Al Nassr'ın Avustralyalı teknik direktörü Ange Postecoglou, ezeli rakip Al Ahli karşısında kaybedilen klasik maçta havanın sıcaklığının yenilginin başlıca nedeni olduğunu belirterek takımının maçı kazanmayı hak ettiğini vurguladı.

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Al Ahli, cuma akşamı Cidde'deki Al Inma Stadı'nda oynanan ve Roshn Ligi'nin 9. haftasından ertelenen maçta Al Nassr'ı 3-1 mağlup etti.

Postecoglou'nun maç sonundaki basın toplantısında yaptığı ve Suudi Arabistan'da yayımlanan Al Riyadiah gazetesinin aktardığı açıklamalar şöyle: "İyi başladığınız bir maçı kaybetmek moral bozucu. Karşılaşmaya iyi başladık ve kaybettik, işin moral bozucu tarafı da bu."

Postecoglou şöyle devam etti: "Kolay maç yoktur. Çok iyi bir takım karşısında harika bir performans ortaya koyduk ve sergilediğimiz performansla galibiyeti hak ettik."

Yenilginin nedenine ilişkin ise şunları söyledi: "Hava sıcaktı, bu normal. Deplasmanda oynadık ve bu da bizi geriye çekilmeye itti. Deplasmanda oynayıp bu pozisyonları yaratmanız iyi bir şey. Yarın dinleneceğiz, çalışmaya devam edeceğiz ve ardından geri döneceğiz."

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Postecoglou sözlerini şöyle sürdürdü: "Genç oyuncularımız iyi. Önümüzde mücadele edeceğimiz ve oynayacağımız daha pek çok maç ve turnuva var. İlk yarıdaki performansımızı sürdürürsek başarı gelecektir."

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Öte yandan Postecoglou, Senegalli yıldız Sadio Mane'nin maçta sürpriz şekilde forma giymemesine de değindi . Mane, takımla birlikte Cidde'ye gitmişti.

Avustralyalı teknik adam bu konuda şunları söyledi: "Sadio Mane açısından yaşadığı durumdan daha önemli bir şey yok. Bir oğlu var ve izni hak ediyor. Kişisel olarak da en iyi insanlardan biri."

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Suudi Arabistan'ın Al Riyadiah gazetesi, Sadio Mane'nin maçta forma giyememesine ailevi nedenlerin yol açtığını doğrulamıştı.

Gazetenin aktardığına göre Senegalli yıldızın cuma sabahı, klasik maçın başlamasından saatler önce ikinci çocuğu dünyaya geldi. Bu durum, Al Nassr teknik ekibinin oyuncunun kamptan ayrılmasına ve maçı kaçırmasına izin vermesini sağladı.

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Postecoglou, takımın son maçlarda kullandığı alışılmış oyun düzenini değiştirmek zorunda kaldı ve Suudi forvet Abdullah Al-Hamdan'ı hücum hattında Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun yanında sahaya sürdü.

Bu ikiliye, milli takımıyla Danimarka ve Galler'e karşı oynanan 2027 UEFA Uluslar Ligi maçlarını tamamladıktan sonra dün, perşembe günü Cidde'ye gelen bir diğer Portekizli yıldız João Félix de eşlik etti.

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Buna karşılık Postecoglou, Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman'ı yedek kulübesinde başlatmayı tercih etti. Coman ikinci yarıda oyuna dahil edildi ancak gidişatı değiştiremedi.

Sadio Mane, bu sezon başından bu yana Al Nassr formasıyla tüm kulvarlarda 15 maça çıktı ve bu maçlarda 3 gol atarken 8 de asist yaptı.

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Al Ahli bu galibiyetle puanını 24'e yükselterek Suudi Arabistan Ligi'nde 4. sıraya yerleşti ve puanı 28'de kalan, 3. sıradaki Al Nassr'ın 4 puan gerisinde yer aldı.