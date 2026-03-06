Goal.com
Premier League 2025/26 biletleri nasıl satın alınır: Kalan maçlar, ortalama fiyatlar ve daha fazlası

Dünyanın en köklü futbol liglerinden birinde yerinizi ayırtmak ister misiniz? İşte size bunun maliyeti ve biletleri nereden alabileceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi.

Premier League, dünya futbolunda drama ve aksiyon açısından tartışmasız en üst düzey lig olmaya devam ediyor ve futbolun en efsanevi kulüpleri ve oyuncuları tarih yazmak için sahneye çıkıyor. Taraftarlar için, şimdi Premier League biletlerini elde etme şansı.

Yüzyılı aşkın bir geçmişe sahip Premier League, gerçekten eşsizdir. Şampiyon Manchester City, eski rakibi Manchester United, Liverpool gibi ağır toplar ve Arsenal, Chelsea ve Tottenham Hotspur'dan oluşan güçlü üçlüsü tanıyacaksınız. Atletik yetenek ve dinamik tutku hiç eksik olmaz.

Yaklaşan 30. Maç Günü Premier Lig maçları ve biletleri

Tarih ve Saat (GMT)MaçBilet
Cumartesi, 14 Mart, 12:30West Ham United - Manchester CityBilet
Cum 14 Mar, 15:00Burnley - AFC BournemouthBilet
Cumartesi, 14 Mart, 15:00Crystal Palace - Leeds UnitedBilet
Cumartesi, 14 Mart, 15:00Sunderland - BrightonBilet
Cumartesi, 14 Mart, 17:30Chelsea - Newcastle UnitedBilet
Pazar 15 Mart, 14:00Arsenal - EvertonBilet
Pazar 15 Mart, 14:00Manchester United - Aston VillaBilet
Pazar 15 Mart, 14:00Nottingham Forest - FulhamBilet
Pazar 15 Mart, 16:30Liverpool - Tottenham HotspurBilet
Paz 16 Mar, 20:00Brentford - WolvesBilet

Yaklaşan 31. Hafta Premier Lig maçları ve biletleri

Tarih ve Saat (GMT)MaçBilet
Cuma 20 Mar, 20:00AFC Bournemouth - Manchester UnitedBilet
Cumartesi, 21 Mart, 12:30Brighton vs LiverpoolBilet
Cumartesi, 21 Mart, 15:00Fulham - BurnleyBilet
Cumartesi, 21 Mart, 17:30Everton - ChelseaBilet
Cumartesi, 21 Mart, 20:00Leeds United - BrentfordBilet
Pazar 22 Mart, 12:00Newcastle United - SunderlandBilet
Pazar 22 Mart, 14:15Aston Villa - West Ham UnitedBilet
Pazar 22 Mart, 14:15Tottenham Hotspur - Nottm ForestBilet
Pazar 22 Mart, 16:30Carabao Kupası Finali: Arsenal - Manchester CityBilet

Yaklaşan 32. Hafta Premier Lig maçları ve biletleri

Tarih ve Saat (GMT)MaçBilet
Cumartesi, 11 Nisan, 15:00Arsenal - AFC BournemouthBilet
Cumartesi, 11 Nisan, 15:00Brentford - EvertonBilet
Cumartesi, 11 Nisan, 15:00Burnley - BrightonBilet
Cumartesi, 11 Nisan, 15:00Chelsea - Manchester CityBilet
Cumartesi, 11 Nisan, 15:00Crystal Palace - Newcastle UnitedBilet
Cumartesi, 11 Nisan, 15:00Liverpool - FulhamBilet
Cumartesi, 11 Nisan, 15:00Manchester United - Leeds UnitedBilet
Cumartesi, 11 Nisan, 15:00Nottingham Forest - Aston VillaBilet
Cumartesi, 11 Nisan, 15:00Sunderland - Tottenham HotspurBilet
Cumartesi, 11 Nisan, 15:00West Ham United - WolvesBilet

Yaklaşan 33. Hafta Premier Lig maçları ve biletleri

Tarih ve Saat (GMT)MaçBilet
Cumartesi, 18 Nisan, 15:00Aston Villa - SunderlandBilet
Cumartesi, 18 Nisan, 15:00Brentford - FulhamBilet
Cumartesi, 18 Nisan, 15:00Chelsea - Manchester UnitedBilet
Cumartesi, 18 Nisan, 15:00Crystal Palace - West Ham UnitedBilet
Cumartesi, 18 Nisan, 15:00Everton - LiverpoolBilet
Cumartesi, 18 Nisan, 15:00Leeds United - WolvesBilet
Cumartesi, 18 Nisan, 15:00Manchester City - ArsenalBilet
Cumartesi, 18 Nisan, 15:00Newcastle United - AFC BournemouthBilet
Cumartesi, 18 Nisan, 15:00Nottingham Forest - BurnleyBilet
Cumartesi, 18 Nisan, 15:00Tottenham Hotspur - BrightonBilet

