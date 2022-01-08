Portekiz Ligi'nin 17. haftasında lider Porto, sezonun sürpriz ekibi Estroil'e konuk oldu.

Ev sahibi Estoril, ilk yarıyı 2-0 önde kapatmasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı. İkinci yarının başında 49. dakikada durumu 2-1'e getiren Porto, 84'te skoru Luis Diaz ile eşitledi.

Porto teknik direktörü Sérgio Conceição, 87. dakikada oğlu Francisco Conceição'yu oyuna aldı. 19 yaşındaki genç futbolcu oyuna girmesinden 2 dakika sonra ise takımına galibiyeti getiren golü attı.

Şampiyonluk yolundaki rakibi Sporting'in Santa Clara deplasmanında kaybettiği haftada Porto, 89. dakikada Francisco Conceição'nun attığı gol ile yarışta önemli bir avantaj elde etti.

İlk golünü attı

Porto teknik direktörü Sérgio Conceição'nun oğlu olan Francisco Conceição, Estoril deplasmanında Porto formasıyla kariyerindeki ilk golünü attı.

Bu sezon teknik direktör Sérgio Conceição oğlu Francisco'ya toplamda 12 maçta süre verdi. Bu maçlarda ise sadece bir kez ilk 11 başlayan genç Portekizli, aynı zamanda alt yaş milli takımlarda ülkesinin formasını terletiyor.

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