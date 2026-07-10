Portekizli Pedro Gonçalves, Kraliyet Ordusu’nun teknik direktörü oldu

Fas Kraliyet Ordusu, Portekizli teknik direktör Pedro Gonçalves ile birinci takımın teknik direktörlüğünü üstlenmesi için iki sezonluk bir sözleşme imzaladığını resmen duyurdu. Gonçalves, vatandaşı Alexandre Santos’un yerine geçecek.

Gonsalves, Afrika kıtasında çeşitli teknik direktörlük deneyimleri yaşadıktan sonra Kraliyet Ordusu'na katılıyor. Kariyerine Portekiz'in Sporting Lizbon Akademisi'nde birkaç yıl çalışarak başlayan Gonsalves, daha sonra Angola'nın 1 Ağustos Akademisi'nin başına geçti ve ardından Angola'nın genç milli takımlarında dikkat çekici başarılara imza attı.

Portekizli teknik direktör, Angola 17 yaş altı milli takımını çalıştırdıktan sonra 20 yaş altı genç milli takımının başına geçti ve milli takımlarla elde ettiği sonuçlarla Angola futbol tarihine önemli bir sayfa yazdı.

Ayrıca Tanzanya’nın Yang Africans takımında da görev aldı ve geçen sezonun bitiminden önce ayrılmasına rağmen, takımın Tanzanya Ligi şampiyonluğunu kazanmasına ve Mapinduzi Kupası’nı kaldırmasına katkıda bulundu.

Gonsalves şimdi Fas ve Afrika’nın en büyük kulüplerinden biriyle yeni bir mücadeleye başlıyor. Kraliyet Ordusu, Afrika Şampiyonlar Ligi’nde bir şampiyonluk, Fas Ligi’nde 13 şampiyonluk ve Taht Kupası’nda 12 şampiyonluk içeren zengin bir başarı geçmişine sahiptir.

Bu adımın önemi, kulübün tarihsel konumu ile sınırlı kalmayıp, faaliyet gösterdiği futbol ortamına da uzanıyor. Fas, son yıllarda futbol sektörüne yapılan büyük yatırımların yanı sıra İspanya ve Portekiz ile ortaklaşa 2030 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmak için sürdürülen hazırlıklar sayesinde, Afrika kıtasının en önde gelen futbol güçlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Hatırlanacağı üzere, Kraliyet Ordusu geçen sezon Fas Ligi’ni 55 puanla dördüncü sırada tamamlarken, şampiyonluk unvanını ise Maghreb Fez kazandı.