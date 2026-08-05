Portekizli LIVRE (LIVRE) partisi, son dönemde Sebte kentinde yaşanan göç kriziyle bağlantılı olarak Fas'ın 2030 Dünya Kupası ev sahipliğinden çıkarılmasını talep etti.

Kriz, bazı Avrupa ülkelerinde geniş yankı uyandırdı; bu yankılar yalnızca siyasi boyutla sınırlı kalmayıp 2030 Dünya Kupası ev sahipliği dosyasına kadar uzandı.

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Partinin sözcüsü Jorge Pinto tarafından yayımlanan bir mesajda "LIVRE", Fransız "RMC" ağının aktardığına göre, Fas'ın turnuvanın düzenlenmesindeki katılımının sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Pinto şunları söyledi: "Son olaylar ışığında cesur bir kararın alınması kaçınılmaz hâle geldi: Portekiz, Fas ile birlikte 2030 Dünya Kupası'nın ortak organizasyonunda yer alamaz. 'LIVRE' partisi de kendi adına, bu etkinliğin organizasyonunun ne yeterliliğini kanıtlamış ne de güven veren bir ülkeyle ilişkilendirilmesini önlemek için elinden gelen her şeyi yapacaktır."

Şöyle devam etti: "İlk teklif, 2030 Dünya Kupası'nın Portekiz, İspanya ve Ukrayna tarafından düzenlenmesi yönündeydi. Geçerli nedenlerle Ukrayna dosyadan çıktı ve yerine Fas geldi. Ancak bu seçenek bugün artık sürdürülebilir değil."

Kendi tarafından ise "RMC", 2030 Dünya Kupası ev sahipliği hakkının Fas'tan geri alınmasının, zamanın darlığı ve turnuvaya özel altyapı projelerinin uygulanmasının sürmesi nedeniyle son derece zor göründüğünü belirtti.

Ayrıca Fas'ın, son kriz sırasında FIFA içinde Gianni Infantino'nun konumunu güçlendirdiğine ve İsviçreli yetkili Uluslararası Futbol Federasyonu'nun başında kaldığı sürece Rabat'ın ev sahipliği hakkını kaybetme ihtimalinin neredeyse yok denecek kadar az olduğuna, hatta Fas'ın İspanya yerine final maçına ev sahipliği yapma şansının artabileceğine dikkat çekti.