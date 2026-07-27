Premier League 2026/27 biletleri nasıl alınır: 1. hafta fikstürü, Arsenal - Coventry City, Manchester City - Bournemouth ve daha fazlası

İngiltere Premier League, dünyanın en iyi futbol organizasyonlarından biri olmayı kesintisiz drama ve aksiyonla sürdürürken, sporun en büyük kulüpleri ve tanınmış oyuncuları hafta hafta nefes kesen bir heyecan yaratıyor. Müthiş geçen 2025/26 Premier League sezonunun ardından, dünya genelindeki futbolseverler artık 2026/27 sezonunun başlamasını büyük bir heyecanla bekliyor.

Arsenal, 22 yıl sonra gelen ilk lig şampiyonluğunun ardından tacını korumaya çalışacak, ancak Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa ve Newcastle United gibi takımların ciddi sınavıyla karşı karşıya kalacağı kesin.

GOAL, Premier League biletlerine dair en güncel bilgileri sizin için derledi: Biletlerin nereden alınabileceği, ne kadar tutacağı ve çok daha fazlası.

Yaklaşan 1. hafta Premier League maçları ve biletleri

Tarih ve saat (GMT) Karşılaşma Biletler Cum 21 Ağu, 20.00 Arsenal - Coventry City Biletler Cmt 22 Ağu, 12.30 Hull City - Manchester United Biletler Cmt 22 Ağu, 15.00 Everton - Crystal Palace Biletler Cmt 22 Ağu, 15.00 Ipswich Town - Sunderland Biletler Cmt 22 Ağu, 15.00 Nottingham Forest - Leeds United Biletler Cmt 22 Ağu, 17.30 Brentford - Tottenham Hotspur Biletler Paz 23 Ağu, 14.00 Brighton & Hove Albion - Aston Villa Biletler Paz 23 Ağu, 14.00 Manchester City - Bournemouth Biletler Paz 23 Ağu, 16.30 Newcastle United - Liverpool Biletler Pzt 24 Ağu, 20.00 Fulham - Chelsea Biletler

Yaklaşan 2. hafta Premier League maçları ve biletleri

Tarih ve saat (GMT) Karşılaşma Biletler Cum 28 Ağu, 20.00 Crystal Palace - Manchester City Biletler Cmt 29 Ağu, 12.30 Liverpool - Nottingham Forest Biletler Cmt 29 Ağu, 15.00 Bournemouth - Everton Biletler Cmt 29 Ağu, 15.00 Coventry City - Hull City Biletler Cmt 29 Ağu, 17.30 Tottenham Hotspur - Newcastle United Biletler Paz 30 Ağu, 14.00 Chelsea - Brighton & Hove Albion Biletler Paz 30 Ağu, 14.00 Leeds United - Brentford Biletler Paz 30 Ağu, 14.00 Sunderland - Fulham Biletler Paz 30 Ağu, 16.30 Manchester United - Ipswich Town Biletler Pzt 31 Ağu, 20.00 Aston Villa - Arsenal Biletler

Premier League bileti nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maçlık girişlerden sezonluk kombinelere ve kulübün resmi bilet portalları üzerinden sunulan ek ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor.

İngiltere'nin üst düzey futbol kulüpleri genellikle biletleri üç aşamada dağıtır:

Önce kombine sahiplerine. Ardından daha önce iç saha maçlarına gitmiş ve sadakat puanına göre sıralanan taraftarlara. Son olarak da genel satış döneminde kamuoyuna.

Resmi kulüp kanalları üzerinden koltuk bulamıyorsanız ya da son dakika bileti arıyorsanız, StubHub gibi doğrulanmış ikincil pazar yerlerine göz atmak faydalı olabilir.

Premier League biletleri ne kadar?

Bir Premier League biletinin fiyatı geniş bir aralıkta değişir. Kulüplerin çoğu yetişkin, genç, öğrenci ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunar, ancak bu aralıklar takımdan takıma değişiklik gösterir.

Bunun yanında, nerede oturduğunuz da büyük fark yaratır. Koltuğun konumu ve tribündeki yeri fiyatı önemli ölçüde etkiler; daha iyi görüş açısına sahip yerler genellikle daha yüksek ücretlendirilir. Bazı kulüpler ayrıca maçları kategorilere ayırır. Örneğin, büyük rakiplere karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar daha üst bir kategoriye girebilir ve fiyatlar buna göre artabilir.

Ayrıca Premier League'in deplasman biletlerini £30 ile sınırlandırmayı sürdürdüğünü de belirtmekte fayda var. Bu nedenle, daha uygun fiyatlı bir seçenek arıyorsanız ya da bir maça gitme şansınızı artırmak istiyorsanız, takımınızın deplasman maçlarına göz atmak isteyebilirsiniz.

Aşağıda GOAL, 2026-2027 Premier League kulüplerini, iç saha stadyumlarını, maç günü ortalama bilet fiyatlarını ve beklenen kombine fiyat aralıklarını derledi.

2026/27 Premier League kulüplerinin bilet fiyatları

Premier League'de sezonluk kombine kaldı mı?

Neredeyse tüm Premier League kulüpleri, 2026/27 sezonu için genel giriş kombine biletlerini tüketti.

Arsenal, Liverpool, Manchester United ve Tottenham gibi popüler takımlar uzun yıllardır bekleme listesi sistemiyle çalışıyor ve bu listelerin bazıları 10 ila 20 yılı aşabiliyor. Örneğin Tottenham'ın bekleme listesinde 80.000'den fazla taraftar bulunuyor. Liverpool ile Manchester United'da ise yer bulabilmek için onlarca yıllık sadakat gerektiği bildiriliyor. Brighton ve Bournemouth gibi daha küçük stadyumlara sahip kulüplerde bile yüksek talep ve sınırlı kapasite nedeniyle erişilebilirlik sınırlı ya da hiç yok.

Fulham ise şu anda hâlâ belirli sayıda sezonluk kombineye sahip olmasıyla öne çıkıyor; resmi bir bekleme listesi bulunmuyor ve dağıtım ilk gelen ilk alır esasına göre yapılıyor

Premier League bileti satın almak için üyelik gerekir mi?

Çoğu durumda, özellikle talebin yüksek olduğu maçlar veya güçlü taraftar kitlesine sahip kulüpler için Premier League bileti satın alırken üyelik tavsiye edilir ya da zorunludur. Premier League kulüplerinin çoğu şu öncelik sırasına dayanan kademeli bir bilet sistemi uygular:

Kombine sahipleri Kulüp üyeleri (ücretli yıllık üyelikler) Genel satış (eğer bilet kaldıysa)

Üyelik genellikle biletlere erken erişim, sadakat puanı toplama hakkı ve bazen özel içerik ya da indirimler sağlar. Arsenal, Liverpool, Manchester United veya Tottenham gibi üst düzey kulüplerde, genel satış fırsatları çok nadir olduğu ya da hiç bulunmadığı için, üyelik sahibi olmak çoğu zaman normal maç biletlerine erişmenin tek yoludur.

Bununla birlikte, bazı kulüpler, özellikle kapasitesi daha büyük olanlar veya maçlarını daha az düzenli şekilde kapalı gişe oynayanlar, envanter kalması halinde maç gününe daha yakın dönemde üye olmayan taraftarların da bilet satın almasına izin verebilir. Üyelik satın almak şansınızı ciddi biçimde artırır ve çoğu zaman koltuk garantilemenin en güvenilir yoludur.