Portekiz'den Beşiktaş'a kötü haber: Valentin Rosier'e bir talip daha

Portekiz basını Valentin Rosier için Spartak Moskova'nın da devrede olduğunu duyurdu.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında Portekiz ekibi Sporting Lisbon'dan kiraladığı Valentin Rosier, gösterdiği performansla sezonun en iyi isimlerinden biri oldu. Siyah - beyazlıların bonservisini almak istediği yıldız oyuncunun bir yandan talipleri artıyor.

A Bola'da yer alan habere göre, Fransız yıldıza son olarak Rus ekibi Spartak Moskova talip oldu. Portekizli teknik adam Rui Vitoria'yı göreve getiren Spartak Moskova, Rosier'i yakından takip ediyor.

Portekizli çalıştırıcının takımında görmek istediği başarılı sağ bek oyuncusu için Spartak Moskova'nın Sporting'e ilerleyen günlerde resmi teklif yapması bekleniyor.

Menajerleri İstanbul'da

Milliyet'te yer alan habere göre ise, Valentin Rosier'in menajerleri İstanbul'a geldi. Siyah - beyazlılar oyuncuyu bir sezon daha kiralamak ve sözleşmesine satın alma opsiyonu koydurmak istiyor.

Öte yandan Rosier, Sporting Lisbon Teknik Direktörü Ruben Amorim'in gelecek sezon planlarında yer almıyor.

Valentin Rosier bu sezon en yaptı?

Spor Toto Süper Lig'de 33 karşılaşmada görev yapan başarılı oyuncu bu maçlarda bir gol atarken yedi kez de asist yapmayı başardı. Fransız yıldız Türkiye Kupası'nda ise dört karşılaşmada iki kez gol sevinci yaşadı.

Valentin Rosier'in kariyerinden satırbaşları

2015 yılında Rodez AF'de profesyonel olan 24 yaşındaki oyuncu, 2016 yılında Dijon'a transfer oldu. Burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Rosier, 2019 yılında 5 milyon euro ve Mama Balde karşılığında Sporting'e imza attı.

Rosier, Fransa U21 Takımı'nda da yedi kez forma giydi.