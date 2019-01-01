Porto, Iker Casillas'ın sözleşmesini uzattı
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Porto, dünyaca ünlü kaleci Iker Casillas'ın sözleşmesini uzattıklarını açıkladı. 2015'ten bu yana Porto forması giyen İspanyol file bekçisi, kulüpteki dördüncü sezonunu yaşıyor.
Portekiz temislcisi, 37 yaşındaki eldiven ile olan sözleşmesini uzattıklarını resmi sitesi aracılığıyla duyurdu.
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Porto forması ile 149 maç oynayan Casillas, 2017-18 sezonunda şampiyonluk ve Portekiz Süper Kupası kazandı.
Yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecekti. Kontratın kaç sene uzatıldığı hakkında ise bilgi verilmedi.