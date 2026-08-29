İngiltere Premier Lig, dünyanın en iyi futbol organizasyonlarından biri olmaya durmaksızın süren drama ve aksiyonla devam ediyor; sporun en büyük kulüpleri ve tanınmış oyuncuları hafta hafta büyüleyici bir heyecan üretiyor. Müthiş geçen 2025/26 Premier Lig sezonunun ardından dünya çapındaki futbolseverler şimdi 2026/27 sezonunda kendilerini nelerin beklediğini büyük bir merakla bekliyor.

Arsenal, 22 yıl sonra gelen ilk lig şampiyonluğunun ardından tacını korumaya çalışacak, ancak Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa ve Newcastle United gibi takımların ciddi bir sınav çıkaracağı kesin.

GOAL, Premier Lig biletleriyle ilgili en güncel tüm bilgileri, bunların nereden satın alınabileceğini, ne kadar tutacağını ve çok daha fazlasını sizin için derledi.

Yaklaşan 2. hafta Premier Lig maçları ve biletleri

Tarih ve Saat (GMT) Karşılaşma Biletler Cum 28 Ağu, 20.00 Crystal Palace - Manchester City Biletler Cmt 29 Ağu, 12.30 Liverpool - Nottingham Forest Biletler Cmt 29 Ağu, 15.00 Bournemouth - Everton Biletler Cmt 29 Ağu, 15.00 Coventry City - Hull City Biletler Cmt 29 Ağu, 17.30 Tottenham Hotspur - Newcastle United Biletler Paz 30 Ağu, 14.00 Chelsea - Brighton & Hove Albion Biletler Paz 30 Ağu, 14.00 Leeds United - Brentford Biletler Paz 30 Ağu, 14.00 Sunderland - Fulham Biletler Paz 30 Ağu, 16.30 Manchester United - Ipswich Town Biletler Pzt 31 Ağu, 20.00 Aston Villa - Arsenal Biletler

Yaklaşan 3. hafta Premier Lig maçları ve biletleri

Tarih ve Saat (GMT) Karşılaşma Biletler Cum 4 Eyl, 20.00 Ipswich Town - Liverpool Biletler Cmt 5 Eyl, 12.30 Newcastle United - Bournemouth Biletler Cmt 5 Eyl, 15.00 Brentford - Sunderland Biletler Cmt 5 Eyl, 15.00 Brighton & Hove Albion - Leeds United Biletler Cmt 5 Eyl, 15.00 Fulham - Crystal Palace Biletler Cmt 5 Eyl, 15.00 Manchester City - Coventry City Biletler Cmt 5 Eyl, 15.00 Nottingham Forest - Tottenham Hotspur Biletler Cmt 5 Eyl, 15.00 Hull City - Aston Villa Biletler Paz 6 Eyl, 14.00 Everton - Manchester United Biletler Paz 6 Eyl, 16.30 Arsenal - Chelsea Biletler

Premier Lig bileti nasıl alınır?

Premier Lig maçları için, kulübün resmi bilet portalları üzerinden sunulan tek maçlık girişlerden sezonluk biletler ve ek ağırlama paketlerine kadar birden fazla biletleme seçeneği bulunuyor.

İngiltere'nin üst düzey futbol kulüpleri genellikle biletleri üç aşamada dağıtıyor:

Önce sezonluk bilet sahiplerine. Ardından daha önce iç saha maçlarına gitmiş ve sadakat puanlarına göre sıralanan kişilere. Son olarak da genel satış döneminde halka.

Eğer kulüplerin resmi kanalları üzerinden yer bulamıyorsanız ya da son dakika bileti arıyorsanız, StubHub gibi doğrulanmış ikincil pazar yerlerine bakmak faydalı olabilir.

Premier Lig biletleri ne kadar?

Bir Premier Lig biletinin maliyeti büyük ölçüde değişkenlik gösterir. Çoğu kulüp yetişkin, genç, öğrenci ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunar, ancak bu aralıklar takımdan takıma değişir.

Bunun yanı sıra, nerede oturduğunuz da büyük fark yaratır. Koltuk konumu ve tribün yerleşimi fiyatı önemli ölçüde etkiler; premium görüş açısına sahip yerler çoğu zaman daha yüksek ücretlendirilir. Bazı kulüpler ayrıca maçları kategorilere ayırır. Örneğin büyük rakiplere karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar daha yüksek bir kademede yer alabilir ve fiyatlar buna göre artabilir.

Ayrıca Premier Lig'in deplasman biletlerini £30 ile sınırlandırmayı sürdürdüğünü de belirtmekte fayda var. Bu nedenle daha ucuz bir seçenek arıyorsanız ya da bir maça gitme şansınızı artırmak istiyorsanız, takımınızın deplasman maçlarına göz atmak isteyebilirsiniz.

Aşağıda GOAL, 2026-2027 Premier Lig kulüplerini, iç saha stadyumlarını, maç günü ortalama bilet fiyatlarını ve beklenen sezonluk bilet aralıklarını sıraladı.

Bilet fiyatına göre 2026/27 Premier Lig kulüpleri

Premier Lig'de sezonluk bilet kaldı mı?

Neredeyse tüm Premier Lig kulüpleri, 2026/27 sezonu için genel giriş sezonluk biletlerinin tamamını sattı.

Arsenal, Liverpool, Manchester United ve Tottenham gibi popüler takımlar uzun süredir devam eden bekleme listeleri uyguluyor ve bunların bazıları 10-20 yılın da ötesine uzanabiliyor. Örneğin Tottenham'ın bekleme listesinde 80.000'den fazla taraftar bulunurken, Liverpool ve Manchester United'da sıraya girebilmek için onlarca yıllık sadakat gerektiği bildiriliyor. Brighton ve Bournemouth gibi daha küçük stadyumlara sahip kulüplerde bile yüksek talep ve sınırlı kapasite nedeniyle müsaitlik çok az ya da hiç yok.

Fulham ise şu anda hâlâ satışta olan belli sayıda sezonluk bilete sahip olmasıyla öne çıkıyor; resmi bir bekleme listesi yok ve dağıtım ilk gelen alır esasına göre yapılıyor

Premier Lig bileti satın almak için üyelik gerekir mi?

Çoğu durumda, özellikle yoğun talep gören maçlar veya güçlü taraftar kitlesine sahip kulüpler için Premier Lig bileti satın alırken üyelik tavsiye edilir ya da zorunludur. Premier Lig kulüplerinin çoğu, önceliği şu gruplara veren kademeli bir biletleme sistemi uygular:

Sezonluk bilet sahipleri Kulüp üyeleri (ücretli yıllık üyelikler) Genel satış (eğer bilet kalırsa)

Üyelik genellikle biletlere erken erişim, sadakat puanı toplama hakkı ve bazen özel içerik ya da indirimler sağlar. Arsenal, Liverpool, Manchester United veya Tottenham gibi üst düzey kulüplerde üyeliğe sahip olmak, düzenli maç biletlerine erişmenin çoğu zaman tek yoludur; çünkü genel satış fırsatları nadir görülür ya da hiç olmaz.

Bununla birlikte, özellikle kapasitesi daha yüksek olan ya da biletleri her zaman tamamen tükenmeyen bazı kulüpler, elde stok kalması halinde maç gününe yakın dönemde üye olmayan kişilerin de bilet satın almasına izin verebilir. Üyelik satın almak şansınızı önemli ölçüde artırır ve çoğu zaman koltuk bulmanın en güvenilir yoludur.