Perşembe günü Avrupa Ligi play-off ilk maçında Lech Poznan karşısında alınan 0:7’lik yenilgi tarihi boyuttaydı; FC Thun böylece uluslararası arenada bir İsviçre kulübünün aldığı en farklı mağlubiyet rekoruna ortak oldu. Daha önce yalnızca FC Basel 0:7’lik bir yenilgi yaşamıştı; o da 2012’de Şampiyonlar Ligi son 16 turunda FC Bayern’e karşı. Bulvar gazetesi Blick ise “Leck Posen! Thun Polonya’da dağıldı” manşetini atarken “Poznan utancı” ifadelerini kullandı.

Aslında tablo çok daha kötü de olabilirdi. Thun devreye zaten 0:5 geride girdi ve ikinci yarının hemen başında 0:6’yı da yedi. Polonyalı ev sahibi ekip skoru daha da büyütmek yerine ardından tempoyu düşürdü ve maçı geç gelen bir golle 7:0’da bıraktı.

Thun, temmuz sonunda Şampiyonlar Ligi elemelerinde uzatmaların ardından dramatik şekilde Dinamo Zagreb’e elendikten sonra şimdi de Avrupa Ligi’ne kalamadı. Ancak Poznan’a elenmesi halinde en azından Konferans Ligi lig aşamasına katılımı garanti.

Thun için işler ülke içinde de şu sıralar pek iyi gitmiyor. FC Luzern karşısında alınan 3:1’lik açılış galibiyetinin ardından ekip son olarak Young Boys Bern’e 0:6 ve FC Basel’e 2:4 mağlup oldu.

Geçen sezon Thun, yeni yükselen takım olarak pahalı transferler yapmadan, isimsiz bir kadroyla kulüp tarihinin ilk şampiyonluğuna sansasyonel biçimde yürümüştü. O günden bu yana ise yalnızca 45 bin nüfuslu aynı adlı küçük kasabanın kulübü adeta dağılıyor.

Teknik direktör ve sportif direktör şampiyonluğun ardından ayrıldı

Şampiyon teknik direktör Mauro Lustrinelli, Union Berlin’e gitti. Yerine Gian-Luca Privitelli getirildi. 48 yaşındaki çalıştırıcının profesyonel yetişkin futbolunda hiç deneyimi yok; daha önce uzun yıllar boyunca çeşitli İsviçre kulüplerinde genç takım antrenörü olarak görev yaptı.

Poznan’daki hezimetin ardından taktik hatalarını kabul etti: Takımının 0:3’ten sonra da hasarı sınırlamaya çalışmak yerine cesur pres yapmayı sürdürmesinin “sorumlusu benim” dedi.

Privitelli, sezonun ilk dokuz resmi maçının yalnızca üçünü kazandı. Bunlar ligdeki açılış maçı, kupada amatör kulüp FC Saxon Sports’a karşı alınan galibiyet ve Avrupa Ligi elemelerinde sahasında İzlanda’dan Vikingur Reykjavik’e karşı oynanan maçtı. Üzerindeki baskı uzun süredir çok büyük, hatta yakın zamanda görevden alınma tehlikesiyle karşı karşıya olabilir.

Teknik direktör Lustrinelli’nin yanı sıra sportif direktör Dominik Albrecht de kısa süre önce kulüpten ayrıldı. Ağustos başında, transfer döneminin tam ortasında, ailesine daha fazla zaman ayırmak istediğini söyleyerek görevinden sürpriz şekilde istifa etti. Albrecht’in yerine henüz 33 yaşındaki Simone Rapp getirildi. Rapp bu yaza kadar FC Wil forması giyiyordu ve teknik direktör Privitelli’ye benzer şekilde tamamen tecrübesiz.

IMAGO

FC Thun hücum hattında büyük bir kan kaybı yaşıyor

Aynı zamanda Thun çok sayıda kilit oyuncusunu da kaybetti; özellikle hücum hattındaki kayıp çok ağır. Christopher Ibayi, Ethan Meichtry, Elmin Rastoder ve Leonardo Bertone ile birlikte şampiyonluk sezonunun en golcü dört ismi de takımdan ayrıldı. Kulüp içi gol sıralamasında ortak beşincilikte ise Kastriot Imeri ile Valmir Matoshi yer alıyordu.

Imeri, Bern’den Thun’a yalnızca kiralık olarak gelmişti ve bonservisiyle transferi mali nedenlerle gerçekleşmedi. Thun’da büyük finansörler yok, mali durum şampiyonluğa rağmen daha çok sıkışık durumda. Imeri her hâlükârda ana kulübüne döndü, 2. haftada eski takım arkadaşlarına karşı forma giydi ve Bern’in 6:0’lık galibiyetinde doğrudan bir gol attı.

Matoshi ise Sturm Graz’a transfer olmaya çok yakın. Poznan maçında yenilen üç golde belirleyici pay sahibi olan sol bek Michael Heule’nin de yaklaşık 3 milyon euro karşılığında Bundesliga’dan düşen 1. FC Heidenheim’a gitmesi bekleniyor.

Şu ana kadar üst düzey takviyeler ise yok denecek kadar az. Thun, 19 yaşındaki İtalyan forvet umutlarından Riccardo Braschi’yi AC Floransa’dan 1 milyon euroya kadrosuna kattı, ancak oyuncu şu ana kadarki sezonda yalnızca 20 dakika süre alabildi. Bunun dışında çoğunlukla İsviçre alt liglerinden ya da daha küçük uluslararası liglerden oyuncular geldi.

FC Thun: Kaptan Marco Bürki cezalı olduğu için yok

Uzman portal Transfermarkt verilerine göre İsviçre Birinci Ligi’ndeki 12 takım arasında Thun’un kadrosu toplamda en düşük dördüncü piyasa değerine sahip. Ancak bunun bir anlamı olmak zorunda değil; geçen sezonki şampiyonluk yılında da Thun, Basel, Bern ve Zürih gibi futbol merkezlerinden gelen daha zengin rakiplerine göre çok daha ucuz ve daha az yıldız isimden kurulu bir kadroya sahipti.

Thun şu anda ligde dokuzuncu sırada yer alıyor ve üç maçta yediği 11 golle tüm takımlar arasında en kötü savunma performansına sahip. Aslında düşüşün işaretleri geçen sezonun son bölümünde de görülmüştü. Thun sezonun son sekiz maçının altısını kaybetti, ancak büyük puan farkı sayesinde şampiyonluk tehlikeye girmedi.

Hatta sondan bir önceki haftada Bern karşısında 3:8’lik bir yenilgi alınmıştı ve bunun etkileri hâlâ sürüyor. O maçta kaptan Marco Bürki, eski BVB kalecisi Roman’ın kardeşi, şiddetli hareketi nedeniyle kırmızı kart gördü ve beş maç ceza aldı. Böylece ligde sezon başlangıcını kaçırdı. İşin ilginç yanı, Zagreb’deki Şampiyonlar Ligi elenişinde de 2:0’lık üstünlüğün ardından Bürki kırmızı kart görünce takımın düzeni bozulmuştu.