Portimonense yıldızı Yago, tartışmalı silah kutlamasının 'ırkçılara' mesajı olduğunu söyledi

Yago'nun tartışmalı silah sevinci, karşı takım taraftarlarını kızdırdı.

Portimonense forveti Yago Cariello, takımının Vitoria de Guimaraes'i 2-1 mağlup ettiği galibiyet sırasında yaptığı tartışmalı gol sevincini açıkladı.

88. dakika golden sonra Yago köşe bayrağını aldı ve Vitoria taraftarlarına doğru makineli tüfek ateşine benzer bir işaret yapmak için kullandı.

Gol sevinci, tribünlerde ve sahada öfkeli tepkilere yol açtı.

Yago, kutlamasını açıklamaya çalıştı ve bunun bir bütün olarak taraftarlara değil, Portimonense oyuncularına ırkçılık yapmaya çalışan birkaç kişiye yönelik olduğunu söyledi.

Yago silah kutlaması hakkında ne dedi?

Yago, "Bugün hepimiz maçta kendimizi aştık ama ben saygı duyduğum Vitória taraftarlarını vurmadım, sadece takım arkadaşlarıma önyargılı bir şekilde tüküren ve küfreden ırkçılara tepki verdim" şeklinde bir açıklama yaptı.