NE OLDU? Portekiz Teknik Direktörü, takımının galip geldiği maçın sonlarına doğru Danilo'nun yerine Joao Mario'yu oyuna sürdü ve orta saha oyuncusu Joao Palhinha'yı defansa çekti. Ancak yedek kulübesinde Tiago Djalo halihazırda savunmacı olarak bekliyordu. Santos maçın ardından Joao Mario yerine Djalo'yu oyuna alması gerektiğini kabul etti ve 22 yaşındaki oyuncunun yedek kulübesinde olduğunu unuttuğunu söyledi.

NE SÖYLENDİ? Maçın ardından Fernando Santos şunları söyledi: "Tiago Djalo'nun yedek kulübesinde olduğunu unuttum, ondan özür dilerim. Djalo o anda oyuna girmeliydi, ona güvenim tam ancak Joao Mario hazırdı ve o an direkt aklıma Palhinha'yı savunmaya çekmek geldi."

BÜYÜK RESİM: Portekiz, Çek Cumhuriyeti'ni 4-0 mağlup etti ve grubunda şu anda lider durumunda. Santos'un öğrencileri, 27 Eylül'de grup ikincisi İspanya ile karşı karşıya gelecek.