Portekizli yıldızların Dünya Kupası'nda Jota'yı onurlandırmak için aldığı ortak karar

Portekiz milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki tüm maçlarında, merhum forvet Diogo Jota'nın anısını onurlandırmak ve yaşatmak amacıyla özel bileklikler takmaya karar verdi.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, turnuva başlamadan önce oyuncularla yapılan motivasyon toplantısı sırasında bu bileklikleri heyetine bizzat teslim etti.

Orta saha oyuncusu Vitinha ise, milli takımın soyunma odasında bu hediyenin büyük bir coşkuyla karşılandığını ve oyuncuların oybirliğiyle Dünya Kupası boyunca bu bileklikleri takma kararı aldıklarını belirtti.

Bu onurlandırma, geçen yıl İspanya'da trajik bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmeden önce Portekiz milli takım formasıyla 49 resmi maça çıkıp 14 gol atan merhum forvetin kariyerini kutlamayı amaçlıyor.

Oyuncunun ani kaybı, takımda derin bir etki bıraktı ve bu anı, onu en iyi şekilde onurlandırmak isteyen takım için ek bir motivasyon kaynağı haline geldi.

Portekiz milli takımı, Dünya Kupası finallerine ilk turda Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımıyla karşılaşarak başlayacak. Oyuncular, birlik ve sadakati simgeleyen bu amblemi bileklerinde taşıyacak ve böylece dünya şampiyonluğunun en güçlü adaylarından birinin yolculuğu başlayacak.