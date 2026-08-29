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Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Book Premier League 2026/27 Tickets

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Premier League 2026/27 biletleri nasıl alınır: 2. hafta fikstürü, Aston Villa - Arsenal, Manchester United - Ipswich Town ve daha fazlası

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2026/27 sezonunda Premier League biletlerini güvence altına almak için bilmeniz gereken her şey

İngiltere Premier Lig, dünyanın en iyi futbol organizasyonlarından biri olmaya durmaksızın süren drama ve aksiyonla devam ediyor; sporun en büyük kulüpleri ve tanınmış oyuncuları hafta hafta büyüleyici bir heyecan üretiyor. Müthiş geçen 2025/26 Premier Lig sezonunun ardından dünya çapındaki futbolseverler şimdi 2026/27 sezonunda kendilerini nelerin beklediğini büyük bir merakla bekliyor.

Arsenal, 22 yıl sonra gelen ilk lig şampiyonluğunun ardından tacını korumaya çalışacak, ancak Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa ve Newcastle United gibi takımların ciddi bir sınav çıkaracağı kesin.

GOAL, Premier Lig biletleriyle ilgili en güncel tüm bilgileri, bunların nereden satın alınabileceğini, ne kadar tutacağını ve çok daha fazlasını sizin için derledi.

Premier Lig 2026/27 BiletleriŞimdi rezervasyon yap

Yaklaşan 2. hafta Premier Lig maçları ve biletleri

Tarih ve Saat (GMT)KarşılaşmaBiletler
Cum 28 Ağu, 20.00Crystal Palace - Manchester CityBiletler
Cmt 29 Ağu, 12.30Liverpool - Nottingham ForestBiletler
Cmt 29 Ağu, 15.00Bournemouth - EvertonBiletler
Cmt 29 Ağu, 15.00Coventry City - Hull CityBiletler
Cmt 29 Ağu, 17.30Tottenham Hotspur - Newcastle UnitedBiletler
Paz 30 Ağu, 14.00Chelsea - Brighton & Hove AlbionBiletler
Paz 30 Ağu, 14.00Leeds United - BrentfordBiletler
Paz 30 Ağu, 14.00Sunderland - FulhamBiletler
Paz 30 Ağu, 16.30Manchester United - Ipswich TownBiletler
Pzt 31 Ağu, 20.00Aston Villa - ArsenalBiletler

Yaklaşan 3. hafta Premier Lig maçları ve biletleri

Tarih ve Saat (GMT)KarşılaşmaBiletler
Cum 4 Eyl, 20.00Ipswich Town - LiverpoolBiletler
Cmt 5 Eyl, 12.30Newcastle United - BournemouthBiletler
Cmt 5 Eyl, 15.00Brentford - SunderlandBiletler
Cmt 5 Eyl, 15.00Brighton & Hove Albion - Leeds UnitedBiletler
Cmt 5 Eyl, 15.00Fulham - Crystal PalaceBiletler
Cmt 5 Eyl, 15.00Manchester City - Coventry CityBiletler
Cmt 5 Eyl, 15.00Nottingham Forest - Tottenham HotspurBiletler
Cmt 5 Eyl, 15.00Hull City - Aston VillaBiletler
Paz 6 Eyl, 14.00Everton - Manchester UnitedBiletler
Paz 6 Eyl, 16.30Arsenal - ChelseaBiletler

Premier Lig bileti nasıl alınır?

Premier Lig maçları için, kulübün resmi bilet portalları üzerinden sunulan tek maçlık girişlerden sezonluk biletler ve ek ağırlama paketlerine kadar birden fazla biletleme seçeneği bulunuyor.

İngiltere'nin üst düzey futbol kulüpleri genellikle biletleri üç aşamada dağıtıyor:

  1. Önce sezonluk bilet sahiplerine.
  2. Ardından daha önce iç saha maçlarına gitmiş ve sadakat puanlarına göre sıralanan kişilere.
  3. Son olarak da genel satış döneminde halka.

Eğer kulüplerin resmi kanalları üzerinden yer bulamıyorsanız ya da son dakika bileti arıyorsanız, StubHub gibi doğrulanmış ikincil pazar yerlerine bakmak faydalı olabilir.

Premier Lig biletleri ne kadar?

Bir Premier Lig biletinin maliyeti büyük ölçüde değişkenlik gösterir. Çoğu kulüp yetişkin, genç, öğrenci ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunar, ancak bu aralıklar takımdan takıma değişir.

Bunun yanı sıra, nerede oturduğunuz da büyük fark yaratır. Koltuk konumu ve tribün yerleşimi fiyatı önemli ölçüde etkiler; premium görüş açısına sahip yerler çoğu zaman daha yüksek ücretlendirilir. Bazı kulüpler ayrıca maçları kategorilere ayırır. Örneğin büyük rakiplere karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar daha yüksek bir kademede yer alabilir ve fiyatlar buna göre artabilir.

