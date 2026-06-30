"Predator ve Triunda" dokunuşlarıyla... Adidas, 2026 Dünya Kupası ödüllerinin ikonik tasarımlarını tanıttı

"Adidas" şirketi, 2026™ Dünya Kupası’nın en öne çıkan yıldızlarına özel yeni nesil bireysel ödüllerin perdesini resmen araladı. Alman marka, spor mirasının ikonik tarihi dokunuşlarını, futbolun en üst seviyelerinde bireysel mükemmelliği onurlandırmak için modern tasarım gereklilikleriyle akıllıca harmanlayan bütünsel bir görsel vizyon sundu.

Dünya Kupası’nın en seçkin ve yaratıcı oyuncusuna verilen Altın Top Ödülü, bu tarihi Dünya Kupası turnuvasının maçlarında kullanılacak resmi top olan “Trionda” (TRIONDA) modelinden doğrudan ilham alınarak tasarlanmıştır. Bu yaratıcı stil, lüks ödül heykelinin içinde yeniden yaratılmıştır.

Aynı zamanda, turnuvanın en golcü oyuncusuna verilen Altın Ayakkabı Ödülü de, futbol kültüründe en büyük etkiye sahip olan efsanevi “Predator” (Predator) serisinin benzersiz tasarımını yansıtacak şekilde tamamen yeniden tasarlandı; 1982 yılında “Altın Ayakkabı” adıyla başlatılan bu ödül, kontrol, isabet ve kale önünde mutlak golcü üstünlüğünü simgeleyen yenilenmiş bir simge haline geldi.

Bu koleksiyonun son dokunuşu ise Dünya Kupası’nın en iyi kalecisine verilen Altın Eldiven Ödülü oldu; Bu ödül, kaleci sanatının saflığını ifade eden ve kalecilerin rakiplerinden taktiksel fark yarattıkları o anlık anları ölümsüzleştiren, avuç içi şeklindeki cesur bir heykel olarak tasarlandı.

Bu üç ödül, gözden kaçmayacak kadar zarif, uyumlu ve modern bir tasarım diline sahip olup, “Adidas”ın tarihi kimliğinin benzersiz izlerini taşıyor ve 2026™ Dünya Kupası’nı karakterize eden olağanüstü parlaklığı kutlayan en üst düzey bireysel onurlandırmayı oluşturuyor.





Adidas





Adidas





Adidas



