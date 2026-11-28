Al Nassr'ın Avustralyalı teknik direktörü Ange Postecoglou, takımının bugün, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Roshn Suudi Pro Lig'in 13. haftasında deplasmanda Al Hazem ile oynayacağı maçın ilk 11'ini açıkladı. Al Nassr bu karşılaşmada dengesini yeniden bulup galibiyet yoluna dönmeyi hedefliyor.

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Postecoglou, en etkili hücum silahlarını ilk dakikadan sahaya sürmeye karar verdi. Portekizli Cristiano Ronaldo'yu hücum hattının merkezine yerleştiren Avustralyalı teknik adam, ona Senegalli Sadio Mané ve Portekizli João Félix'i destek olarak verdi. Bu tercih, teknik direktörün maçı erkenden koparma ve yeni bir puan kaybından kaçınma isteğini yansıtıyor.

Maç, Roshn Pro Lig puan tablosunda 12 maçta topladığı 28 puanla üçüncü sırada bulunan ve lider Al Qadsiah'nın 3 puan gerisinde yer alan Al Nassr için ayrı bir önem taşıyor. Zirve yarışındaki rakipleriyle arasındaki farkın açılmaması için galibiyet şart.

Bu karşılaşma, Al Nassr'ın 9. haftadan ertelenen maçta Al Ahli'ye 3-1 yenilmesinin ardından geliyor. Bu sonuç takımın galibiyet serisini sona erdirdi ve Postecoglou'yu, özellikle zirve yarışının daha kritik bir evreye yaklaştığı bu dönemde, dengeyi hızla yeniden kurma sınavıyla karşı karşıya bıraktı.

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Al Nassr'ın Al Hazem karşısındaki ilk 11'i

Avustralyalı teknik direktörün tercihleri şöyle:

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Kale: Bento Matheus.

Defans: Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Iñigo Martínez, Awad Aman.

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Orta saha: Angelo Gabriel, Samu Costa, Rakan Al-Ghamdi.

Hücum: Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, João Félix.

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Öte yandan, puan tablosunda 10 puanla 15. sırada bulunan Al Hazem maça kendi sahasında çıkacak. Ev sahibi ekip, iki takım arasındaki belirgin puan farkına rağmen saha ve seyirci avantajını kullanarak şampiyonluğun en güçlü adaylarından birine karşı olumlu bir sonuç almayı umuyor.

Mekke saatiyle 15.15'te, Kahire saatiyle 14.15'te başlayacak maçta gözler, son yenilginin ardından Al Nassr'ın vereceği tepkide ve Ronaldo, Mané ve Félix üçlüsünün takımı yeniden doğru yola sokacak bir galibiyete taşıyıp taşıyamayacağında olacak.