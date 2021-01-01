Porto 2-1 Juventus: Porto iki devrenin başında gelen iki golle kazandı

Andrea Pirlo yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isteyen Juventus, Porto deplasmanında beklemediği bir yenilgi aldı.

Marcello Lippi yönetiminde elde ettiği 1996 yılındaki şampiyonluktan bu yana Şampiyonlar Ligi'ni finalde beş defa kaybeden ve en büyük kupayı kazanabilmek için kadrosunu Cristiano Ronaldo gibi bir futbol efsanesiyle güçlendiren Juventus, son 16 turu ilk maçında Porto'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Andrea Pirlo yönetiminde Serie A'da da inişli çıkışlı bir grafik çizen Juventus, maçın henüz ikinci dakikasında bir dönem Çaykur Rizespor'a imza atan ancak birkaç antrenmana katıldıktan sonra takımdan ayrılan Mehdi Taremi'nin kaydettiği golle maçın başında 1-0 geriye düştü.

İkinci yarıya da Moussa Marega'nın 46'da gelen golüyle başlayarak bir şok daha yaşayan Juventus'u krizden çıkartan golse 82'de Federico Chiesa'dan geldi.

Juventus'ta milli futbolcumuz Merih Demiral'ın 35'te sakatlanan Giorgio Chiellini'nin yerine oyuna girdiği karşılaşmada bir sarı kart gördü.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 9 Mart 2021'de Allianz Stadyumu'nda oynanacak. Juventus bu karşılaşmayı 1-0 kazanması halinde çeyrek finale yükselen taraf olacak.