Portekizli yetkili: 50 yıl sonra herkes Ronaldo'yu hatırlayacak, teknik direktörü değil

"Don"un memleketi olan Madeira Adaları Bölgesel Hükümeti Başkanı Miguel Albuquerque, Portekiz Millî Takımı'nın kaptanının dün çarşamba günü takımın Kopenhag'daki kampından ayrılmasının ardından Cristiano Ronaldo'ya destek mesajı gönderdi.

Câmara de Lobos belediyesindeki bir hizmet etkinliğinin kenarında konuşan yetkili, Ronaldo'ya açık desteğini dile getirdi ve oyuncunun "basitlikler ve boş laflar"ın kurbanı hâline geldiğini ifade etti. Bunu Portekizli "A Bola"gazetesi aktardı.

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Bölgesel Hükümet Başkanı şunları söyledi: "Biz burada Madeira'da Ronaldo'yu destekliyoruz." Böylece Portekizli oyuncunun bıraktığı küresel etkiyi vurguladı.

Sözlerine şöyle devam etti: "O, dünyada en ünlü Portekizlidir. Ronaldo, 25 yılı aşan kariyeri boyunca Portekiz'i tanıtan ve onun itibarını yükselten bir oyuncu. Yani Portekiz'i en çok onurlandıran Portekizlilerden biri. Bütün bu yıllar boyunca dünyanın en iyi oyuncusuydu, kazanılabilecek her şeyi kazandı ve Portekiz Millî Takımı'na muazzam bir katkı sundu."

"Boş laflar"

Ronaldo'nun Danimarka'daki millî takım kampından erken ayrılmasına gelince, Albuquerque, oyuncuyu bu davranışa ittiğini düşündüğü kişilere yönelik eleştirilerinden geri durmadı.

Tutumunu şu sözlerle gerekçelendirdi: "Onu rahatsız etmiş olmalılar, o da gerçekten iyi yaptı." Ardından şunu ekledi: "Onun başarısını ve kim olduğunu küçümsemeyi amaçlayan bu basitliklere ve bu boş laflara katlanacak sabrı kimse göstermez."

Albuquerque, forvetin "her zaman haklı olmadığını" kabul etmekle birlikte, Ronaldo'nun mirasının zaman geçtikçe sabit kalacağını ve mevcut âna bağlı gürültüden uzak olacağını vurguladı.

Madeira Bölgesel Hükümet Başkanı sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda önemli olan, Ronaldo'nun her zaman olduğu gibi kalmasıdır: Birinci sınıf bir oyuncu ve ülkenin ismini temsil eden, ülkeyi sınırların ötesinde başka hiç kimsenin yapmadığı bir biçimde tanıtan bir Portekizli."

Şöyle tamamladı: "30 yıl sonra teknik direktörün kim olduğunu kimse bilmeyecek, Portekiz Millî Takımı'nın başında kimin olduğunu kimse bilmeyecek, maçı kimin yorumladığını kimse bilmeyecek, ama 30, 40 ve 50 yıl sonra herkes Ronaldo'nun kim olduğunu bilecek. İşte büyüklük ile sıradanlık arasındaki fark budur."

"Don", teknik direktörü Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından millî takım kampından ayrıldı. Jesus, son Norveç maçında kendisini sahaya sürmekten kaçınmış, ayrıca UEFA Uluslar Ligi müsabakaları kapsamında bugün perşembe günü Danimarka karşısında da oynatmayacağını belirtmişti.



