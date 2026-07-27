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Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
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Premier League 2026/27 biletleri nasıl alınır: 1. hafta fikstürü, Arsenal - Coventry City, Manchester City - Bournemouth ve daha fazlası

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2026/27 sezonunda Premier League bileti almayla ilgili bilmeniz gereken her şey

İngiltere Premier League, dünyanın en iyi futbol organizasyonlarından biri olmayı kesintisiz drama ve aksiyonla sürdürürken, sporun en büyük kulüpleri ve tanınmış oyuncuları hafta hafta nefes kesen bir heyecan yaratıyor. Müthiş geçen 2025/26 Premier League sezonunun ardından, dünya genelindeki futbolseverler artık 2026/27 sezonunun başlamasını büyük bir heyecanla bekliyor.

Arsenal, 22 yıl sonra gelen ilk lig şampiyonluğunun ardından tacını korumaya çalışacak, ancak Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa ve Newcastle United gibi takımların ciddi sınavıyla karşı karşıya kalacağı kesin.

GOAL, Premier League biletlerine dair en güncel bilgileri sizin için derledi: Biletlerin nereden alınabileceği, ne kadar tutacağı ve çok daha fazlası.

Premier League 2026/27 BiletleriHemen rezervasyon yap

Yaklaşan 1. hafta Premier League maçları ve biletleri

Tarih ve saat (GMT)KarşılaşmaBiletler
Cum 21 Ağu, 20.00Arsenal - Coventry CityBiletler
Cmt 22 Ağu, 12.30Hull City - Manchester UnitedBiletler
Cmt 22 Ağu, 15.00Everton - Crystal PalaceBiletler
Cmt 22 Ağu, 15.00Ipswich Town - SunderlandBiletler
Cmt 22 Ağu, 15.00Nottingham Forest - Leeds UnitedBiletler
Cmt 22 Ağu, 17.30Brentford - Tottenham HotspurBiletler
Paz 23 Ağu, 14.00Brighton & Hove Albion - Aston VillaBiletler
Paz 23 Ağu, 14.00Manchester City - BournemouthBiletler
Paz 23 Ağu, 16.30Newcastle United - LiverpoolBiletler
Pzt 24 Ağu, 20.00Fulham - ChelseaBiletler

Yaklaşan 2. hafta Premier League maçları ve biletleri

Tarih ve saat (GMT)KarşılaşmaBiletler
Cum 28 Ağu, 20.00Crystal Palace - Manchester CityBiletler
Cmt 29 Ağu, 12.30Liverpool - Nottingham ForestBiletler
Cmt 29 Ağu, 15.00Bournemouth - EvertonBiletler
Cmt 29 Ağu, 15.00Coventry City - Hull CityBiletler
Cmt 29 Ağu, 17.30Tottenham Hotspur - Newcastle UnitedBiletler
Paz 30 Ağu, 14.00Chelsea - Brighton & Hove AlbionBiletler
Paz 30 Ağu, 14.00Leeds United - BrentfordBiletler
Paz 30 Ağu, 14.00Sunderland - FulhamBiletler
Paz 30 Ağu, 16.30Manchester United - Ipswich TownBiletler
Pzt 31 Ağu, 20.00Aston Villa - ArsenalBiletler

Premier League bileti nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maçlık girişlerden sezonluk kombinelere ve kulübün resmi bilet portalları üzerinden sunulan ek ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor.

İngiltere'nin üst düzey futbol kulüpleri genellikle biletleri üç aşamada dağıtır:

  1. Önce kombine sahiplerine.
  2. Ardından daha önce iç saha maçlarına gitmiş ve sadakat puanına göre sıralanan taraftarlara.
  3. Son olarak da genel satış döneminde kamuoyuna.

Resmi kulüp kanalları üzerinden koltuk bulamıyorsanız ya da son dakika bileti arıyorsanız, StubHub gibi doğrulanmış ikincil pazar yerlerine göz atmak faydalı olabilir.

Premier League biletleri ne kadar?

Bir Premier League biletinin fiyatı geniş bir aralıkta değişir. Kulüplerin çoğu yetişkin, genç, öğrenci ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunar, ancak bu aralıklar takımdan takıma değişiklik gösterir.

Bunun yanında, nerede oturduğunuz da büyük fark yaratır. Koltuğun konumu ve tribündeki yeri fiyatı önemli ölçüde etkiler; daha iyi görüş açısına sahip yerler genellikle daha yüksek ücretlendirilir. Bazı kulüpler ayrıca maçları kategorilere ayırır. Örneğin, büyük rakiplere karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar daha üst bir kategoriye girebilir ve fiyatlar buna göre artabilir.

Ayrıca Premier League'in deplasman biletlerini £30 ile sınırlandırmayı sürdürdüğünü de belirtmekte fayda var. Bu nedenle, daha uygun fiyatlı bir seçenek arıyorsanız ya da bir maça gitme şansınızı artırmak istiyorsanız, takımınızın deplasman maçlarına göz atmak isteyebilirsiniz.

