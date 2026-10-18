Suudi Arabistan ekibi Nassr'ın teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou, Neom karşısında oynanacak zorlu maç öncesinde uyarıda bulunarak rakibin hafife alınmaması gereken bir takım olduğunu vurguladı. İki ekip, Suudi Roshn Ligi'nin 10. haftasında salı akşamı karşı karşıya gelecek; Nassr bu maça etkili eksiklerle çıkacak.

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Postecoglou, pazar günü "Dar Al Nassr" konferans salonunda düzenlediği basın toplantısında maçla ilgili konuştu. Sınırlı sayıda muhabirin katıldığı toplantıda yaklaşık üç dakika süren açıklamalarında, Riyad'daki "Al Awwal Park" Stadı'nda Neom'u konuk etmeden önce maçın zorluğuna ve sakatlıkların teknik tercihlerine etkisine değindi.

Avustralyalı teknik direktör, "Al Riyadiyah" gazetesinin sorusuna yanıt verirken, bir grup oyuncunun yokluğunun görevi daha da zorlaştırdığını belirtti. Fransız ikili Kingsley Coman ve Mohamed Simakan'ın yanı sıra Abdulrahman Ghareeb'in de maç kadrosunda yer almayacağı kesinleşti; bu durum, takımın dengesini korumak adına uygun alternatifler aramasını zorunlu kılıyor.

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Postecoglou şöyle konuştu: "Her maçın kendine özgü bir karakteri var, ancak Neom'un hafife alınmayacak bir rakip olduğunu biliyoruz. Pozitif bir sonuç almaya ve ligdeki yolculuğumuzu sürdürmek için üç puanı hesabımıza yazdırmaya hazırız."

Nassr'ın teknik direktörü, takımının her maçı kendi teknik gereklilikleri doğrultusunda ele aldığını vurgulayarak, puan toplamanın ve Roshn Ligi'nde rekabeti sürdürmenin önemine dikkat çekti ve teknik ekibin galibiyete ulaşmak için en uygun oyun tarzını seçeceğini belirtti.

Sözlerini şöyle tamamladı: "Her maça özel taktiksel bir karakter benimsiyoruz ve galibiyete ulaşmak adına uygun şekilde oynamak için çalışacağız."