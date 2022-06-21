Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya ait 1.8 milyon sterlin'lik Bugatti, kaza yaptı

Ronaldo, süper arabaları seviyor ve yaklaşık 17 milyon sterlin değerinde bir filoya sahip.

İspanya'daki haberlere göre, Pazartesi günü Mallorca'da Cristiano Ronaldo'ya ait 1.8 milyon sterlin değerinde bir süper otomobil bir eve çarptı.

Manchester United süperstarı Balear Adası'nda, Birleşik Krallık'a dönmeden önce ailesiyle birlikte bir tatilin keyfini çıkarıyor. El Periodico Mediterraneo, Ronaldo'ya ait Bugatti Veyron'un Pazartesi sabahı bir evin girişine çarptığını bildirdi. Arabayı Ronaldo'nun şoförü kullanıyordu ancak Portekizli yıldız aracın içinde değildi.

Aracın sürücüsünün ciddi bir yaralanmasının olmadığı ancak aracın ön kısmında büyük çaplı hasar meydana geldiği öğrenildi.

Cristiano Ronaldo’s £1.7m Bugatti involved in crash in Majorca as police launch investigation after supercar hits wall - https://t.co/7wdqJbXDW0 pic.twitter.com/rbFWerLJYH — Daily News Radar (@DailyNews_Radar) June 21, 2022

Futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olan Ronaldo, süper arabaları seviyor ve yaklaşık 17 milyon sterlin değerinde bir filoya sahip.

Partneri Georgina Rodriguez'in konu olduğu yakın tarihli bir belgeselde, hayranlara bir Ferrari 599 GTO, bir McLaren Senna ve bir çift Rolls-Royce dahil olmak üzere geniş bir araç yelpazesine sahip olduğunu açıklamıştı.

Ronaldo ve ailesi, Portekiz'in son uluslararası maçını sakatlık nedeniyle kaçırarak geçen hafta İspanya'ya geldi.

37 yaşındaki oyuncu; ilk Erik ten Hag sezon öncesi hazırlık döneminde, partneri Georgina ve çocukları Cristiano Jr, Eva, Matteo, Alana Martina ve yeni doğan bebeği Bella Esmeralda ile birlikte özel bir jetle seyahat etti.

Olaya karışan arabanın, Ronaldo'nun Mallorca'da kendisine katılmak için gönderdiği iki arabadan biri olduğu bildirildi.

Yeni sezon hazırlıkları

Ronaldo, geçirdiği zamanların görüntülerini paylaşıyor, ancak bir gözü yeni menajeri etkilemekte olacak. Bu yaz bir ayrılıkla ilgili tüm spekülasyonları yalanladı ve Hollandalı ile bağlantı kurmak için ne kadar heyecanlı olduğundan bahsetti.

Geçen ay kulübün internet sitesine verdiği demeçte, "Onun hakkında bildiğim şey, Ajax için harika bir iş çıkardığı, deneyimli bir koç olduğu" dedi. "Ama ona zaman vermeliyiz.

"İşlerin onun istediği gibi değişmesi gerekiyor. Umarım başarılı oluruz. Ona en iyisini diliyorum.

"Sadece oyuncular olarak değil, taraftarlar olarak da mutlu ve heyecanlıyız. Ona en iyisini diliyorum ve önümüzdeki yıl kupalar kazanacağımıza inanalım."

Premier Lig'de şimdiye kadarki en kötü sezonunu geçiren United, 2022/23 sezonunu evinde Brighton karşılaşmasıyla açacak.

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