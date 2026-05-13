Portekiz - Özbekistan maçına bilet nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, NRG Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

Portekiz, 23 Haziran'da Teksas'ın Houston kentinde Özbekistan ile oynayacağı maçla 2026 Dünya Kupası K Grubu mücadelesine devam edecek.

GOAL, nereden satın alınabileceği, bilet fiyatları ve stadyumla ilgili temel bilgiler dahil olmak üzere Portekiz - Özbekistan maçı biletlerini temin etmek için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

2026 Dünya Kupası'nda Portekiz - Özbekistan maçı ne zaman oynanacak?

Portekiz'in 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Tarih Maç Yer Biletler 17 Haziran 2026 Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti NRG Stadyumu, Houston Bilet 23 Haziran 2026 Portekiz - Özbekistan NRG Stadyumu, Houston Bilet 27 Haziran 2026 Kolombiya - Portekiz Hard Rock Stadyumu, Miami Bilet

Özbekistan 2026 Dünya Kupası Maçları

Tarih Maç Yer Biletler 17 Haziran 2026 Özbekistan - Kolombiya Estadio Azteca, Meksiko Bilet 23 Haziran 2026 Portekiz - Özbekistan NRG Stadyumu, Houston Bilet 27 Haziran 2026 Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Bilet

Portekiz - Özbekistan biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletler artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Portekiz - Özbekistan maç biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Houston'daki Portekiz - Özbekistan maçı için, giriş seviyesi fiyatlar şu anda bütçesi kısıtlı taraftarlar için en büyük cazibe kaynağıdır. Ev sahibi ülke, grubun kaderini belirleyecek son maçta sahaya çıkacağından, talebin açılış turunun en yüksek seviyelerinde olması bekleniyor.

Şu anda, en ucuz biletler stadyumun üst katlarında yaklaşık 400 ila 550 dolar arasında satılmaktadır.

Fiyatların dağılımı şu şekildedir:

Kategori 3 (Üst Sınıf): 400 $ - 750 $

Kategori 2 (Orta Seviye): 800 $ - 1.300 $

Kategori 1 (Alt Kademe/Yan Hat): 1.500 $ - 3.500 $

Konukseverlik/VIP: 4.000 $+

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Houston, dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri ve ev sahibi takımın ana merkezi olduğu için, yerel talebin son derece yüksek olması beklenmektedir. Bu yüksek riskli karşılaşmayı izlemek isteyen ve bütçesine dikkat eden taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erkenden temin etmek en akıllıca hareket olacaktır.

Portekiz - Özbekistan karşılaştırmalı istatistikleri

POR Son maç UZB 1 Galibiyet 0 Beraberlikler 0 Galibiyetler Portekiz 5 - 2 Özbekistan 5 Gol sayısı 2 2,5 gol üzeri maçlar 1/1 Her iki takım da gol attı 1/1

Houston Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Teksas, Houston'daki NRG Stadyumu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en önemli mekanlarından biridir. Turnuva süresince, mekan resmi olarak Houston Stadyumu olarak anılacaktır. Stadyum, iki eleme maçı da dahil olmak üzere toplam yedi maça ev sahipliği yapacak. Arena, Dünya Kupası maçları için yaklaşık 72.000 taraftarı ağırlayabilir.

Stadyumda genellikle NFL maçları için suni çim kullanılırken, şu anda FIFA'nın gereklilikleri doğrultusunda doğal çim sahaya dönüştürülmektedir.

Stadyum, açılır kapanır bir çatıya sahip olup, nemli Houston yazlarında iç mekan iklimini kontrol altında tutmayı sağlıyor.