Aşağıda GOAL, 2026-2027 Premier League kulüplerini, iç saha stadyumlarını, maç günü ortalama bilet fiyatlarını ve beklenen kombine fiyat aralıklarını derledi.

2026/27 Premier League kulüplerinin bilet fiyatları

KulüpStadyumBilet fiyat aralığı (yetişkin genel giriş)Kombine fiyat aralığıBiletler
ArsenalEmirates Stadium£31 - £168£1.290 - £2.195Arsenal Biletleri
Aston VillaVilla Park£49 - £99£703 - £1.297Aston Villa Biletleri
BournemouthVitality Stadium£43 - £61£436 - £960Bournemouth Biletleri
BrentfordGtech Community Stadium£30 - £60£485 - £635Brentford Biletleri
Brighton & Hove AlbionAmerican Express Community Stadium£34 - £78£630 - £995Brighton Biletleri
ChelseaStamford Bridge£27 - £83£700 - £1.095Chelsea Biletleri
Coventry CityCoventry Building Society Arena£32 - £45£625 - £800Coventry Biletleri
Crystal PalaceSelhurst Park£46 - £80£600 - £770Crystal Palace Biletleri
EvertonHill Dickinson Stadium£55 - £75£640 - £965Everton Biletleri
FulhamCraven Cottage£35 - £125£470 - £3.100Fulham Biletleri
Hull CityMKM Stadium£24 - £35£396 - £600Hull City Biletleri
Ipswich TownPortman Road£28 - £48£469 - £747Ipswich Biletleri
Leeds UnitedElland Road£32 - £47£632 - £1.159Leeds Biletleri
LiverpoolAnfield£30 - £62£734 - £931Liverpool Biletleri
Manchester CityEtihad Stadium£30 - £60£490 - £1.030Man City Biletleri
Manchester UnitedOld Trafford£32 - £97£646 - £1.177Man Utd Biletleri
Newcastle UnitedSt James’ Park£24 - £75£380 - £987Newcastle Biletleri
Nottingham ForestCity Ground£45 - £70£575 - £915Nottm Forest Biletleri
SunderlandStadium of Light£35 - £56£590 - £720Sunderland Biletleri
Tottenham HotspurTottenham Hotspur Stadium£40 - £125£856 - £2.223Tottenham Biletleri

Premier League 2026/27 BiletleriHemen rezervasyon yap

Premier League'de sezonluk kombine kaldı mı?

Neredeyse tüm Premier League kulüpleri, 2026/27 sezonu için genel giriş kombine biletlerini tüketti.

Arsenal, Liverpool, Manchester United ve Tottenham gibi popüler takımlar uzun yıllardır bekleme listesi sistemiyle çalışıyor ve bu listelerin bazıları 10 ila 20 yılı aşabiliyor. Örneğin Tottenham'ın bekleme listesinde 80.000'den fazla taraftar bulunuyor. Liverpool ile Manchester United'da ise yer bulabilmek için onlarca yıllık sadakat gerektiği bildiriliyor. Brighton ve Bournemouth gibi daha küçük stadyumlara sahip kulüplerde bile yüksek talep ve sınırlı kapasite nedeniyle erişilebilirlik sınırlı ya da hiç yok.

Fulham ise şu anda hâlâ belirli sayıda sezonluk kombineye sahip olmasıyla öne çıkıyor; resmi bir bekleme listesi bulunmuyor ve dağıtım ilk gelen ilk alır esasına göre yapılıyor

Premier League bileti satın almak için üyelik gerekir mi?

Çoğu durumda, özellikle talebin yüksek olduğu maçlar veya güçlü taraftar kitlesine sahip kulüpler için Premier League bileti satın alırken üyelik tavsiye edilir ya da zorunludur. Premier League kulüplerinin çoğu şu öncelik sırasına dayanan kademeli bir bilet sistemi uygular:

  1. Kombine sahipleri
  2. Kulüp üyeleri (ücretli yıllık üyelikler)
  3. Genel satış (eğer bilet kaldıysa)

Üyelik genellikle biletlere erken erişim, sadakat puanı toplama hakkı ve bazen özel içerik ya da indirimler sağlar. Arsenal, Liverpool, Manchester United veya Tottenham gibi üst düzey kulüplerde, genel satış fırsatları çok nadir olduğu ya da hiç bulunmadığı için, üyelik sahibi olmak çoğu zaman normal maç biletlerine erişmenin tek yoludur.

Bununla birlikte, bazı kulüpler, özellikle kapasitesi daha büyük olanlar veya maçlarını daha az düzenli şekilde kapalı gişe oynayanlar, envanter kalması halinde maç gününe daha yakın dönemde üye olmayan taraftarların da bilet satın almasına izin verebilir. Üyelik satın almak şansınızı ciddi biçimde artırır ve çoğu zaman koltuk garantilemenin en güvenilir yoludur.

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