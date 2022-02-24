Fenerbahçe uzun süredir sol bek konusunda problem yaşıyor.

Son dönemde Ferdi Kadıoğlu bu bölgede etkili bir performans gösterse de Fenerbahçe taraftarı bu mevkide orijinal bir sol bek görmek istiyor.

26. haftada, 20 Şubat'ta oynanan Hatayspor maçı öncesinde Ferdi Kadıoğlu'nun cezasıyla birlikte bu mevkide İsmail Kartal'ın kime görev vereceği merak konusuydu.

60 yaşındaki teknik direktör karşılaşma öncesi Çağtay Kurukalıp'a şans verebileceğini ima etmişti.

“Çağtay Kurukalıp 1 aydır bizle idmana çıkıyor. Hafta sonu sol bekte başlayabilir."

Hafta sonu geldiğinde ise bugün 20. yaşını kutlayan Çağtay Kurukalıp, kendisini 11'de gördü.

Hatayspor performansı

Genç futbolcu gösterdiği performansla taraftarların beğenisini toplarken ilerleyen haftalarda da kadroda yer bulmayı hak ettiğini gösterdi.

Çağtay Kurukalıp'ın maç içerisinde temposuyla dikkat çekerken ikili mücadelelerde de güçlü kalmasıyla ön plana çıktı.

Girdiği 12 ikili mücadelenin 7'sinden başarıyla ayrılan genç futbolcu, 72 kez topla buluşup yüzde 82'lik bir pas başarı oranı gösterdi.

Maçtan sonra kendi performansını şu sözlerle değerlendiren Çağtay, heyecanını gizleyemedi.

“Çok anlatılamaz duygular yaşadım. Fenerbahçe’ye geldiğimden beri çok destek gördüm. Hayallerim gerçek oldu.

"Allah’ın izniyle galibiyet serimize devam etmek istiyorum. Ben de oynamak istiyorum. İlk 10-15 dakika heyecanlıydım. Sonra heyecanı attım, rahatladım.”

Futbolseverlerin maçtan sonra aklına ise Çağtay Kurukalıp kimdir?" sorusu geldi.

24 Şubat 2002 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Çağtay Kurukalıp futbola Kasımpaşa altyapısında başladı.

Sezon başında Fenerbahçe'ye katılan 20 yaşındaki sol bek, sarı lacivertli ekibin U19 takımı ile 19 karşılaşmaya çıktı.

Türkiye alt yaş milli takımlarında da forma giyen Çağtay Kurukalıp, U16’da 12, U17’de 21, U18’de ise 10 karşılaşmada boy gösterdi.

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