Porto başkanından Mourinho'yu şaşırtan sözler: Real Madrid ve Barcelona hakkında çarpıcı açıklamalar

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in geçtiğimiz yaz tercihi, iki sezon boyunca büyük kupa kazanamayan Merengue'nin bu serisine son vermek için José Mourinho olmuştu.

Portekizli teknik adam büyük bir meydan okumayla karşı karşıya; zira bu sezonun başında yenmesi son derece zor görünen Barcelona'nın yeniden karşısında buluyor kendisini.

Real Madrid'in başlangıcı beklenen seviyede olmadı, ancak Kraliyet kulübü hâlâ güvenini Mourinho'ya veriyor.

AS gazetesi, Porto Başkanı Villas-Boas'ın Corriere dello Sport gazetesine verdiği bir röportajdaki açıklamalarını yayımladı. Villas-Boas, Portekizli teknik adamın Real'in durumunu baştan sona değiştirecek ideal kişi olduğunu vurguladı.

Boas, mevcut Barcelona'nın Portekizli teknik adam için muazzam bir meydan okuma teşkil ettiğini kabul etmesine rağmen, José Mourinho'yu dünyanın en iyi teknik adamlarından biri olarak savundu.

Boas şunları söyledi: "José Mourinho hâlâ dünyanın en iyi teknik adamları arasında yer alıyor ve bunu her zaman biliyordum. Şimdi dünyanın en iyi kulübünü çalıştırıyor, ancak Barcelona'nın bu kadar iyi durumda olması üzücü."

Porto Başkanı sözlerine şöyle devam etti: "Inter Milan'dan ayrıldığında olduğu gibi, en iyi durumundaki Barcelona ile karşı karşıya geldi. Ama bunlar, Mourinho'nun diğerlerinden daha çok keyif aldığı meydan okumalardır."



