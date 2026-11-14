Portekiz, Ronaldo'nun yokluğunda 23 yılın en ağır yenilgisini aldı

Portekiz'in, cumartesi akşamı Avrupa Uluslar Ligi grup aşamasının beşinci haftasında Braga Belediye Stadı'nda konuğu Danimarka karşısında 4-1 kaybettiği maç, Portekiz efsanesi Cristiano Ronaldo'nun yokluğuyla ilgili dikkat çekici olumsuz bir rakama sahne oldu.

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Bu sonuç, Portekiz Millî Takımı'nın 23 yıldan uzun süredir tarihî kaptanının yer almadığı bir maçta aldığı en ağır yenilgi oldu.

Portekiz Millî Takımı'nın Ronaldo olmadan bir goldan fazla farkla kaybettiği son maç 6 Eylül 2003 tarihine dayanıyor; o gün İspanya'ya 3-0 yenilmişti. Bu maç, "Don"un milli takımdaki ilk resmi çıkışından yalnızca birkaç hafta sonra gerçekleşmişti. Söz konusu ilk çıkış ise aynı yılın 20 Ağustos'unda Kazakistan karşısında olmuştu.

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Portekiz, 19 Haziran 2021'de Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'ya (4-2) yenildiği maçtan bu yana ilk kez tek bir maçta kalesinde 4 gol gördü.

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Daha da acısı, Portekiz Millî Takımı tarihinde ilk kez kendi sahasındaki resmi bir maçta 4 gol geriye düştü; ardından Bernardo Silva geç bir gol kaydederek skoru (4-1) yaptı.

Portekiz'in kendi sahasında son kez 4 gol yemesi 3 Eylül 2010 tarihine dayanıyor; o gün Guimaraes şehrinde Kıbrıs ile (4-4) berabere kalmıştı.

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Ancak Danimarka karşısındaki yenilgi bir başka olumsuz rekoru da beraberinde getirdi: Bu, Portekiz Millî Takımı'nın tarihi boyunca kendi sahasında resmi bir maçta aldığı en ağır yenilgi oldu.

Bu sonuç aynı zamanda Portekiz'in, 26 Haziran 2018 tarihli hazırlık maçında Hollanda'ya 3-0 yenilmesinden bu yana aldığı en ağır yenilgiyi temsil ediyor.

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Danimarka Millî Takımı, ikinci yarıda ev sahibine üstünlüğünü kabul ettirdi. Pierre Emile Höjbjerg, Ruben Dias'ın elle oynaması sonucu kazanılan penaltıyı 43. dakikada gole çevirerek skoru açtı.

Rasmus Höjlund 50. dakikada skoru ikiye katladı; aynı oyuncu 7 dakika sonra üçüncü golü de ekledi.

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Portekiz'in çilesi devam etti; Joachim Andersen 75. dakikada Danimarka'nın dördüncü golünü kaydederek ev sahibini kendi sahasındaki resmi bir maçta tarihî bir şekilde dört gol geriye düşürdü.

Real Madrid oyuncusu Bernardo Silva, uzatma dakikalarının üçüncü dakikasında ev sahibi için onur golünü kaydetti.

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Yenilgi, Cristiano Ronaldo'nun milli takımı bırakma kararını açıklamasının ardından Portekiz'in ilk maçında geldi; eski millî takım kaptanının onurlandırıldığı gece, takım ve taraftarları için zorlu bir akşama dönüştü.

Ronaldo, 234 maça çıkıp 146 gol kaydederek milli takım kariyerini noktalamış ve Portekiz Millî Takımı'nın tarihî gol kralı olmuştu. Ayrıca takımını 2016'da Avrupa Şampiyonası'na, 2019 ve 2025 yıllarında iki kez UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğuna taşımıştı.

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Ağır yenilgiye rağmen Portekiz Millî Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Dördüncü Grup'ta liderliğini kaybetmedi; bu maç öncesinde çeyrek finale yükselmeyi zaten garantilemişti ve puanı 12'de kaldı. Danimarka Millî Takımı ise puanını 9'a çıkararak son hafta öncesinde umutlarını sürdürdü.