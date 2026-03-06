Premier League 2025/26 biletleri nasıl satın alınır: Kalan maçlar, ortalama fiyatlar ve daha fazlası

Premier League, dünya futbolunda drama ve aksiyon açısından tartışmasız en üst düzey lig olmaya devam ediyor ve futbolun en efsanevi kulüpleri ve oyuncuları tarih yazmak için sahneye çıkıyor. Taraftarlar için, şimdi Premier League biletlerini elde etme şansı.

Yüzyılı aşkın bir geçmişe sahip Premier League, gerçekten eşsizdir. Şampiyon Manchester City, eski rakibi Manchester United, Liverpool gibi ağır toplar ve Arsenal, Chelsea ve Tottenham Hotspur'dan oluşan güçlü üçlüsü tanıyacaksınız. Atletik yetenek ve dinamik tutku hiç eksik olmaz.

Yaklaşan 30. Maç Günü Premier Lig maçları ve biletleri

Tarih ve Saat (GMT) Maç Bilet Cumartesi, 14 Mart, 12:30 West Ham United - Manchester City Bilet Cum 14 Mar, 15:00 Burnley - AFC Bournemouth Bilet Cumartesi, 14 Mart, 15:00 Crystal Palace - Leeds United Bilet Cumartesi, 14 Mart, 15:00 Sunderland - Brighton Bilet Cumartesi, 14 Mart, 17:30 Chelsea - Newcastle United Bilet Pazar 15 Mart, 14:00 Arsenal - Everton Bilet Pazar 15 Mart, 14:00 Manchester United - Aston Villa Bilet Pazar 15 Mart, 14:00 Nottingham Forest - Fulham Bilet Pazar 15 Mart, 16:30 Liverpool - Tottenham Hotspur Bilet Paz 16 Mar, 20:00 Brentford - Wolves Bilet

Yaklaşan 31. Hafta Premier Lig maçları ve biletleri

Tarih ve Saat (GMT) Maç Bilet Cuma 20 Mar, 20:00 AFC Bournemouth - Manchester United Bilet Cumartesi, 21 Mart, 12:30 Brighton vs Liverpool Bilet Cumartesi, 21 Mart, 15:00 Fulham - Burnley Bilet Cumartesi, 21 Mart, 17:30 Everton - Chelsea Bilet Cumartesi, 21 Mart, 20:00 Leeds United - Brentford Bilet Pazar 22 Mart, 12:00 Newcastle United - Sunderland Bilet Pazar 22 Mart, 14:15 Aston Villa - West Ham United Bilet Pazar 22 Mart, 14:15 Tottenham Hotspur - Nottm Forest Bilet Pazar 22 Mart, 16:30 Carabao Kupası Finali: Arsenal - Manchester City Bilet

Yaklaşan 32. Hafta Premier Lig maçları ve biletleri

Tarih ve Saat (GMT) Maç Bilet Cumartesi, 11 Nisan, 15:00 Arsenal - AFC Bournemouth Bilet Cumartesi, 11 Nisan, 15:00 Brentford - Everton Bilet Cumartesi, 11 Nisan, 15:00 Burnley - Brighton Bilet Cumartesi, 11 Nisan, 15:00 Chelsea - Manchester City Bilet Cumartesi, 11 Nisan, 15:00 Crystal Palace - Newcastle United Bilet Cumartesi, 11 Nisan, 15:00 Liverpool - Fulham Bilet Cumartesi, 11 Nisan, 15:00 Manchester United - Leeds United Bilet Cumartesi, 11 Nisan, 15:00 Nottingham Forest - Aston Villa Bilet Cumartesi, 11 Nisan, 15:00 Sunderland - Tottenham Hotspur Bilet Cumartesi, 11 Nisan, 15:00 West Ham United - Wolves Bilet

Yaklaşan 33. Hafta Premier Lig maçları ve biletleri

Tarih ve Saat (GMT) Maç Bilet Cumartesi, 18 Nisan, 15:00 Aston Villa - Sunderland Bilet Cumartesi, 18 Nisan, 15:00 Brentford - Fulham Bilet Cumartesi, 18 Nisan, 15:00 Chelsea - Manchester United Bilet Cumartesi, 18 Nisan, 15:00 Crystal Palace - West Ham United Bilet Cumartesi, 18 Nisan, 15:00 Everton - Liverpool Bilet Cumartesi, 18 Nisan, 15:00 Leeds United - Wolves Bilet Cumartesi, 18 Nisan, 15:00 Manchester City - Arsenal Bilet Cumartesi, 18 Nisan, 15:00 Newcastle United - AFC Bournemouth Bilet Cumartesi, 18 Nisan, 15:00 Nottingham Forest - Burnley Bilet Cumartesi, 18 Nisan, 15:00 Tottenham Hotspur - Brighton Bilet

