Portekiz, Cuma akşamı Şili ile oynadığı hazırlık maçının başlama vuruşundan hemen önce pek de iyi bir izlenim bırakmadı. Oeiras’taki Estádio Nacional’da, Şili milli marşı yarıda kesilip hemen Portekiz milli marşına geçilmesi üzerine dikkat çekici ve rahatsız edici bir an yaşandı.

Bu maç, Portekiz için ABD'de düzenlenecek Dünya Kupası hazırlıklarının önemli bir parçası. Ancak maçın başlamasından önce gündemde Cristiano Ronaldo ya da kadrolar değil, milli marşlar sırasında yaşananlar vardı.

Şili'li oyuncular ve taraftarlar milli marşlarını söylemeye devam ederken, aniden Portekiz milli marşı çalmaya başladı. Bu nedenle Güney Amerikalılar milli marşlarını sonuna kadar söyleme fırsatı bulamadılar.

Ziggo Sport yorumcusu Johan van Polanen, duruma şaşkınlıkla tepki gösterdi. “Evet, futbol oynamayı biliyorlar, ama bu yine de biraz saygısızca. Şilililerin marşını sonuna kadar söylemelerine izin verilmeyerek, marşın tamamı kesildi.”

“Ve Şili milli marşı söylenirken, kendi ülkelerinin milli marşı çoktan başlatılmıştı,” diye belirtti Van Polanen. “Evet, senaryoda böyle yazıyor, ama sahada neler olup bittiğine de bakmak mümkün,” dedi muhabir.

Oeiras’taki karşılaşma, Portekiz için Dünya Kupası’na giden son aşamanın başlangıcı niteliğinde. Portekizliler, 17 Haziran’da ABD’de başlayacak turnuvada ilk rakibi Kongo olacak.

Altıncı Dünya Kupası'na hazırlanan ve beklendiği gibi Şili maçında ilk 11'de yer alacak olan Cristiano Ronaldo'ya özel ilgi gösteriliyor.