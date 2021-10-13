Portekiz ve Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo rekoru kırdı, kendinden geçti

Tecrübeli oyuncu, hat-trick yaptığı maçın ardından rekor kırdığının farkındaydı ve taraftarları ateşleyici açıklamalarda bulundu.

Cristiano Ronaldo, Portekiz'in salı gecesi Lüksemburg'u mağlup ettiği karşılaşmada uluslararası maçlarda 10 kez hat-trick yapan ilk erkek futbolcu oldu.

Yıldız futbolcu, 2022 Dünya Kupası elemelelerinde Portekiz'in Lüksemburg'u 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada ikisi penaltıdan biri de kafayla olmak üzere üç gol kaydetti. Diğer iki golü ise Bruno Fernandes ve Joao Palhinha attı.

Manchester United'ın yıldızı, geçtiğimiz hafta sonu Katar'a karşı 3-0 kazandıkları galibiyette de gol atmış ve Portekiz adına 115 gole ulaşıp bu alanda zirveye yerleşmişti.

Rekorların adamı Ronaldo

Ronaldo, 10'u Portekiz için olmak üzere kariyerinde 58 kez hat-trick yaptı ve bu sayı, tüm Portekizli oyunculardan daha fazla.

36 yaşındaki oyuncu ayrıca, tüm zamanların uluslararası golcüler listesinin zirvesindeki liderliğini sağlamlaştırdı ve daha önce rekoru elinde bulunduran İran efsanesi Ali Daei'nin altı gol önüne geçti.

Bugüne kadar Portekiz ile 182 maça çıkan Ronaldo, Avrupa'da bir milli takımda en fazla maça çıkan erkek oyuncu oldu. Tüm dünyada ise rekor, Malezya Milli Takımı oyuncusu Son Chin Anni'de bulunuyor.

Ronaldo eğer 13 kez daha formayı giyerse rekoru egale edecek. 14 kez sahaya çıktığında ise dünya rekorunu elde edecek.

Ne söylendi?

Portekiz, son galibiyetten sonra A Grubu lideri Sırbistan ile arasındaki puan farkını bire indirdi. Fakat Portekiz'in bir eksik maçı bulunuyor.

Manchester United'ın forveti, Lüksemburg maçı sonrası Instagram'a şunları yazdı:

"Bir zafer daha, hedefimize doğru bir adım daha, renklerimizi savunmak için tarihi bir gece daha!

"Evimizde, bizi ilk dakikadan son dakikaya kadar destekleyen ve önemseyen bir seyirci önünde oynadığımızda her şey daha kolay hale geliyor.

"Her zaman daha fazlasını ve daha fazlasını arayacağıma söz vermiştim! Bu benim DNA'mda ve DNA'mızda var, asla yetinmeyiz, asla kollarımızı indirmeyiz ve hep devam ederiz."

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