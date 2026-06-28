Pozisyon bazında... Fas, 2026 Dünya Kupası'nın en zorlu maçlarına çıkıyor

Fas, grup aşamasının ilk turunda Brezilya ile 1-1 berabere kaldıktan sonra, 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda Hollanda ile oynayacağı en önemli maçlardan birine hazırlanıyor.

Bu maçın önemi özellikle büyük, zira Atlas Aslanları ile Seleção arasındaki karşılaşmanın ardından, 2026 Dünya Kupası'nda FIFA dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan iki milli takımın karşı karşıya geldiği ikinci maç olacak.

Fas, FIFA sıralamasında altıncı sırada yer alırken, Brezilya beşinci, Hollanda ise yedinci sırada bulunuyor.

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Fas milli takımı, gol farkıyla lider Brezilya'nın ardından 7 puanla üçüncü grubu ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna yükseldi.

Öte yandan, Hollanda milli takımı İsveç ve Tunus’u yenip Japonya ile berabere kalarak 7 puan topladı ve 6. grubun liderliğini garantiledi.