Suudi Al Ahli'nin teknik direktörü Marino Pusic, takımın başındaki görevinden ayrılabileceğine dair dolaşan haberler konusundaki sessizliğini bozarak son dönemde kulüp içinde bir idari istikrarsızlık durumunun bulunduğunu ortaya koydu; ancak aynı zamanda yönetimin görevine devam etmesi konusunda ısrarcı olduğunu ve kendisine güvendiğini vurguladı.

Teknik direktörün açıklamaları, Suudi Profesyonel Ligi'nin yedinci hafta müsabakaları kapsamında Al Ahli ile Al Hazm'ı yarın karşı karşıya getirecek olan beklenen maç öncesinde, takımın teknik ekibinin önümüzdeki dönemdeki geleceğine dair artan söylentilerin gölgesinde geldi.

Şunu da okuyun: Ronaldo fizik yasalarına meydan okuyor: 42 yaşında ve eleştirmenlerini yerle bir etmekten geri durmuyor!



Pusic, Al Hazm maçı öncesindeki basın toplantısında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Al Ahli'de gerçekten bir istikrarsızlık durumu var, beni transfer eden sportif direktör görevden alındı, ancak yönetim bana kendilerine güvendiğini söyledi." Bu ifade, kulübün son dönemde yaşadığı değişikliklere ve bunların idari tabloya etkisine açık bir gönderme niteliğindeydi.

Al Ahli'nin teknik direktörü antrenörlük anlayışına da değinerek, denge sağlama gerekliliğiyle birlikte hücum anlayışına bağlı kaldığını vurguladı ve şöyle konuştu: "Herkesin bildiği gibi, ben her zaman hücum futboluna eğilim gösteririm; ancak maçlarımızda savunma tarafını da göz ardı etmemeliyiz."

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz

Pusic, Al Ahli'nin sonuçlarını savundu; rakamların takımın deplasmanda ortaya koyduğu performansı tam olarak yansıtmadığını değerlendirdi ve bazı maçlardaki performansın alınan sonuçların işaret ettiğinden daha iyi olduğunu belirtti.

Al Ahli'nin teknik direktörü, takımın Kral Kupası'nda deplasmanda gerçekten iki galibiyet elde etmeyi başardığını açıkladı; bunu, takımının kendi sahası dışında daha iyi seviyeler ortaya koyabileceğini ve olumlu sonuçlar alabileceğini vurgulamak için dayanak olarak gösterdi.

Pusic'in açıklamaları, teknik direktörün Al Ahli'deki geleceğini daha net bir tabloyla ortaya koyuyor; zira kulüp içinde idari çalkantıların bulunduğunu itiraf etti, ancak aynı zamanda yönetimin güvenine sahip olduğunu vurguladı. Böylece şu an tüm odağını Al Hazm maçına ve takımı, konumunu güçlendirecek ve Al Ahli'ye lig serüveninde yeni bir ivme kazandıracak olumlu bir sonuca taşımaya çalışmaya vermiş durumda.

Hatırlatmak gerekirse, Al Ahli, Roshn Profesyonel Ligi'nde oynadığı toplam 6 maçın 3'ünde mağlubiyet aldı; Al Khaleej, Al Hilal ve Al Qadsiah karşısında yenildi.