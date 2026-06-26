Portekiz teknik direktörü Dünya Kupası hayali hakkında konuştu… ve Arjantin’in turnuvadaki performansına ilişkin tahminlerini açıkladı

Portekiz teknik direktörü Roberto Martínez, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının kapanışında Pazar günü Mekke saatiyle sabah 2:30'da takımının Kolombiya ile oynayacağı beklenen maç hakkında konuştu.

Kolombiya, 11. grupta 6 puan toplayarak tam puanla ikinci tura yükselmeyi garantiledi. Portekiz ise 4 puanla ikinci sırada yer alıyor ve galibiyet alması halinde hem 32'li tur biletini hem de grup birinciliğini elde etmeyi hedefliyor.

Portekiz milli takımının teknik direktörü, bugün Cuma günü düzenlediği maçla ilgili basın toplantısına, Portekiz için en iyi yolun ne olduğu ve birinci, ikinci ya da üçüncü sırada tur atlamayı tercih edip etmediği konusuyla başladı. “Record” gazetesinin aktardığına göre şu yorumda bulundu: “Bence Dünya Kupası gibi bir turnuvada tek bir doğru yol ya da sıra yoktur. Önemli olan en iyi seviyemize ulaşmak ve bunu ancak galibiyetlerle başarabiliriz. Yarın Kolombiya milli takımına saygı duymamız gerekecek, ancak ikinci maçta sergilediğimiz performansı sürdürmek, geliştirmemiz gereken yönleri iyileştirmeye devam etmek ve bu üç maçı, Dünya Kupası’nın bir sonraki aşamasına hazırlanmak için değerlendirmek istiyoruz.”

Önümüzdeki Kolombiya maçının, özellikle Miami’de rakibin yoğun taraftar desteği beklendiği için, Portekiz’in uyanışını teyit edip etmeyeceği sorusuna ise Martinez şöyle yanıt verdi: “Bu konu hakkında, dışardan gelen gürültü ve eleştiriler hakkında konuşmak için yeterince zamanımız olduğunu düşünüyorum. İkinci maç boyunca son derece olumluydum; ilk golü attığımız andan itibaren maçı kontrol altına almayı başardık. Dünya Kupası’nda maçları yönetmenin psikolojik boyutu son derece önemlidir ve o ikinci karşılaşmada bunu çok iyi başardık. Bu, evimizden uzakta oynayacağımız ilk maç olacak, özellikle de Miami’de çok sayıda Kolombiyalı taraftar olduğu için, bu açıdan yarınki maç iyi bir sınav olacak.”

Mevcut neslin, sahip olduğu küresel prestij ve güçlü ligiyle Portekiz’i Dünya Kupası finaline taşıyıp taşıyamayacağı sorulduğunda ise gerçekçi bir yanıt verdi: “Öncelikle Dünya Kupası finaline ulaşmanın ne gerektirdiğini anlamamız gerekiyor; bir oyuncu takıma karşı tam bir bağlılık göstermeli, takımı için elinden gelenin en iyisini yapmalı ve en iyi takımları yenebilecek yeteneğe sahip olmalı. Oyuncularımız tüm bunlara sahip olduklarını kanıtlıyorlar. Adım adım ilerlemeliyiz ve önceliğimiz yarın Kolombiya gibi güçlü bir takıma karşı iyi bir maç çıkarmak. Şu anda Dünya Kupası’nı kazanmak gibi büyük hedeflerden bahsetmiyoruz, turnuvayı maç maç ele almaya çalışıyoruz.”

Bir galibiyetin resmi olarak liderliği garantileyeceği bilinciyle takımın moral durumu hakkında konuşan Martínez, liderlik yapısını överek şunları söyledi: "Takım, duygusal ve psikolojik açıdan mükemmel bir dengeye sahip; çünkü büyük bir sorumluluk duygusu ve yüksek beklentiler var, ancak aynı zamanda hedeflerimize yönelik büyük bir güven ve odaklanma da var. Bu duygusal denge son derece önemli. Altı Dünya Kupası deneyimine sahip bir kaptanın olması bize çok yardımcı oluyor, ancak aynı zamanda Manchester United’dan iki, Manchester City’den iki, Porto’nun kaptanı ve Al-Hilal’in kaptanını içeren seçkin bir liderlik grubumuz da var; son derece etkili bir liderlik grubuna sahibiz.”

Grup aşamasını lider olarak bitirmenin gerçek bir avantajı olup olmadığı sorulduğunda, Martínez bu iddiayı reddederek dinleyicileri şaşırttı: “Hayır, kesinlikle hiçbir avantajı yok. Eğer bu benim ilk Dünya Kupam olsaydı, evet derdim; çünkü Dünya Kupası’nda deneyim eksikliği olduğunda, oturup her şeyi, her turu ve tüm olasılıkları planlamak istersiniz... Sonra da bunun aslında mümkün olmadığını anlarsınız. 2018 turnuvasında, kazananın Brezilya ile karşılaşacağını bilerek son maça çıktık, İngiltere’yi yendik ve turnuvayı üçüncü sırada tamamladık. Ben, odak noktasının her zaman mümkün olan her maçı kazanmaya ve soyunma odasında mümkün olan en iyi atmosferi yaratmaya yönelik olması gerektiğine inanıyorum. Yolun nasıl olduğu önemli değil, bu uzun turnuvada üç ülke arasında seyahat etmemiz de önemli değil; asıl önemli olan, her zaman elimizden gelenin en iyisini sergilemektir.”

Teknik direktör Roberto Martínez, basın toplantısını iki soruya yanıt vererek sonlandırdı; İlki, ilk ve ikinci turlar arasındaki performans değişikliğinin Portekiz’i şampiyonluk için önde gelen bir aday haline getirip getirmediğiyle ilgiliydi; ikincisi ise Arjantin’in performansı hakkındaki görüşü ve oyun tarzlarının sağlam mı yoksa Lionel Messi’nin ışıltısının gölgesinde mi kaldığıyla ilgiliydi. Martinez, şu kesin yanıtı verdi: “Öncelikle, çalışmalarımız süreklilik ve istikrarla ilerliyor; dışarıdan gelen gürültü bizi hiç etkilemiyor, ne moralimizi ne de maç hazırlıklarımızı bozuyor. Oyuncularımız son derece konsantre ve artık daha hazır durumdayız. Arjantin’e gelince, diğer milli takımların maçlarını izleyecek vaktim olmadı; çünkü dikkatim tamamen rakiplerimize odaklanmış durumda. Ancak Arjantin’in Dünya Kupası’nda muhteşem bir performans sergilemeye devam edeceğinden eminim; bu beni hiç de şaşırtmaz.”