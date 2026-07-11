'Portekizli Dünya Kupası oyuncusu, 45 milyon avroya Suudi Pro Ligi'ne transfer oluyor'

Her şey, Francisco Trincão’nun Sporting Lizbon formasıyla son maçını oynadığına işaret ediyor. Ofansif orta saha oyuncusu ve sağ kanat forveti olan Trincão, Al-Ahli’nin ciddi ilgisini çekiyor; gazeteci Ben Jacobs’a göre kulüp, onu kadrosuna katmak için 45 milyon avro ayırmış durumda.

Sporting ile 2030 ortasına kadar sözleşmesi bulunan Trincão’ya Al-Ahli bir süredir ilgi gösteriyor. 26 yaşındaki forvet oyuncusuna yıllık 11 milyon avroluk bir maaş teklif edildi.

Kişisel şartlar bir engel teşkil etmeyecek ve kulüpler arasındaki görüşmeler de oldukça olumlu ilerliyor. Al-Ahli, anlaşmayı 24 ila 48 saat içinde sonuçlandırmak istiyor.

Trincão, SC Braga'da büyük bir yetenek olarak öne çıkmış ve kulüp, 2020 yılında FC Barcelona'nın 30 milyonun üzerinde bir teklifini kabul etmişti.

Ancak Trincão için Katalonya’da kesin bir çıkış yakalamak mümkün olmadı; Barcelona formasıyla 42 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

Wolverhampton Wanderers ve Sporting'de kiralık olarak forma giydikten sonra, 2023 yılında Sporting onu 18 milyon euroya kalıcı olarak kadrosuna kattı.

Trincão, Lizbon’da üç yıl boyunca kalitesini sergiledi. 208 maçta 47 gol ve 51 asist kaydetti; bu performansıyla Sporting’in 2024 ve 2025 yıllarında kazandığı lig şampiyonluklarında da önemli bir rol oynadı.

Dünya Kupası'nda sadece Özbekistan maçında forma giyen ve 19 kez milli olan Trincão, Al-Ahli'de bedelsiz transferle ayrılan Riyad Mahrez'in yerini alacak.

Böylece Sporting, Morten Hjulmand (Atlético Madrid, 40 milyon) ve Geovany Quenda (Chelsea, 50 milyon) sonrasında yine yüksek bir bedel karşılığında önemli bir oyuncusunu kaybediyor.

Ancak Sporting, Trincão’nun ayrılışına şimdiden hazırlıklı. Braga’dan tam 30 milyon avroya transfer edilen Rodrigo Zalazar, Estádio José Alvalade’de Trincão’nun boşluğunu doldurması bekleniyor.