Portekiz'de cumhurbaşkanı ve başbakandan futbolda ırkçılığa kınama

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo De Sousa ve Başbakan Antonio Costa, futbolda ırkçılığı kınayan açıklamalar yaptı.

'de Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ile Başbakan Antonio Costa, ırkçı tezahüratlara tepki olarak maç sırasında sahayı terk eden 'nun Malili futbolcusu Moussa Marega'ya destek verdi.

Cumhurbaşkanı De Sousa, Lusa haber ajansına verdiği demeçte, insanlık onuru ile temel insan hakları adına, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığı çok açık bir şekilde kınadıklarını belirtip, toplumun temel değerlerini ihlal eden, Portekizliler arasındaki kardeşliği bozacak her türlü girişimden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Costa ise twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Her türlü ırkçılık eylemi suçtur ve tolerans gösterilemez. Hiçbir insan bu aşağılanmaya maruz bırakılmamalıdır. Bu olaya kimse kayıtsız kalamaz. Her nerede olursa olsun, tüm ırkçı eylemleri kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Costa, ırkçılığa karşı tepki olarak sahayı terk eden Marega'ya tam destek verdiğini kaydetti.

Daha fazla takım

Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 21. haftasında oynanan Vitoria Guimaraes-Porto maçında tribünlerden yapılan ırkçı tezahüratlara tepki gösteren Porto'nun Malili futbolcusu Moussa Marega, 71. dakikada sahayı terk ederek soyunma odasına gitmişti.

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Malili futbolcu, takım arkadaşları ile rakip futbolcuların kendisini sakinleştirme çabalarına aldırış etmeyerek, ırkçı tezahüratı yapan taraftarlara ve herhangi bir müdahalede bulunmayan hakemlere tepki göstermek için sahadan çıkarken, "Bu, utanç verici." diye bağırmıştı.

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao da Marega'ya yönelik ırkçı tezahüratları, "Üzüntü verici" olarak değerlendirmişti.

Portekiz'de spor kulüpleri, siyasetçiler ve ulusal basın, Marega'ya destek veriyor.