Yaklaşan 34. Hafta Premier Lig maçları ve biletleri

Tarih ve Saat (GMT)MaçBilet
Cumartesi, 25 Nisan, 15:00AFC Bournemouth - Leeds UnitedBilet
Cum 25 Nis, 15:00Arsenal - Newcastle UnitedBilet
Cumartesi, 25 Nisan, 15:00Brighton - ChelseaBilet
Cum 25 Nis, 15:00Burnley - Manchester CityBilet
Cumartesi, 25 Nisan, 15:00Fulham - Aston VillaBilet
Cumartesi, 25 Nisan, 15:00Liverpool - Crystal PalaceBilet
Cumartesi, 25 Nisan, 15:00Manchester United - BrentfordBilet
Cumartesi, 25 Nisan, 15:00Sunderland - Nottingham ForestBilet
Cumartesi, 25 Nisan, 15:00West Ham United - EvertonBilet
Cum 25 Nis, 15:00Wolves - Tottenham HotspurBilet

Yaklaşan 35. Hafta Premier Lig maçları ve biletleri

Tarih ve Saat (GMT)MaçBilet
2 Mayıs Cumartesi, 15:00AFC Bournemouth - Crystal PalaceBilet
Cumartesi, 2 Mayıs, 15:00Arsenal - FulhamBilet
Cumartesi, 2 Mayıs, 15:00Aston Villa - Tottenham HotspurBilet
Cumartesi, 2 Mayıs, 15:00Brentford - West Ham UnitedBilet
Cumartesi, 2 Mayıs, 15:00Chelsea - Nottingham ForestBilet
Cumartesi, 2 Mayıs, 15:00Everton - Manchester CityBilet
Cumartesi, 2 Mayıs, 15:00Leeds United - BurnleyBilet
Cumartesi, 2 Mayıs, 15:00Manchester United - LiverpoolBilet
Cumartesi, 2 Mayıs, 15:00Newcastle United - BrightonBilet
Cumartesi, 2 Mayıs, 15:00Wolves - SunderlandBilet

Premier Lig biletleri ne kadar?

Premier Lig biletlerinin fiyatları büyük farklılıklar gösterir. Çoğu kulüp, yetişkin, genç, öğrenci ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma uygular, ancak bu kategoriler takımdan takıma farklılık gösterir.

Bunun yanı sıra, oturduğunuz yer de büyük bir fark yaratır. Koltuk konumu ve tribün yeri fiyatı önemli ölçüde etkiler ve genellikle en iyi manzaraya sahip koltuklar daha yüksek fiyata sahiptir. Bazı kulüpler maçları kategorilere ayırır; örneğin, büyük isimlerle oynanan önemli maçlar daha yüksek bir kategoriye girer ve fiyatlar da buna göre artar.

Son haberlere göre, Premier League deplasman maçları için bilet fiyatını 30 sterlin ile sınırladı. Dolayısıyla, daha ucuz bir seçenek arıyorsanız, takımınızın deplasman maçlarını araştırıp bu biletleri bulmak isteyebilirsiniz.

Aşağıda, GOAL 2025-2026 Premier League kulüplerini, ev stadyumlarını, ortalama maç günü bilet fiyatlarını ve beklenen sezonluk bilet fiyat aralıklarını ayrıntılı olarak sunmaktadır.

2025/26 Premier League kulüpleri bilet fiyatlarına göre

KulüpStadyumBilet Fiyat Aralığı (Yetişkin Genel Giriş)Sezonluk Bilet Fiyat AralığıBilet
ArsenalEmirates Stadyumu31,50 £ - 141,001.073 £ - 2.050Bilet bilgileri
Aston VillaVilla Park44,50 £ - 92,00640 £ - 944 £Bilet bilgileri
BournemouthVitality Stadyumu33,00 £ - 56,00633 £ - 875Bilet bilgileri
BrentfordGtech Community Stadyumu40,00 £ - 65,00495 £ - 598 £Bilet bilgileri
Brighton & Hove AlbionAmerican Express Community Stadyumu34,00 £ - 78,00595 £ - 860Bilet bilgileri
BurnleyTurf Moor50,00 £ - 75,00455 £ - 500 £Bilet bilgileri
ChelseaStamford Bridge48,00 £ - 58,00595 £ - 940 £Bilet bilgileri
Crystal PalaceSelhurst Park48,00 £ - 58,00545 £ - 895Bilet bilgileri
EvertonGoodison Park55515 £ - 690 £Bilet bilgileri
FulhamCraven Cottage35,00 £ - 105,00455 £ - 3.000 £Bilet bilgileri
Leeds UnitedElland Road33,00 £ - 56,00420 £ - TBCBilet bilgileri
LiverpoolAnfield9,00 £ - 61,00699 £ - 886 £Bilet bilgileri
Manchester CityEtihad Stadyumu58,00 £ - 75,00385 £ - 1.030Bilet bilgileri
Manchester UnitedOld Trafford36,00 £ - 58,00559 £ - 950 £Bilet bilgileri
Newcastle UnitedSt James’ Park50,00 £ - 58,00417 £ - 811Bilet bilgileri
Nottingham ForestCity Ground45,00 £ - 60,00465 £ - 660Bilet bilgileri
SunderlandStadium of Light33,00 £ - 56,00390 £ - 720Bilet bilgileri
Tottenham HotspurTottenham Hotspur Stadyumu48,00 £ - 109,00807 £ - 2.015 £Bilet bilgileri
West Ham UnitedLondra Stadyumu30,00 £ - 120,00310 £ - 1.620Bilet bilgileri
Wolverhampton WanderersMolineux26,50 £ - 71,00525 £ - 833 £Bilet bilgileri

