Portekiz'de tepkiler işe yaradı: Takımlar 5 oyuncu değiştirebilecek
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FIFA, ertelenen liglerde oluşabilecek fikstür yoğunluğu yüzünden takımlara bir maçta 5 oyuncu değişikliği hakkı verilmesini önermişti.
Ancak 3 Haziran'da başlayan Portekiz Liga NOS'un 25. haftasında federasyon takımlara bu izni vermedi.
Maçların ardından oluşan yoğun tepkiler nedeniyle Portekiz Futbol Federasyonu kararını değiştirdi ve 26. haftadan itibaren takımlara 5 oyuncu değiştrme hakkını tanıdı.
9 Haziran'da oynanacak Gil Vicente-Famalicao maçıyla birlikte takımlar 5 oyuncu değiştirebilecek.
25 haftası geride kalan Portekiz Liga NOS'ta Benfica ile Porto 60'şar puanla birinci ve ikinci sırada yer alıyor.