Ayrıca Premier Lig'in deplasman biletlerini £30 ile sınırlandırmayı sürdürdüğünü de belirtmekte fayda var. Bu nedenle daha ucuz bir seçenek arıyorsanız ya da bir maça gitme şansınızı artırmak istiyorsanız, takımınızın deplasman maçlarına göz atmak isteyebilirsiniz.

Aşağıda GOAL, 2026-2027 Premier Lig kulüplerini, iç saha stadyumlarını, maç günü ortalama bilet fiyatlarını ve beklenen sezonluk bilet aralıklarını sıraladı.

Bilet fiyatına göre 2026/27 Premier Lig kulüpleri

KulüpStadyumBilet fiyat aralığı (yetişkin genel giriş)Sezonluk bilet aralığıBiletler
ArsenalEmirates Stadium£31 - £168£1.290 - £2.195Arsenal Biletleri
Aston VillaVilla Park£49 - £99£703 - £1.297Aston Villa Biletleri
BournemouthVitality Stadium£43 - £61£436 - £960Bournemouth Biletleri
BrentfordGtech Community Stadium£30 - £60£485 - £635Brentford Biletleri
Brighton & Hove AlbionAmerican Express Community Stadium£34 - £78£630 - £995Brighton Biletleri
ChelseaStamford Bridge£27 - £83£700 - £1.095Chelsea Biletleri
Coventry CityCoventry Building Society Arena£32 - £45£625 - £800Coventry Biletleri
Crystal PalaceSelhurst Park£46 - £80£600 - £770Crystal Palace Biletleri
EvertonHill Dickinson Stadium£55 - £75£640 - £965Everton Biletleri
FulhamCraven Cottage£35 - £125£470 - £3.100Fulham Biletleri
Hull CityMKM Stadium£24 - £35£396 - £600Hull City Biletleri
Ipswich TownPortman Road£28 - £48£469 - £747Ipswich Biletleri
Leeds UnitedElland Road£32 - £47£632 - £1.159Leeds Biletleri
LiverpoolAnfield£30 - £62£734 - £931Liverpool Biletleri
Manchester CityEtihad Stadium£30 - £60£490 - £1.030Man City Biletleri
Manchester UnitedOld Trafford£32 - £97£646 - £1.177Man Utd Biletleri
Newcastle UnitedSt James’ Park£24 - £75£380 - £987Newcastle Biletleri
Nottingham ForestCity Ground£45 - £70£575 - £915Nottm Forest Biletleri
SunderlandStadium of Light£35 - £56£590 - £720Sunderland Biletleri
Tottenham HotspurTottenham Hotspur Stadium£40 - £125£856 - £2.223Tottenham Biletleri

Premier Lig 2026/27 BiletleriŞimdi rezervasyon yap

Premier Lig'de sezonluk bilet kaldı mı?

Neredeyse tüm Premier Lig kulüpleri, 2026/27 sezonu için genel giriş sezonluk biletlerinin tamamını sattı.

Arsenal, Liverpool, Manchester United ve Tottenham gibi popüler takımlar uzun süredir devam eden bekleme listeleri uyguluyor ve bunların bazıları 10-20 yılın da ötesine uzanabiliyor. Örneğin Tottenham'ın bekleme listesinde 80.000'den fazla taraftar bulunurken, Liverpool ve Manchester United'da sıraya girebilmek için onlarca yıllık sadakat gerektiği bildiriliyor. Brighton ve Bournemouth gibi daha küçük stadyumlara sahip kulüplerde bile yüksek talep ve sınırlı kapasite nedeniyle müsaitlik çok az ya da hiç yok.

Fulham ise şu anda hâlâ satışta olan belli sayıda sezonluk bilete sahip olmasıyla öne çıkıyor; resmi bir bekleme listesi yok ve dağıtım ilk gelen alır esasına göre yapılıyor

Premier Lig bileti satın almak için üyelik gerekir mi?

Çoğu durumda, özellikle yoğun talep gören maçlar veya güçlü taraftar kitlesine sahip kulüpler için Premier Lig bileti satın alırken üyelik tavsiye edilir ya da zorunludur. Premier Lig kulüplerinin çoğu, önceliği şu gruplara veren kademeli bir biletleme sistemi uygular:

  1. Sezonluk bilet sahipleri
  2. Kulüp üyeleri (ücretli yıllık üyelikler)
  3. Genel satış (eğer bilet kalırsa)

Üyelik genellikle biletlere erken erişim, sadakat puanı toplama hakkı ve bazen özel içerik ya da indirimler sağlar. Arsenal, Liverpool, Manchester United veya Tottenham gibi üst düzey kulüplerde üyeliğe sahip olmak, düzenli maç biletlerine erişmenin çoğu zaman tek yoludur; çünkü genel satış fırsatları nadir görülür ya da hiç olmaz.

Bununla birlikte, özellikle kapasitesi daha yüksek olan ya da biletleri her zaman tamamen tükenmeyen bazı kulüpler, elde stok kalması halinde maç gününe yakın dönemde üye olmayan kişilerin de bilet satın almasına izin verebilir. Üyelik satın almak şansınızı önemli ölçüde artırır ve çoğu zaman koltuk bulmanın en güvenilir yoludur.

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