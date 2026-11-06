Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun millî takımı bırakma kararı hakkında konuştu ve bu açıklamadan önceden haberi olmadığını söyledi. Basındaki iddialara yanıt veren Jesus, 41 yaşındaki yıldızla arasında herhangi bir gerginlik bulunduğunu reddederken ülkeyi geleceğe odaklanmaya çağırdı.

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Jesus, tarihi emeklilik açıklamasına hazırlıksız yakalandı

Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun 23 yıllık milli takım kariyerini noktalama kararının ardından basın mensuplarının karşısına çıktı. 234 milli maç ve 146 gollük dünya rekorlarını geride bırakan 41 yaşındaki forvetin ayrılığı, Danimarka ve Galler ile oynanacak Uluslar Ligi maçları öncesinde Portekiz için büyük bir değişime işaret ediyor.

Jesus, karardan önceden haberdar edilmediğini ve Ronaldo'nun ayrılığını kamuoyuyla aynı anda öğrendiğini kabul etti.

Ani açıklamaya rağmen teknik direktör, Ronaldo'nun milli takım kariyerini bitirme kararına saygı duyduğunu vurguladı.

Kararı sosyal medyadan öğrendi, kırgınlık olmadığını söyledi

Jesus, açıklamanın zamanlaması sorulduğunda açıkça konuştu: "Kararı, videoyu ve Cristiano Ronaldo'nun açıklamasını takip ederek hepinizle aynı anda öğrendim."

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"O ana kadar milli takımdan ayrılma niyetinden haberim yoktu. Ben oynuyor, goller atıyordum ve o da değerlendirdiğim oyunculardan biriydi. Cris'le konuşmaya çalışmadım. Portekiz Futbol Federasyonu ile sözleşmemin bulunduğu dört yıl içinde Cris'in milli takımdan ayrılışı tarihte her zaman hatırlanacak."

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Jesus sözlerini şöyle sürdürdü: "Az önce onu milli takıma çağırmayı düşündüğümü söylediysem, bunun nedeni Cristiano Ronaldo'nun bu Uluslar Ligi projesine devam edeceğine inanmamdı. Kırgınlık yok. Neden mi? Çünkü bütün kararlarımı takımı düşünerek aldım. Bir teknik direktör olarak her zaman grup için en iyisi olduğuna inandığım şeyi savunmaya çalıştım. İçim tamamen rahat."

Ronaldo döneminin ardından yeni sayfa

Ronaldo'nun Portekiz futbolu için en önemli referans noktası olduğunu kabul eden Jesus, basından odağını milli takım kariyerini noktalayan kaptandan mevcut kadroya çevirmesini kesin bir dille istedi.

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Jesus, "Bu konu zaten ele alındı ve bir daha hakkında konuşmayacağım. Cristiano Ronaldo'nun kadroda olmamasını konuşmak istiyorsanız, sorun değil. Ama o konu kapandı" dedi.

"Artık kadrodan ve yeni oyunculardan söz etme zamanı. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Geçmişte yaşananlar şu anda ilgimi çekmiyor. Elbette Cristiano Ronaldo'nun dönebileceğine inanıyordum; onu milli takıma çağırmayı ve onunla konuşmayı düşündüm. Ama kararına saygı duymalıyım. Milli takımdan ayrılma zamanının geldiğini anladı."

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Mirasına saygı duyarken kadroyu yenilemek

Jesus, kadronun yenilenmesiyle Ronaldo'nun uluslararası arenada başardıklarına duyulan büyük minnettarlığın birlikte gözetilmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.

Jesus, "Cristiano Ronaldo'nun Portekiz için ne ifade ettiğini ve etmeye devam ettiğini asla unutmadan bu karara saygı duymalıyım" dedi.

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"O, kariyerlerine şimdi başlayan genç oyuncular için bir sembol ve örnek. Ancak bunlar birbirinden tamamen farklı ve ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken iki konu."