Porto - Roma: Muhtemel 11'ler, sakat cezalı oyuncular, maç saati, yayın bilgileri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile Roma arasında oynanacak kritik maç öncesi bilmeniz gerekenler burada...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Porto, Roma'yı konuk ediyor.

İki takım arasında İtalya'da oynanan ilk maçı Roma 2-1 kazanarak çeyrek final yolunda avantaj sağlamıştı.

Porto'nun turu geçebilmesi için rakibini en az iki farklı skorla mağlup etmesi veya bir farklı galibiyetlerinde en az iki gol atması gerekiyor.

Porto - Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İki takım arasında 6 Mart Çarşamba günü oynanacak dev mücadele TSİ 23:00 'te başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Takım Haberleri: Sakat - cezalı oyuncular

Porto'da uzun süreli sakatlığı devam eden Vincent Aboubakar'ın dışında önemli bir eksik bulunmuyor.

Roma'da ise sakatlıkları süren Cengiz Ünder ile Javier Pastore bu mücadelede forma giyemeyecekler.

Muhtemel 11'ler

Porto: Casillas, Militao, Felipe, Pepe, Telles, Corona, Pereira, Herrera, Brahimi, Marega, Soares

Roma: Olsen, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Cristante, De Rossi, Pellegrini, Zaniolo, Dzeko, El Shaarawy