Barcelona, bu sezon Serie A'nın yükselen en dikkat çekici yeteneklerinden biri haline gelen Monza forveti Portekizli Gustavo Varela'ya yönelik takibini yoğunlaştırdı. Genç oyuncu, sergilediği etkileyici performans ve olağanüstü gol ortalamasıyla Avrupa'nın birçok büyük kulübünün dikkatini çekti.

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Barcelona, 2005 doğumlu genç forvetin gelişimini takip eden kulüplerin başında geliyor. Varela, dikkat çekici gol yeteneği sayesinde Serie A'da kendini güçlü bir şekilde kabul ettirdi.

Sky Sport Italia'nın haberine göre, Katalan kulübünün gözlemcileri, Varela'nın iki gol atarak potansiyelini sergilemeye devam ettiği Monza-Fiorentina maçını tribünden izledi.

Özellikle ikinci golü dikkat çekiciydi. Harika bir topuk vuruşuyla attığı bu gol, büyük teknik potansiyelini gözler önüne sererken hücumdaki etkinliğini ve sahadaki kendine has kişiliğini de teyit etti.

Portekizli forvet, bu sezon Serie A'da 11 maçta 11 gole, tüm kulvarlarda ise 12 resmi maçta 13 gole ulaştı.

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Serie A gol krallığı yarışında onun önünde yalnızca, kendisinden daha iyi bir gol ortalaması yakalayan Donyell Malen bulunuyor.

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Güçlü rekabet

Sky Sport Italia'ya göre Varela'ya yönelik takibini yoğunlaştıran tek kulüp Barcelona değil. Inter bir süredir oyuncuyu izlerken, haberlere göre Napoli de menajeriyle şimdiden ilk temasları kurdu.

Birçok büyük kulübün oyuncuya ilgisinin giderek arttığı bu dönemde Juventus ve Arsenal de Portekizli forvetin gelişimini takip ediyor.

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Oyuncunun menajerinin önümüzdeki hafta İtalya'ya giderek Monza'nın sportif yöneticileriyle bir toplantı yapması ve piyasa değeri yalnızca birkaç ay içinde büyük ölçüde artan forvetin durumunu görüşmesi planlanıyor.

Transferin bedeli

Portekiz basınından A Bola ise olası transferle ilgili daha fazla ayrıntı paylaştı. Gazetenin aktardığına göre Monza Sportif Direktörü Pedro Obiang, İtalyan kulübünün forvet için çok sayıda teklif aldığını ve bunları değerlendirmeye hazır olduğunu kabul etti.

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Obiang, 25 ila 30 milyon euroluk bir bedelin müzakerelere başlamak için uygun bir çıkış noktası olabileceğini, ancak oyuncuya yönelik artan rekabetin transfer bedelini ciddi şekilde yükseltebileceğini de ekledi.

Monza, geçen yaz Varela'yı Benfica'dan yalnızca 2 milyon euro artı performansa bağlı bonuslar karşılığında kadrosuna katarak önemli bir iş çıkarmıştı.

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Portekiz kulübü, oyuncunun gelecekteki olası bir satışından elde edilecek kârın %20'sini elinde tuttu. Bu da Benfica'yı forvet etrafındaki gelişmeleri yakından takip etmeye son derece istekli kılıyor.

Varela'nın sergilediği olağanüstü performans, ona Portekiz A Milli Takımı'nın kapılarını da açtı. Milli takıma davet edilen genç oyuncu, henüz ilk milli maçına çıkmadı.

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Barcelona, yüksek gol sezgisine sahip ve gelişime açık genç forvetler arayışıyla transfer piyasasını incelemeye devam ediyor. Varela da bu özellikleri taşıyan bir isim.

Katalan kulübünün ilgi listesindeki diğer isimlerin aksine, Portekizli forvetin bonservis bedeli şimdilik Barcelona'nın görece karşılayabileceği sınırlar içinde kalabilir.

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Kulübün sportif yönetimi, özellikle oyuncunun sergilediği performans ve ona yönelik artan ilgi göz önünde bulundurulduğunda, Avrupa futbolunun yükselen en dikkat çekici forvetlerinden birini takip etmeyi ihmal etmek istemiyor.