Yaklaşan 34. Hafta Premier Lig maçları ve biletleri

Tarih ve Saat (GMT) Maç Bilet Cumartesi, 25 Nisan, 15:00 AFC Bournemouth - Leeds United Bilet Cum 25 Nis, 15:00 Arsenal - Newcastle United Bilet Cumartesi, 25 Nisan, 15:00 Brighton - Chelsea Bilet Cum 25 Nis, 15:00 Burnley - Manchester City Bilet Cumartesi, 25 Nisan, 15:00 Fulham - Aston Villa Bilet Cumartesi, 25 Nisan, 15:00 Liverpool - Crystal Palace Bilet Cumartesi, 25 Nisan, 15:00 Manchester United - Brentford Bilet Cumartesi, 25 Nisan, 15:00 Sunderland - Nottingham Forest Bilet Cumartesi, 25 Nisan, 15:00 West Ham United - Everton Bilet Cum 25 Nis, 15:00 Wolves - Tottenham Hotspur Bilet

Yaklaşan 35. Hafta Premier Lig maçları ve biletleri

Tarih ve Saat (GMT) Maç Bilet 2 Mayıs Cumartesi, 15:00 AFC Bournemouth - Crystal Palace Bilet Cumartesi, 2 Mayıs, 15:00 Arsenal - Fulham Bilet Cumartesi, 2 Mayıs, 15:00 Aston Villa - Tottenham Hotspur Bilet Cumartesi, 2 Mayıs, 15:00 Brentford - West Ham United Bilet Cumartesi, 2 Mayıs, 15:00 Chelsea - Nottingham Forest Bilet Cumartesi, 2 Mayıs, 15:00 Everton - Manchester City Bilet Cumartesi, 2 Mayıs, 15:00 Leeds United - Burnley Bilet Cumartesi, 2 Mayıs, 15:00 Manchester United - Liverpool Bilet Cumartesi, 2 Mayıs, 15:00 Newcastle United - Brighton Bilet Cumartesi, 2 Mayıs, 15:00 Wolves - Sunderland Bilet

Premier Lig biletleri ne kadar?

Premier Lig biletlerinin fiyatları büyük farklılıklar gösterir. Çoğu kulüp, yetişkin, genç, öğrenci ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma uygular, ancak bu kategoriler takımdan takıma farklılık gösterir.

Bunun yanı sıra, oturduğunuz yer de büyük bir fark yaratır. Koltuk konumu ve tribün yeri fiyatı önemli ölçüde etkiler ve genellikle en iyi manzaraya sahip koltuklar daha yüksek fiyata sahiptir. Bazı kulüpler maçları kategorilere ayırır; örneğin, büyük isimlerle oynanan önemli maçlar daha yüksek bir kategoriye girer ve fiyatlar da buna göre artar.

Son haberlere göre, Premier League deplasman maçları için bilet fiyatını 30 sterlin ile sınırladı. Dolayısıyla, daha ucuz bir seçenek arıyorsanız, takımınızın deplasman maçlarını araştırıp bu biletleri bulmak isteyebilirsiniz.

Aşağıda, GOAL 2025-2026 Premier League kulüplerini, ev stadyumlarını, ortalama maç günü bilet fiyatlarını ve beklenen sezonluk bilet fiyat aralıklarını ayrıntılı olarak sunmaktadır.

2025/26 Premier League kulüpleri bilet fiyatlarına göre

Kulüp Stadyum Bilet Fiyat Aralığı (Yetişkin Genel Giriş) Sezonluk Bilet Fiyat Aralığı Bilet Arsenal Emirates Stadyumu 31,50 £ - 141,00 1.073 £ - 2.050 Bilet bilgileri Aston Villa Villa Park 44,50 £ - 92,00 640 £ - 944 £ Bilet bilgileri Bournemouth Vitality Stadyumu 33,00 £ - 56,00 633 £ - 875 Bilet bilgileri Brentford Gtech Community Stadyumu 40,00 £ - 65,00 495 £ - 598 £ Bilet bilgileri Brighton & Hove Albion American Express Community Stadyumu 34,00 £ - 78,00 595 £ - 860 Bilet bilgileri Burnley Turf Moor 50,00 £ - 75,00 455 £ - 500 £ Bilet bilgileri Chelsea Stamford Bridge 48,00 £ - 58,00 595 £ - 940 £ Bilet bilgileri Crystal Palace Selhurst Park 48,00 £ - 58,00 545 £ - 895 Bilet bilgileri Everton Goodison Park 55 515 £ - 690 £ Bilet bilgileri Fulham Craven Cottage 35,00 £ - 105,00 455 £ - 3.000 £ Bilet bilgileri Leeds United Elland Road 33,00 £ - 56,00 420 £ - TBC Bilet bilgileri Liverpool Anfield 9,00 £ - 61,00 699 £ - 886 £ Bilet bilgileri Manchester City Etihad Stadyumu 58,00 £ - 75,00 385 £ - 1.030 Bilet bilgileri Manchester United Old Trafford 36,00 £ - 58,00 559 £ - 950 £ Bilet bilgileri Newcastle United St James’ Park 50,00 £ - 58,00 417 £ - 811 Bilet bilgileri Nottingham Forest City Ground 45,00 £ - 60,00 465 £ - 660 Bilet bilgileri Sunderland Stadium of Light 33,00 £ - 56,00 390 £ - 720 Bilet bilgileri Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Stadyumu 48,00 £ - 109,00 807 £ - 2.015 £ Bilet bilgileri West Ham United Londra Stadyumu 30,00 £ - 120,00 310 £ - 1.620 Bilet bilgileri Wolverhampton Wanderers Molineux 26,50 £ - 71,00 525 £ - 833 £ Bilet bilgileri

