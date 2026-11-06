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Portekizli gazeteci: Ronaldo'ya yaşatılanlar bizim için bir ayıp!

C. Ronaldo
J. Jesus
Portekiz
Al Nassr FC
Premier Lig
Portekiz
Suudi Arabistan

Jesus'u yeni bir saldırı vurdu

Portekizli gazeteci Luis Vilar, vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun emeklilik kararıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Vilar, "Don" lakaplı yıldızın ülkesinin milli takımından bu şekilde ayrılmasını bir utanç olarak nitelendiriyor.

Ronaldo, dün perşembe günü, muhteşem bir kariyerin ardından uluslararası düzeyde futbolu bıraktığını açıklamıştı. Bu kariyer boyunca UEFA Uluslar Ligi (2) ve Avrupa Uluslar Kupası (1) olmak üzere 3 kupa kazandı; ayrıca 234 maçta 146 gol kaydetti ve 45 asist yaptı.

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Vilar, "Al Arabiya" kanalındaki "Fil Marma" programında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Portekiz'de herkes Ronaldo'nun emeklilik kararıyla şoke oldu."

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ALH

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ALN

ALN

POR

POR

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Vilar sözlerine şöyle devam etti: "Ronaldo, Jorge Jesus'un yönetiminde oynamak istemediği için emeklilik kararını aldı. Ancak teknik direktör ona yanlış davrandı, çünkü şu anda Portekiz tarihinin en iyi oyuncusundan bahsediyoruz."

Ve ekledi: "Ronaldo, Portekiz tarihinin en iyi oyuncusuydu ve sonsuza dek öyle kalacak. Don'un muhteşem performanslar sergilemediği konusunda hemfikirim, ama milli takım da iyi değildi ve her şey için onu suçlamak mümkün değil."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Ronaldo, Portekiz'e çok şey verdi ve hak ettiği değeri görmesi gerekiyordu, çünkü o futbolun efsanelerinden biridir."

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