Premier League 2025/26 biletleri nasıl satın alınır: Kalan maçlar, ortalama fiyatlar ve daha fazlası

Premier League, dünya futbolunda drama ve aksiyon açısından tartışmasız en üst düzey lig olmaya devam ediyor ve futbolun en efsanevi kulüpleri ve oyuncuları tarih yazmak için sahneye çıkıyor. Taraftarlar için, şimdi Premier League biletlerini elde etme şansı.
Yüzyılı aşkın bir geçmişe sahip Premier League, gerçekten eşsizdir. Şampiyon Manchester City, eski rakibi Manchester United, Liverpool gibi ağır toplar ve Arsenal, Chelsea ve Tottenham Hotspur'dan oluşan güçlü üçlüsü tanıyacaksınız. Atletik yetenek ve dinamik tutku hiç eksik olmaz.
Yaklaşan 30. Maç Günü Premier Lig maçları ve biletleri
|Tarih ve Saat (GMT)
|Maç
|Cumartesi, 14 Mart, 12:30
|West Ham United - Manchester City
|Cum 14 Mar, 15:00
|Burnley - AFC Bournemouth
|Cumartesi, 14 Mart, 15:00
|Crystal Palace - Leeds United
|Cumartesi, 14 Mart, 15:00
|Sunderland - Brighton
|Cumartesi, 14 Mart, 17:30
|Chelsea - Newcastle United
|Pazar 15 Mart, 14:00
|Arsenal - Everton
|Pazar 15 Mart, 14:00
|Manchester United - Aston Villa
|Pazar 15 Mart, 14:00
|Nottingham Forest - Fulham
|Pazar 15 Mart, 16:30
|Liverpool - Tottenham Hotspur
|Paz 16 Mar, 20:00
|Brentford - Wolves
Yaklaşan 31. Hafta Premier Lig maçları ve biletleri
|Tarih ve Saat (GMT)
|Maç
|Cuma 20 Mar, 20:00
|AFC Bournemouth - Manchester United
|Cumartesi, 21 Mart, 12:30
|Brighton vs Liverpool
|Cumartesi, 21 Mart, 15:00
|Fulham - Burnley
|Cumartesi, 21 Mart, 17:30
|Everton - Chelsea
|Cumartesi, 21 Mart, 20:00
|Leeds United - Brentford
|Pazar 22 Mart, 12:00
|Newcastle United - Sunderland
|Pazar 22 Mart, 14:15
|Aston Villa - West Ham United
|Pazar 22 Mart, 14:15
|Tottenham Hotspur - Nottm Forest
|Pazar 22 Mart, 16:30
|Carabao Kupası Finali: Arsenal - Manchester City
Yaklaşan 32. Hafta Premier Lig maçları ve biletleri
|Tarih ve Saat (GMT)
|Maç
|Cumartesi, 11 Nisan, 15:00
|Arsenal - AFC Bournemouth
|Cumartesi, 11 Nisan, 15:00
|Brentford - Everton
|Cumartesi, 11 Nisan, 15:00
|Burnley - Brighton
|Cumartesi, 11 Nisan, 15:00
|Chelsea - Manchester City
|Cumartesi, 11 Nisan, 15:00
|Crystal Palace - Newcastle United
|Cumartesi, 11 Nisan, 15:00
|Liverpool - Fulham
|Cumartesi, 11 Nisan, 15:00
|Manchester United - Leeds United
|Cumartesi, 11 Nisan, 15:00
|Nottingham Forest - Aston Villa
|Cumartesi, 11 Nisan, 15:00
|Sunderland - Tottenham Hotspur
|Cumartesi, 11 Nisan, 15:00
|West Ham United - Wolves
Yaklaşan 33. Hafta Premier Lig maçları ve biletleri
|Tarih ve Saat (GMT)
|Maç
|Cumartesi, 18 Nisan, 15:00
|Aston Villa - Sunderland
|Cumartesi, 18 Nisan, 15:00
|Brentford - Fulham
|Cumartesi, 18 Nisan, 15:00
|Chelsea - Manchester United
|Cumartesi, 18 Nisan, 15:00