Premier League biletleri nasıl satın alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezon biletlerine ve ek konaklama paketlerine kadar çeşitli bilet seçenekleri mevcuttur. Bu biletler, kulübün resmi bilet portalından satın alınabilir.

İngiliz futbol kulüpleri biletleri genellikle üç aşamada tahsis eder:

İlk olarak sezonluk bilet sahiplerine. Ardından, daha önce iç saha maçlarına gitmiş ve sadakat puanlarına göre sıralanmış olanlara. Son olarak, genel satış döneminde halka.

Vitality Stadyumu'nda birkaç maç için bilet satın aldığınızda, puanlarınız birikmeye başlayacak ve erişim daha kolay hale gelecektir. Bournemouth maçları, herkesin bilet satın alabileceği genel satışa sadece sınırlı durumlarda çıkar.

Premier League sezonluk biletleri kaldı mı?

Çoğu Premier Lig kulübü, 2025/26 sezonu için genel giriş sezon biletlerini tüketti.

Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham ve West Ham gibi popüler takımlar, bazıları 10-20 yılı aşan uzun bekleme listeleri işletmektedir. Örneğin Tottenham'ın 80.000'den fazla taraftarın bulunduğu bir bekleme listesi varken, Liverpool ve Man United'ın bir yer kapmak için onlarca yıllık sadakat gerektirdiği bildirilmektedir. Fulham, Leeds ve Wolves gibi daha küçük stadyumları olan kulüpler bile, yüksek talep ve sınırlı kapasite nedeniyle sınırlı veya hiç bilet satışı yapmamaktadır.

Brighton & Hove Albion ve Manchester City, üyelere sezonluk biletler sunması, resmi bekleme listesi olmaması ve biletlerin ilk gelen ilk alır esasına göre dağıtılmasıyla öne çıkıyor. Brentford, Crystal Palace ve Nottingham Forest gibi kulüpler, sadakat puanlarına veya kısa bekleme sürelerine göre sınırlı erişim imkanı sunuyor. Aston Villa, biletleri tükenmiş olsa da, ek avantajlar sunan GA+ seçeneği sunuyor.

Premier League biletleri satın almak için üyelik gerekir mi?

Çoğu durumda, özellikle yüksek talep gören maçlar veya güçlü bir taraftar kitlesine sahip kulüpler için Premier League biletleri satın almak için üyelik önerilir veya gereklidir. Çoğu Premier League kulübü, öncelik sırasına göre kademeli bir bilet sistemi işletmektedir:

Sezonluk bilet sahipleri Kulüp üyeleri (yıllık üyelik ücreti ödeyenler) Genel satış (eğer bilet kalmışsa)

Üyelik genellikle biletlere erken erişim, sadakat puanları toplama hakkı ve bazen özel içerik veya indirimler sağlar. Arsenal, Liverpool, Manchester United veya Tottenham gibi üst düzey kulüpler için, genel satış fırsatları nadir veya hiç olmadığı için, üyelik sahibi olmak genellikle normal maç biletlerine erişmenin tek yoludur.

Bununla birlikte, bazı kulüpler, özellikle daha büyük kapasiteye sahip veya biletleri daha az tutarlı bir şekilde tükenen kulüpler, bilet stoğu kalmışsa, üye olmayanların maç gününe yakın bir zamanda bilet satın almasına izin verebilir. Üyelik satın almak, şansınızı önemli ölçüde artırır ve genellikle koltukları garantilemek için en güvenilir yoldur.

Ucuz Premier League biletleri satın alabilir miyim?

Premier League maçları için ucuz bilet satın alabileceğiniz en iyi yer, resmi kulüp bilet portallarıdır.

Yüksek talebe rağmen, başka hiçbir resmi satıcı, ilgili kulüplerden daha düşük fiyata maç biletleri satmaz.

Satın alımlarla ilgili şartlar ve koşulları göz önünde bulundurmayı unutmayın ve güvenilir bir kaynaktan satın aldığınızdan emin olun.