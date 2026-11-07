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Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport
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Portekiz yapmadı: Hollandalı havayolu şirketi Ronaldo'yu tuhaf bir yöntemle onurlandırdı

C. Ronaldo
Portekiz
Al Nassr FC
Portekiz - Danimarka
Danimarka
UEFA Nations League A
Portekiz
Suudi Arabistan
Danimarka

Takdire şayan bir jest

Bir Hollanda havayolu şirketi, Portekiz Milli Takımı'nın kendisinin bile yapmadığı bir şekilde, uluslararası futbola veda eden Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'yu alışılmadık bir yöntemle onurlandırmaya özen gösterdi.

Ronaldo, önceki gün perşembe günü, Portekiz Milli Takımı ile geçirdiği ve "EURO 2016" ile 2019 ve 2025'te UEFA Uluslar Ligi şampiyonluklarını kazandığı 23 yılın ardından uluslararası futbolu bıraktığını açıkladı.

Emekliliğini açıklamasından yaklaşık 24 saat sonra, Hollanda havayolu şirketi Transavia, Ronaldo'nun doğum yeri olan Portekiz'in Funchal şehrine giden seferlerinde "7C" numaralı koltuğu kapatma kararı aldı.

Hollandalı şirket, resmi Instagram hesabından, kendilerine ait uçaklardan birinin iç mekânından bir fotoğraf paylaştı; koltuklardan birinde Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'ndaki 7 numaralı forması yer alıyordu.

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POR

UEFA Nations League A

14 Kas 2026

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Şirket açıklamasında şunları ifade etti: "CR7 krampanlarını asıyor, Funchal'a giden seferlerimizdeki 7C numaralı koltuğumuz da kapatıldı."

Funchal, "Transavia" şirketinin uçaklarının uçtuğu dünya genelindeki yaklaşık 110 destinasyondan biri olarak kabul ediliyor ve şirket bu kararı, Ronaldo'nun doğum yerine giden sefer aracılığıyla onun uluslararası futbola vedasını ölümsüzleştirmek için aldı.

Belirtmek gerekir ki Portekiz Milli Takımı, isimi ne olursa olsun herhangi bir oyuncunun formasının kapatılmasını yasaklayan FIFA ve UEFA tüzüklerine bağlı olması nedeniyle bu adımı atmadı.

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