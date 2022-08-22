Portimonense yıldızı Yago, tartışmalı silah kutlamasının 'ırkçılara' mesajı olduğunu söyledi

Portimonense forveti Yago Cariello, takımının Vitoria de Guimaraes'i 2-1 mağlup ettiği galibiyet sırasında yaptığı tartışmalı gol sevincini açıkladı.
88. dakika golden sonra Yago köşe bayrağını aldı ve Vitoria taraftarlarına doğru makineli tüfek ateşine benzer bir işaret yapmak için kullandı.
Gol sevinci, tribünlerde ve sahada öfkeli tepkilere yol açtı.
Yago Carriello celebrates scoring the winner for Portimonense by grabbing the corner flag and pretending to shoot the Vitória fans the absolute mad man 😭— Long Ball Futebol Podcast (@LongBallFutebol) August 21, 2022
I swear to god. This is the greatest league in the world 😭😂#FutebolComTalento pic.twitter.com/IIJtHWtRhz
Yago, kutlamasını açıklamaya çalıştı ve bunun bir bütün olarak taraftarlara değil, Portimonense oyuncularına ırkçılık yapmaya çalışan birkaç kişiye yönelik olduğunu söyledi.
Yago silah kutlaması hakkında ne dedi?
Yago, "Bugün hepimiz maçta kendimizi aştık ama ben saygı duyduğum Vitória taraftarlarını vurmadım, sadece takım arkadaşlarıma önyargılı bir şekilde tüküren ve küfreden ırkçılara tepki verdim" şeklinde bir açıklama yaptı.
Yago o an nasıl tepki verdi?
Yago o sırada yaptığı kutlamaya pişman olmuş gibiydi.
Bir Vitoria oyuncusu öfkeyle tepki verdikten sonra, Yago silah kutlamasının nasıl yorumlanabileceğini fark ederek özür diler gibi yapıp ellerini kaldırdı.
Yago'nun golü, hem Vitoria hem de Portimonense'nin bu sezon Primeira Ligi'ndeki ilk üç maçından itibaren altı puan alması anlamına geliyor.