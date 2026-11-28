Al Nassr'ın Avustralyalı teknik direktörü Ange Postecoglou, takımının Roshn Suudi Ligi'nde Al Hazem karşısında aldığı galibiyete rağmen gazetecilere sinirlendi.

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Al Nassr, bugün (cumartesi) deplasmanda Al Hazem'i 1-0 mağlup etti . Roshn Ligi'nin 13. haftasındaki karşılaşma, Büreyde'deki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynandı.

Avustralyalı teknik adamın maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmaya dair yaptığı açıklamaları Suudi gazetesi Al Riyadiyah aktardı.

Postecoglou şöyle konuştu: "Kazanmak her zaman güzeldir. Kesinlikle pek çok zorluk barındıran bir maçtı ve kalemizde gol görmeden kazanmak da güzel."

Ancak Avustralyalı teknik adam, bir gazetecinin, Al Nassr'ın iki hafta önceki cuma günü Roshn Ligi'nin ertelenen 9. hafta maçında Al Ahli'ye 3-1 yenilmesinin ardından aldığı galibiyetlerin zorluğuna dair sorusuna sinirlendi.

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O tarihten bu yana Al Nassr, AFC Elit Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında Katar ekibi Al Sadd'ı 2-1 yendi, ardından Roshn Suudi Ligi'nin 13. haftasında Al Hazem'i tek golle geçti.

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Postecoglou bu konuda şunları söyledi: "Al Ahli maçında şanslı değildik. Al Hazem ve Al Sadd karşısındaki iki galibiyetimizi zor olarak nitelendiriyorsunuz ama telefonunuza dönüp iki maçı da izleyin, iki maçta da galibiyeti hak ettiğimizi göreceksiniz."

Şöyle devam etti: "Beni sevmediğinizi hissediyorum. Çalışmamız net ve iyi, sonuçlarımız da bunu kanıtlıyor. Şu ana kadar 17 maça çıktık. Birinci sırada olmadığımız doğru ama bizi zirveden ayıran tek şey averaj."

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Al Nassr, 31 puanla Suudi Arabistan ligi puan durumunda ikinci sırada bulunuyor ve lider Al Qadsiah'ın averajla gerisinde yer alıyor. Ancak Al Hilal, ligin 13. haftasında Dammam'daki EGO Stadyumu'nda Al Ettifaq'ı yenmesi halinde 2 puan farkla liderliği yeniden ele geçirebilir.

Avustralyalı teknik adam açıklamalarını, Al Nassr'ın bir yerel lig organizasyonunda üst üste 100 maçta gol atan dünyadaki ilk kulüp olarak elde ettiği tarihi başarıya değinerek tamamladı.

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Postecoglou sözlerini şöyle bitirdi: "Bu, kulüp için büyük bir başarı. O maçların hepsinde burada değildim ama bu, oyuncuların sürekli gol atma isteğini yansıtan olumlu bir şey."

Al Nassr'ın tek golünü 25. dakikada Portekizli orta saha oyuncusu Samu Costa attı. Ceza sahasında yaşanan karambolün ardından top, boş kalenin önündeki Samu Costa'ya ulaştı.

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Golün gerçek değeri ise skorun ötesine geçti. Futbol istatistikleri alanında uzman Opta'nın açıkladığına göre Al Nassr, Suudi Profesyonel Ligi tarihinde üst üste 100 maçta gol atmayı başaran ilk takım oldu ve organizasyonda daha önce hiçbir kulübün ulaşamadığı bir rekora imza attı.

Opta verilerine göre Al Nassr'ın tarihi gol serisi Aralık 2023'te Al Riyadh maçıyla başladı. Takım, maçtan maça rakip fileleri havalandırmayı sürdürerek Al Hazem karşısında 100. maça ulaştı.