|Crystal Palace - West Ham United
|Cumartesi, 18 Nisan, 15:00
|Everton - Liverpool
|Cumartesi, 18 Nisan, 15:00
|Leeds United - Wolves
|Cumartesi, 18 Nisan, 15:00
|Manchester City - Arsenal
|Cumartesi, 18 Nisan, 15:00
|Newcastle United - AFC Bournemouth
|Cumartesi, 18 Nisan, 15:00
|Nottingham Forest - Burnley
|Cumartesi, 18 Nisan, 15:00
|Tottenham Hotspur - Brighton
Yaklaşan 34. Hafta Premier Lig maçları ve biletleri
|Tarih ve Saat (GMT)
|Maç
|Cumartesi, 25 Nisan, 15:00
|AFC Bournemouth - Leeds United
|Cum 25 Nis, 15:00
|Arsenal - Newcastle United
|Cumartesi, 25 Nisan, 15:00
|Brighton - Chelsea
|Cum 25 Nis, 15:00
|Burnley - Manchester City
|Cumartesi, 25 Nisan, 15:00
|Fulham - Aston Villa
|Cumartesi, 25 Nisan, 15:00
|Liverpool - Crystal Palace
|Cumartesi, 25 Nisan, 15:00
|Manchester United - Brentford
|Cumartesi, 25 Nisan, 15:00
|Sunderland - Nottingham Forest
|Cumartesi, 25 Nisan, 15:00
|West Ham United - Everton
|Cum 25 Nis, 15:00
|Wolves - Tottenham Hotspur
Yaklaşan 35. Hafta Premier Lig maçları ve biletleri
|Tarih ve Saat (GMT)
|Maç
|2 Mayıs Cumartesi, 15:00
|AFC Bournemouth - Crystal Palace
|Cumartesi, 2 Mayıs, 15:00
|Arsenal - Fulham
|Cumartesi, 2 Mayıs, 15:00
|Aston Villa - Tottenham Hotspur
|Cumartesi, 2 Mayıs, 15:00
|Brentford - West Ham United
|Cumartesi, 2 Mayıs, 15:00
|Chelsea - Nottingham Forest
|Cumartesi, 2 Mayıs, 15:00
|Everton - Manchester City
|Cumartesi, 2 Mayıs, 15:00
|Leeds United - Burnley
|Cumartesi, 2 Mayıs, 15:00
|Manchester United - Liverpool
|Cumartesi, 2 Mayıs, 15:00
|Newcastle United - Brighton
|Cumartesi, 2 Mayıs, 15:00
|Wolves - Sunderland
Premier Lig biletleri ne kadar?
Premier Lig biletlerinin fiyatları büyük farklılıklar gösterir. Çoğu kulüp, yetişkin, genç, öğrenci ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma uygular, ancak bu kategoriler takımdan takıma farklılık gösterir.
Bunun yanı sıra, oturduğunuz yer de büyük bir fark yaratır. Koltuk konumu ve tribün yeri fiyatı önemli ölçüde etkiler ve genellikle en iyi manzaraya sahip koltuklar daha yüksek fiyata sahiptir. Bazı kulüpler maçları kategorilere ayırır; örneğin, büyük isimlerle oynanan önemli maçlar daha yüksek bir kategoriye girer ve fiyatlar da buna göre artar.
Son haberlere göre, Premier League deplasman maçları için bilet fiyatını 30 sterlin ile sınırladı. Dolayısıyla, daha ucuz bir seçenek arıyorsanız, takımınızın deplasman maçlarını araştırıp bu biletleri bulmak isteyebilirsiniz.
Aşağıda, GOAL 2025-2026 Premier League kulüplerini, ev stadyumlarını, ortalama maç günü bilet fiyatlarını ve beklenen sezonluk bilet fiyat aralıklarını ayrıntılı olarak sunmaktadır.
2025/26 Premier League kulüpleri bilet fiyatlarına göre
Premier League biletleri nasıl satın alınır?
Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezon biletlerine ve ek konaklama paketlerine kadar çeşitli bilet seçenekleri mevcuttur. Bu biletler, kulübün resmi bilet portalından satın alınabilir.
İngiliz futbol kulüpleri biletleri genellikle üç aşamada tahsis eder:
- İlk olarak sezonluk bilet sahiplerine.
- Ardından, daha önce iç saha maçlarına gitmiş ve sadakat puanlarına göre sıralanmış olanlara.
- Son olarak, genel satış döneminde halka.
Vitality Stadyumu'nda birkaç maç için bilet satın aldığınızda, puanlarınız birikmeye başlayacak ve erişim daha kolay hale gelecektir. Bournemouth maçları, herkesin bilet satın alabileceği genel satışa sadece sınırlı durumlarda çıkar.
Premier League sezonluk biletleri kaldı mı?
Çoğu Premier Lig kulübü, 2025/26 sezonu için genel giriş sezon biletlerini tüketti.
Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham ve West Ham gibi popüler takımlar, bazıları 10-20 yılı aşan uzun bekleme listeleri işletmektedir. Örneğin Tottenham'ın 80.000'den fazla taraftarın bulunduğu bir bekleme listesi varken, Liverpool ve Man United'ın bir yer kapmak için onlarca yıllık sadakat gerektirdiği bildirilmektedir. Fulham, Leeds ve Wolves gibi daha küçük stadyumları olan kulüpler bile, yüksek talep ve sınırlı kapasite nedeniyle sınırlı veya hiç bilet satışı yapmamaktadır.
Brighton & Hove Albion ve Manchester City, üyelere sezonluk biletler sunması, resmi bekleme listesi olmaması ve biletlerin ilk gelen ilk alır esasına göre dağıtılmasıyla öne çıkıyor. Brentford, Crystal Palace ve Nottingham Forest gibi kulüpler, sadakat puanlarına veya kısa bekleme sürelerine göre sınırlı erişim imkanı sunuyor. Aston Villa, biletleri tükenmiş olsa da, ek avantajlar sunan GA+ seçeneği sunuyor.
Premier League biletleri satın almak için üyelik gerekir mi?Getty Images
Çoğu durumda, özellikle yüksek talep gören maçlar veya güçlü bir taraftar kitlesine sahip kulüpler için Premier League biletleri satın almak için üyelik önerilir veya gereklidir. Çoğu Premier League kulübü, öncelik sırasına göre kademeli bir bilet sistemi işletmektedir:
- Sezonluk bilet sahipleri
- Kulüp üyeleri (yıllık üyelik ücreti ödeyenler)
- Genel satış (eğer bilet kalmışsa)
Üyelik genellikle biletlere erken erişim, sadakat puanları toplama hakkı ve bazen özel içerik veya indirimler sağlar. Arsenal, Liverpool, Manchester United veya Tottenham gibi üst düzey kulüpler için, genel satış fırsatları nadir veya hiç olmadığı için, üyelik sahibi olmak genellikle normal maç biletlerine erişmenin tek yoludur.
Bununla birlikte, bazı kulüpler, özellikle daha büyük kapasiteye sahip veya biletleri daha az tutarlı bir şekilde tükenen kulüpler, bilet stoğu kalmışsa, üye olmayanların maç gününe yakın bir zamanda bilet satın almasına izin verebilir. Üyelik satın almak, şansınızı önemli ölçüde artırır ve genellikle koltukları garantilemek için en güvenilir yoldur.
Ucuz Premier League biletleri satın alabilir miyim?
Premier League maçları için ucuz bilet satın alabileceğiniz en iyi yer, resmi kulüp bilet portallarıdır.
Yüksek talebe rağmen, başka hiçbir resmi satıcı, ilgili kulüplerden daha düşük fiyata maç biletleri satmaz.
Satın alımlarla ilgili şartlar ve koşulları göz önünde bulundurmayı unutmayın ve güvenilir bir kaynaktan satın aldığınızdan emin olun.