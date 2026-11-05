Cristiano Ronaldo'nun emekliliği, Portekiz Milli Takımı için yalnızca sportif bir kayıp değildi; son yirmi yılın en büyük bireysel yatırım varlığını ve en önemli uluslararası yüzünü uğurlayan Portekiz Futbol Federasyonu'nun temellerini sarsan ticari bir deprem oldu.

Porto'daki Portekiz Pazarlama Yönetimi Enstitüsü'nün (IPAM) müdürü, spor pazarlaması uzmanı Daniel Sa, kaybın büyüklüğü etrafındaki tartışmayı sonlandırarak İspanyol "EFE" ajansına, Portekiz'in ürününü kaybetmediğini, ancak kendisiyle bağdaştırdığı gelmiş geçmiş en büyük bireysel varlığı kaybettiğini doğruladı.

Sa kararlı bir üslupla şöyle konuştu: "Cristiano Ronaldo markasının milli takımın uluslararası tanıtımındaki ağırlığı istisnaidir ve kısa vadede başka hiçbir Portekizli oyuncunun bunu tekrarlaması güçtür. Portekiz yalnızca istisnai bir oyuncu kaybetmiyor, aynı zamanda Portekiz ticari markasını uluslararası düzeyde yükselten en büyük unsurlardan birini de kaybediyor."

Uzman, bu tanımı haklı çıkaran çarpıcı rakamları ortaya koyarak enstitüsünün 2025'te yaptığı bir çalışmaya dikkat çekti. Bu çalışma, tek başına CR7 ticari markasının pazarlama değerini 850 milyon avro olarak hesapladı; bu, 2020'ye kıyasla yüzde 325'lik devasa bir artış anlamına geliyordu. Marka, spor itibarı endeksinde 100 üzerinden 88 puan aldı; gelirler ve sosyal medyadaki varlık kaleminde ise tam not elde etti. Ronaldo, bir milyar takipçi barajını aşarak "başlı başına küresel bir iletişim platformuna" dönüştü.

Rakamın büyüklüğüne rağmen Sa, bu ayrılığın federasyon için ani bir mali çöküşe yol açacağı ihtimalini dışladı ve etkinin gelir kaynağına göre değişeceğini açıkladı. Mevcut sponsorluk sözleşmeleri yapısal olarak etkilenmeyecek, çünkü şirketler oyuncunun bireysel haklarıyla değil, bir kurum olarak milli takımın ve federasyonun haklarıyla sözleşme yapıyor. Ayrıca Portekiz'in büyük turnuvalarda yer almaya devam etmesi ve başka dünya yıldızlarının varlığı, cazibesini koruyacak.

Sa şöyle dedi: "Bir etki olacak, ancak bunu kanıtlayan veriler olmadan federasyonun gelirlerinde büyük bir düşüş yaşanacağını söylemek için henüz çok erken."

Sa, iki gerçek zayıf noktayı belirledi: ürün satışları ve uluslararası talep. Ronaldo ile özdeşleşen 7 numaralı forma, derhal telafi edilemeyecek küresel bir varlığa dönüştü. Portekiz içindeki bilet satışları ise sınırlı ölçüde etkilenecek, çünkü taraftarların milli takıma olan bağlılığı kişileri aşıyor; buna karşın uluslararası pazarlarda tek başına Ronaldo'nun varlığı, talep yaratmaya ve ticari değeri yükseltmeye yetiyordu.

Uzman, bu aşamayı geride bırakmak için Portekiz Federasyonu'na altın değerinde bir tavsiyede bulundu: "Yeni bir Ronaldo aramayın." Bu büyüklükte bir markanın, yirmi yılı aşkın süredir performans, kupalar, uzun kariyer, kişilik ve küresel yaygınlıktan oluşan, tekrarı mümkün olmayan bir bileşimin ürünü olduğunu vurgulayan Sa, çözümün bütün bir kuşağa, rekabetçilik, yetiştirme ve hırs değerlerine dayanan kolektif bir anlatı inşa etmekte yattığını belirtti.

Sa sözlerini, asıl zorluğun artık çift yönlü olduğunu söyleyerek tamamladı: "Federasyonun en büyük zorluğu Cristiano Ronaldo'nun yerini doldurmak değil, bireysel bir markanın istisnai gücünü kolektif markanın bir mirasına dönüştürmektir. Yirmi yılı aşkın karşılıklı değer kazanımının ardından Don'un, markasının milli takım olmadan da büyümeye devam edebileceğini kanıtlaması gerekecek; milli takımın da ticari gücünü CR7'ye bel bağlamadan koruyabileceğini kanıtlaması gerekecek."