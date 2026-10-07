Nassr'ın teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou, yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı kriz hakkında konuştu.

Ronaldo, geçen hafta Danimarka'daki kampını terk etmesinin ardından Portekiz Milli Takımı'nda büyük yankı uyandıran bir kriz çıkarmıştı; bunun nedeni UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasındaki Norveç maçında oynaması konusunda Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlıktı.

Postecoglou, takımının yarından sonra cuma günü Al-Awwal Park'ta Suudi Arabistan Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında Diriyah ile oynayacağı maçın basın toplantısında bu konuya kısaca değindi.

Avustralyalı teknik direktör, Suudi Arabistan'ın "Al-Riyadiah" gazetesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Ronaldo iyi bir durumda döndü, zihinsel ve fiziksel olarak hazır; en önemlisi de bu."

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Sözlerine şöyle devam etti: "Milli takıma ve yaşadığı olaya gelince, ben milli takımlarda teknik direktörlük yaptım ve kulüp teknik direktörlerinin milli takımlardaki olaylar hakkında yorum yapmasından nefret ederdim."

Şunları ekledi: "Ronaldo bizimle tüm gücüyle oynadı, morali çok yüksek. Şu anda ben onun Nassr'daki teknik direktörüyüm ve bizim için bir katkı. Ülkesinin milli takımında yaşananlar hakkında konuşmayı sevmiyorum."

Postecoglou ayrıca Suudi Arabistan Milli Takımı'nı, Arap Körfezi Kupası'nın yirmi yedinci edisyonu olan "Körfez 27"yi kazanmasının ardından tebrik etmeyi ihmal etmedi.

Bu konuda şunları söyledi: "Suudi Arabistan Milli Takımı'nı, oyuncuları ve teknik ile idari ekipleri tebrik ediyorum, bu şampiyonluğu kazanmak çok önemli."

Avustralyalı teknik direktör, takımının milli ara süresince elde ettiği hazırlık döneminden duyduğu memnuniyeti de şu sözlerle ifade etti: "Hazırlık için iki yeni haftamız oldu, bu her zamankinden daha uzun bir süreydi; milli takım oyuncularımızın olmamasına rağmen."

Geçen sezonun şampiyonu Nassr'ın, 16 puanla Suudi Arabistan Ligi puan tablosunda üçüncü sırada yer aldığını belirtelim; lider Hilal'in yalnızca iki puan, ikinci sıradaki Ittihad'ın ise bir puan gerisinde.