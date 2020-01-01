Primeira Liga

Portekiz'de tepkiler işe yaradı: Takımlar 5 oyuncu değiştirebilecek

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Benfica Porto
Depophotos
Portekiz Futbol Federasyonu, menajerlerinden gelen tepkiler sonrası FIFA'nın tavsiyesine uyma kararı aldı.

FIFA, ertelenen liglerde oluşabilecek fikstür yoğunluğu yüzünden takımlara bir maçta 5 oyuncu değişikliği hakkı verilmesini önermişti.

Ancak 3 Haziran'da başlayan Portekiz Liga NOS'un 25. haftasında federasyon takımlara bu izni vermedi.

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Maçların ardından oluşan yoğun tepkiler nedeniyle Portekiz Futbol Federasyonu kararını değiştirdi ve 26. haftadan itibaren takımlara 5 oyuncu değiştrme hakkını tanıdı.

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    9 Haziran'da oynanacak Gil Vicente-Famalicao maçıyla birlikte takımlar 5 oyuncu değiştirebilecek.

    25 haftası geride kalan Portekiz Liga NOS'ta Benfica ile Porto 60'şar puanla birinci ve ikinci sırada yer alıyor.

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