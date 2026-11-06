Cristiano Ronaldo, duygusal bir video mesajıyla millî takım kariyerini noktaladığını resmen duyurarak tarihi bir dönemi sona erdirdi. 41 yaşındaki forvet, eylül ayındaki millî maç arasında forma süresi konusunda teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı sert anlaşmazlığın ardından Portekiz Millî Takımı'na veda ediyor.

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İkonik bir kariyere buruk veda

Ronaldo, millî takım kariyerine son verdiğini bir sosyal medya videosuyla açıkladı. Portekiz formasıyla son maçına, eylül ayında Galler karşısında 1-0 kazanılan Uluslar Ligi karşılaşmasında çıktı.

Ardından Norveç'e karşı oynanan maçta işler hızla kötüye gitti. Forvet oyuncusu maçı yedek kulübesinde tamamladı ve bu durum teknik direktör Jesus ile ciddi bir tartışmaya yol açtı.

41 yaşındaki oyuncu, Jesus'un, ısınmasını istemesine rağmen kendisine en az 30 dakika süre verme sözünden döndüğünü öne sürdü. Teknik direktörün, oynatmama kararını kamuoyuna açıklamak üzere yaptıkları belirtilen anlaşmaya uymayıp kadro seçiminin yalnızca kendi sorumluluğunda olduğunu söylemesiyle anlaşmazlık büyüdü. Bunun üzerine forvet, Danimarka maçı öncesinde antrenmana çıkmayı reddederek takımdan ayrıldı.

Jesus'tan dünya çapındaki ikona övgü

Portekiz teknik direktörü, tatsız ayrılığa rağmen takımdan ayrılan efsaneden övgüyle söz etti ve aralarında süregelen bir kırgınlık olmadığını belirtti. Jesus, “Cris, Portekiz ve millî takım için dünya çapında bir ikon” dedi.

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“Yıllar boyunca millî takıma çok şey kattı. Genç Portekizliler için bir rol model; hayranlarının çoğu genç. Al Nassr'da onunla bir yıl geçirme fırsatım oldu. Her zaman millî takımın ve tarihimizin bir ikonu olacak. Konferans salonuna onun büyük bir fotoğrafını astırdım. Bu onun kararı.”

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Jesus, bu sonucu önlemeye çalıştığını belirterek şunları ekledi: “İlk kadro açıklamasından önce bu konuyu konuşmuştuk. Yanımda ona ihtiyacım olduğu için benimle kalmasını istedim ama kararını kabul etmeliyim. Her zaman Portekiz halkının kalbinde ve millî takımın bir parçası olacak. Bu değişmez. Her zaman Portekiz futbolunun bir ikonu olacak.”

Geleceğine ilişkin şüpheler artıyordu

Portekiz'in yaz aylarında Dünya Kupası'ndan elenmesinden bu yana hücum oyuncusunun millî takımda ne kadar daha kalacağına dair spekülasyonlar sürüyordu. Jesus, o dönemde tecrübeli oyuncuyu kariyerini noktalama kararını ertelemeye ikna etmişti.

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Teknik direktör daha önce, bu kararın oyuncuya ait olduğunu kamuoyu önünde vurgulamıştı. Jesus geçen ay şöyle demişti: “Cristiano, millî takım kariyerini istediği şekilde bitirmeli; bunu nasıl yapacağına kendisi karar verecek. İlk kadro davetimde ona, ‘Sana ihtiyacım var, yanımda olmana ihtiyacım var. Oynasan da oynamasan da sana ihtiyacım var’ dedim. Şimdi de aynı şeyi söylüyorum.”

Şimdi ise millî takım düzeyindeki en büyük kariyerlerden biri tartışmaların gölgesinde sona eriyor. Avrupa Şampiyonası ve Uluslar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan forvet, 234 maçta attığı 146 golle olağanüstü rekorlara imza atarak ayrılıyor.

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Efsane kaptanları olmadan hayat

Portekiz, bu ayın ilerleyen günlerinde Uluslar Ligi mücadelesine devam ederken yeni bir döneme hızla uyum sağlamak zorunda. Takım, sıradaki Danimarka ve Galler maçlarına tarihinin en golcü oyuncusu olmadan çıkacak.

Ronaldo ise tamamen kulüp yükümlülüklerine odaklanacak. Ancak güvenlik endişeleri nedeniyle Al-Nassr'ın AFC Şampiyonlar Ligi kapsamında Özbekistan'a yaptığı deplasman yolculuğuna katılmadı.