Premier League biletleri nasıl satın alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezon biletlerine ve ek konaklama paketlerine kadar çeşitli bilet seçenekleri mevcuttur. Bu biletler, kulübün resmi bilet portalından satın alınabilir.

İngiliz futbol kulüpleri biletleri genellikle üç aşamada tahsis eder:

  1. İlk olarak sezonluk bilet sahiplerine.
  2. Ardından, daha önce iç saha maçlarına gitmiş ve sadakat puanlarına göre sıralanmış olanlara.
  3. Son olarak, genel satış döneminde halka.

Vitality Stadyumu'nda birkaç maç için bilet satın aldığınızda, puanlarınız birikmeye başlayacak ve erişim daha kolay hale gelecektir. Bournemouth maçları, herkesin bilet satın alabileceği genel satışa sadece sınırlı durumlarda çıkar.

Premier League sezonluk biletleri kaldı mı?

Çoğu Premier Lig kulübü, 2025/26 sezonu için genel giriş sezon biletlerini tüketti.

Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham ve West Ham gibi popüler takımlar, bazıları 10-20 yılı aşan uzun bekleme listeleri işletmektedir. Örneğin Tottenham'ın 80.000'den fazla taraftarın bulunduğu bir bekleme listesi varken, Liverpool ve Man United'ın bir yer kapmak için onlarca yıllık sadakat gerektirdiği bildirilmektedir. Fulham, Leeds ve Wolves gibi daha küçük stadyumları olan kulüpler bile, yüksek talep ve sınırlı kapasite nedeniyle sınırlı veya hiç bilet satışı yapmamaktadır.

Brighton & Hove Albion ve Manchester City, üyelere sezonluk biletler sunması, resmi bekleme listesi olmaması ve biletlerin ilk gelen ilk alır esasına göre dağıtılmasıyla öne çıkıyor. Brentford, Crystal Palace ve Nottingham Forest gibi kulüpler, sadakat puanlarına veya kısa bekleme sürelerine göre sınırlı erişim imkanı sunuyor. Aston Villa, biletleri tükenmiş olsa da, ek avantajlar sunan GA+ seçeneği sunuyor.

Premier League biletleri satın almak için üyelik gerekir mi?

Arsenal FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images

Çoğu durumda, özellikle yüksek talep gören maçlar veya güçlü bir taraftar kitlesine sahip kulüpler için Premier League biletleri satın almak için üyelik önerilir veya gereklidir. Çoğu Premier League kulübü, öncelik sırasına göre kademeli bir bilet sistemi işletmektedir:

  1. Sezonluk bilet sahipleri
  2. Kulüp üyeleri (yıllık üyelik ücreti ödeyenler)
  3. Genel satış (eğer bilet kalmışsa)

Üyelik genellikle biletlere erken erişim, sadakat puanları toplama hakkı ve bazen özel içerik veya indirimler sağlar. Arsenal, Liverpool, Manchester United veya Tottenham gibi üst düzey kulüpler için, genel satış fırsatları nadir veya hiç olmadığı için, üyelik sahibi olmak genellikle normal maç biletlerine erişmenin tek yoludur.

Bununla birlikte, bazı kulüpler, özellikle daha büyük kapasiteye sahip veya biletleri daha az tutarlı bir şekilde tükenen kulüpler, bilet stoğu kalmışsa, üye olmayanların maç gününe yakın bir zamanda bilet satın almasına izin verebilir. Üyelik satın almak, şansınızı önemli ölçüde artırır ve genellikle koltukları garantilemek için en güvenilir yoldur.

Ucuz Premier League biletleri satın alabilir miyim?

Premier League maçları için ucuz bilet satın alabileceğiniz en iyi yer, resmi kulüp bilet portallarıdır.

Yüksek talebe rağmen, başka hiçbir resmi satıcı, ilgili kulüplerden daha düşük fiyata maç biletleri satmaz.

Satın alımlarla ilgili şartlar ve koşulları göz önünde bulundurmayı unutmayın ve güvenilir bir kaynaktan satın aldığınızdan emin olun.

Sıkça sorulan sorular

