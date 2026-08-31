İngiltere Premier League, dünyanın en iyi futbol organizasyonlarından biri olmayı, bitmek bilmeyen drama ve aksiyonuyla sürdürmeye devam ediyor. Sporun en büyük kulüplerinden bazıları ve tanınmış oyuncular, hafta hafta elektrik verici bir heyecan ortaya koyuyor. Müthiş geçen 2025/26 Premier League sezonunun ardından, dünya genelindeki futbolseverler artık 2026/27 sezonunda kendilerini nelerin beklediğini büyük bir merakla bekliyor.

Arsenal, 22 yıl aradan sonra kazandığı ilk lig şampiyonluğunun ardından tacını korumaya çalışacak, ancak Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa ve Newcastle United gibi takımların ciddi sınavıyla karşı karşıya kalması garanti.

GOAL, onları nereden satın alabileceğiniz, ne kadar tutacakları ve çok daha fazlası dahil olmak üzere en güncel Premier League bilet bilgilerini sizin için derledi.

Yaklaşan 3. hafta Premier League fikstürü ve biletleri

Tarih ve saat (GMT) Karşılaşma Biletler 4 Eyl Cuma, 20:00 Ipswich Town - Liverpool Biletler 5 Eyl Cmt, 12:30 Newcastle United - Bournemouth Biletler 5 Eyl Cmt, 15:00 Brentford - Sunderland Biletler 5 Eyl Cmt, 15:00 Brighton & Hove Albion - Leeds United Biletler 5 Eyl Cmt, 15:00 Fulham - Crystal Palace Biletler 5 Eyl Cmt, 15:00 Manchester City - Coventry City Biletler 5 Eyl Cmt, 15:00 Nottingham Forest - Tottenham Hotspur Biletler 5 Eyl Cmt, 15:00 Hull City - Aston Villa Biletler 6 Eyl Paz, 14:00 Everton - Manchester United Biletler 6 Eyl Paz, 16:30 Arsenal - Chelsea Biletler

Yaklaşan 4. hafta Premier League fikstürü ve biletleri

Tarih ve saat (GMT) Karşılaşma Biletler 12 Eyl Cmt, 15:00 Aston Villa - Nottingham Forest Biletler 12 Eyl Cmt, 15:00 Bournemouth - Brentford Biletler 12 Eyl Cmt, 15:00 Chelsea - Hull City Biletler 12 Eyl Cmt, 15:00 Crystal Palace - Ipswich Town Biletler 12 Eyl Cmt, 15:00 Liverpool - Fulham Biletler 12 Eyl Cmt, 17:30 Tottenham Hotspur - Everton Biletler 12 Eyl Cmt, 20:00 Sunderland - Arsenal Biletler 13 Eyl Paz, 14:00 Coventry City - Brighton & Hove Albion Biletler 13 Eyl Paz, 16:30 Manchester United - Manchester City Biletler 14 Eyl Pzt, 20:00 Leeds United - Newcastle United Biletler

Premier League bileti nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maçlık biletlerden sezonluk kombinelere ve ek ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bunlara kulüplerin resmi bilet portalları üzerinden ulaşılabiliyor.

İngiltere'nin üst düzey futbol kulüpleri genellikle biletleri üç aşamada dağıtıyor:

Önce kombine sahiplerine. Ardından daha önce iç saha maçlarına gitmiş ve sadakat puanına göre sıralananlara. Son olarak genel satış döneminde halka.

Kulüplerin resmi kanalları üzerinden yer bulamıyorsanız ya da son dakika bileti arıyorsanız, StubHub gibi doğrulanmış ikincil pazar yerlerine göz atmak faydalı olabilir.

Premier League biletleri ne kadar?

Bir Premier League biletinin maliyeti büyük ölçüde değişiklik gösterir. Çoğu kulüp; yetişkin, genç, öğrenci ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunar, ancak bu aralıklar takımdan takıma değişir.

Buna ek olarak, oturduğunuz yer de büyük fark yaratır. Koltuğun konumu ve tribündeki yeri fiyatı önemli ölçüde etkiler; daha iyi görüş açısına sahip yerler genellikle daha yüksek ücretlendirilir. Bazı kulüpler ayrıca maçları kategorilere ayırır. Örneğin büyük rakiplere karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar daha yüksek bir kategoride yer alabilir ve fiyatlar buna göre artabilir.

Ayrıca Premier League'in deplasman biletlerini £30 ile sınırlandırmayı sürdürdüğünü de belirtmekte fayda var. Bu nedenle daha ucuz bir seçenek arıyorsanız ya da bir maça gidebilme şansınızı artırmak istiyorsanız, takımınızın deplasman maçlarına göz atmak isteyebilirsiniz.

Aşağıda GOAL, 2026-2027 Premier League kulüplerini, iç saha statlarını, ortalama maç günü bilet fiyatlarını ve beklenen kombine fiyat aralıklarını sıraladı.

2026/27 Premier League kulüpleri: Bilet fiyatlarına göre

Premier League için hiç sezonluk bilet kaldı mı?

Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, 2026/27 sezonu için genel giriş kombinelerini tüketmiş durumda.

Arsenal, Liverpool, Manchester United ve Tottenham gibi popüler takımlar, bazıları 10-20 yılın da ötesine uzanabilen köklü bekleme listeleriyle çalışıyor. Örneğin Tottenham'ın bekleme listesinde 80.000'den fazla taraftar bulunurken, Liverpool ve Manchester United'da yer alabilmek için onlarca yıllık sadakat gerektiği bildiriliyor. Brighton ve Bournemouth gibi daha küçük statlara sahip kulüplerde bile yüksek talep ve sınırlı kapasite nedeniyle erişilebilirlik sınırlı ya da hiç yok.

Fulham ise şu anda hâlâ satışta olan belli sayıda kombinesiyle öne çıkıyor; resmi bir bekleme listesi bulunmuyor ve dağıtım ilk gelen ilk alır esasına göre yapılıyor

Premier League bileti satın almak için üyelik gerekir mi?

Çoğu durumda, özellikle talebin yüksek olduğu maçlar veya güçlü taraftar kitlesine sahip kulüpler söz konusu olduğunda Premier League bileti satın almak için üyelik tavsiye edilir ya da zorunludur. Premier League kulüplerinin büyük bölümü, önceliği şu gruplara veren kademeli bir bilet sistemi uygular:

Kombine sahipleri Kulüp üyeleri (ücretli yıllık üyelikler) Genel satış dönemi (eğer bilet kalırsa)

Üyelik genellikle biletlere erken erişim, sadakat puanı toplama hakkı ve bazen özel içerik ya da indirimler sağlar. Arsenal, Liverpool, Manchester United veya Tottenham gibi üst düzey kulüplerde üyelik sahibi olmak, düzenli maç biletlerine erişmenin çoğu zaman tek yoludur; çünkü genel satış fırsatları çok nadir görülür ya da hiç olmaz.

Bununla birlikte, özellikle kapasitesi daha yüksek olan veya maçlarını her zaman tamamen satmayan bazı kulüpler, stok kalması halinde maç gününe daha yakın tarihlerde üye olmayanların da bilet satın almasına izin verebilir. Üyelik satın almak şansınızı önemli ölçüde artırır ve çoğu zaman yer garantilemenin en güvenilir yoludur.