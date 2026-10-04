Porto’da çılgın goller: Portekiz, Norveç karşısında direnç gösterdi

Portekiz, pazar günü Norveç karşısında direnç gösterdi. İskandinav ekibi, stoper Kristoffer Ajer'in müthiş golüyle öne geçti ancak João Cancelo'nun aynı derecede güzel eşitleyen golü ve Gonçalo Ramos'un sayısıyla Porto'da maç 2-1'e geldi.

Portekiz'de teknik direktör Jorge Jesus, Bruno Fernandes'i serbest sol kanatta kullanarak hücum ağırlıklı bir 4-1-3-2 dizilişini tercih etti. Bu da, Cristiano Ronaldo'nun geçici olup olmadığı netleşmeyen ayrılığının ardından yeni 7 numara olan Rafael Leão'nun yedek başlaması anlamına geliyordu.

Norveç'te yıldız oyuncular Martin Ødegaard ile Erling Braut Haaland ilk 11'de başladı ve ikili, devre arasına on dakika kala gelen müthiş açılış golüne tanıklık etti. Brentford savunmacısı Ajer, ceza sahasının hemen önünde topu göğsüyle kontrol etti, bir kez sektirdi ve sağ ayağıyla uzak köşeye yıkıcı bir vuruş yaparak ağları sarstı: 0-1.

Ne yazık ki Norveçliler için eşitlik golü iki dakika bile geçmeden geldi ve bu gol de yine büyük güzellikteydi. Nuno Mendes'in uzak taç atışı, ceza sahasının hemen dışında Cancelo'nun önünde kaldı; o da sağ ayağıyla çaresiz Egil Selvik'in arkasına sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

Portekiz, devre arasında sonra baskısını sürdürmek istedi ancak bu her zaman çok akıcı olmadı ve Norveç de Haaland'la önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Rúben Neves ile Diogo Dalot'un oyuna girişi de 2016 Avrupa şampiyonuna fazla katkı sağlamadı.

Bitime on dakika kala gol yine de geldi. João Félix savunma arkasına sarktı ve topu Ramos'a çıkardı; Ramos topa tam olarak istediği gibi vuramasa da yakın mesafeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

Portekiz, eski Ajaxlı Francisco Conceição'nun kısa süre içinde iki kez sarı kart görmesinin ardından mücadeleyi sonunda on kişi tamamladı. Sayısal eksiklik Portekiz için bir sonuca yol açmadı ve dört maçta topladığı on iki puanla takım, sportif açıdan kusursuz bir milli maç dönemi geçiriyor.



