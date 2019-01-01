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Porto, Galatasaray'ın Vincent Aboubakar için yaptığı teklifi reddetti

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Galatasaray'ın Vincent Aboubakar için Porto'ya resmi teklifte bulunduğu, ama Portekiz ekibinin bu teklifi reddettiği iddia edildi.

Kostas Mitroglou ve Mbaye Diagne'nin takımda kalacaklarını açıklamalarına rağmen santrfor arayışlarını hız kesmeden sürdüren sarı-kırmızılı yönetimin Vincent Aboubakar için girişimlerde bulunduğu iddia ediliyordu.

Yahoo Sports Fransa' dan Manu Lanjon'un Twitter hesabından paylaştığı habere göreyse Galatasaray, 27 yaşındaki santrfor için Porto'ya resmi teklifte bulunsa da istediği yanıtı alamadı.

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Lonjon, Galatasaray'ın golcü futbolcu için kiralama teklifinde bulunduğunu ancak Porto'nun oyuncusunu ancak uygun bir bedel karşılığında satmayı düşündüğü için bu teklifi reddettiğini yazdı.

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