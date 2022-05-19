Fatih Terim döneminde Fiorentina forması giyen ve attığı gollerle İtalya'da adından söz ettiren Portekizli futbol adamı Nuno Gomes, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Milan'ın yıldızı Portekizli Rafael Leao'nun bu sezon sergilediği performansın kendisi adına şaşırtıcı olmadığını ifade etti.

Ne söylendi?

"Leao'nun performansı beni şaşırtmıyor. Onu 15 yaşından beri tanıyorum. Portekiz'in genç milli takımlarında fark yaratan bir oyuncuydu ve yeteneğiyle izleyenleri her zaman etkilemeyi başarırdı.

"Kendi pozisyonun dünyanın en iyi oyuncularından biri. Daha önce Stefano Pioli'nin de söylediği oyun tarzı bana Thierry Henry'yi hatırlatıyor.

"Henry'ye benzeyen stilinin yanında Adriano kadar güçlü ve patlayıcılığı tıpkı Ronaldo gibi. Şimdiden büyük bir gelişim gösterdi ve gelecekte daha fazlasını yapabilir. Yabancı forvetler için Serie A'da mücadele etmek çok zor. Her şeyden önce İtalyanca kendinizi ifade edebilmeniz gerekir.

"Leao bu sezon değerini gösterdi ve sonraki sezonlarda daha etkili olacağına eminim"

Milan'a 2019 yazında Lille'Den 30 milyon euro karşılığında transfer olan Leao, İtalyan ekibiyle çıktığı 114 maçta 27 gol atarken, Portekiz A Milli Takımı ile ilk maçını Ekim 2021'de oynadı. Milan ile kontratı 2024 yılında sona erecek olan oyuncunun menajeri Jorge Mendes'in İtalyan ekibiyle yeni kontrat görüşmelerine şimdiden başladığı biliniyor.

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