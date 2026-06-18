Portekiz - Özbekistan 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Portekiz - Özbekistan maçı 23 Haziran 2026 tarihinde saat 13:00 EST ve 17:00 GMT'de başlayacak.

Maç bağlamı ve açılış günü değerlendirmeleri

Büyük favoriler arasında gösterilen Portekiz, 1. maç gününde savunması sağlam Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalmak için zorlandı. Bu Dünya Kupası'nda sürprizler bir bakıma norm haline geliyor, ancak Özbekistan, yetenekli Kolombiya takımına 3-1 yenilerek bir sürpriz yaratamadı, ancak uzun süreler boyunca maçı çekişmeli hale getirdi. Bu maç öncesinde tüm baskı Portekiz, Ronaldo ve takım arkadaşlarının üzerinde olacak; hatta bazı yorumcular ve medya kuruluşları, bu efsanevi forvetin kadro dışı bırakılması gerektiğini savunuyor.

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Portekiz’in kilit oyuncuları ve teknik direktörü

Teknik direktör Roberto Martinez, elindeki formda oyuncuların zenginliği göz önüne alındığında, İberya ekibinin dünya futbolunun en büyük ödülünü kazanma zamanının geldiğini düşünüyor olabilir. 41 yaşındaki efsanevi Cristiano Ronaldo, erkekler kategorisinde tüm zamanların en fazla milli maç (228) ve gol (143) rekorunun sahibidir. Beş Dünya Kupası’nda forma giymiş altı oyuncudan biri olan Ronaldo, bu turnuvada altıncı kez yer alıyor.

Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes, 2025-26 sezonunda Premier Lig'de 21 asist yaparak tek bir sezonda tarihin en fazla asist rekorunu kırdı ve kişisel olarak rekor kıran bir sezonun ardından takıma katıldı. PSG'den Nuno Mendes, Vitinha, João Neves ve Goncalo Ramos'tan oluşan dörtlü, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın heyecanını yaşıyor ve özgüven dolu olacak. Portekiz 2026'da başaramazsa, ne zaman başaracak? Açılış gününde DR Kongo ile 1-1 berabere kalması bazı endişeleri beraberinde getirdi.

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Özbekistan'ın kilit oyuncuları ve teknik direktörü

"Beyaz Kurtlar", turnuva merkezini Kuzey Amerika'da kurdu ve dünya sahnesindeki tarihi ilk çıkışları öncesinde son derece uyumlu ve kararlı bir kadroya sahip. Teknik direktör Fabio Cannavaro'nun zeki ve savunma odaklı rehberliği altında takım, son hazırlık maçlarında teknik açıdan en üst seviyeye ulaştı ve inanılmaz derecede olumlu ve bütünlüklü bir atmosfer yarattı. Özbekistan için en büyük yapısal gelişme, tamamen formda olan savunma omurgasıdır; bu da Cannavaro’nun bu tarihi açılış maçı için tercih ettiği taktiksel düzeni sorunsuz bir şekilde uygulayabilmesini sağlıyor.

Yükselen savunma yıldızı Abdukodir Khusanov, deneyimli Rustam Ashurmatov ile birlikte üst düzey pozisyon algısı sergileyerek savunma hattını yönetmeye tamamen odaklanmış durumda. Sahanın ortasında ise Otabek Shukurov ve Odiljon Hamrobekov’un muazzam çalışma temposu ve fiziksel engellemeleri, rakibin oyun düzenini bozmayı ve orta sahayı sağlamlaştırmayı hedefleyecek. Forvette ise tecrübeli lider Eldor Shomurodov, hücumun öncülüğünü üstlenecek; Abbosbek Fayzullaev ve Jaloliddin Masharipov’un muazzam yaratıcılığıyla desteklenerek, kontra ataklarda dinamik dikey seçenekler sunacak.

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Portekiz'in Muhtemel İlk 11'i

Costa; Cancelo, Araújo, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Silva, Fernandes, Neto; Ramos.

Özbekistan'ın Muhtemel İlk 11'i

Yusupov; Khusanov, Abdullaev, Urozov; Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrulloev; Fayzullayev, Urunov; Shomurodov.

Portekiz'in 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolves), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Gençlerbirliği).

Defans: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahçe), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Goncalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Tomas Araujo (Benfica).

Orta saha oyuncuları: Ruben Neves (Al-Hilal), Samu Costa (Mallorca), João Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).

Forvetler: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), João Félix (Al-Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain).

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Özbekistan'ın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Utkir Yusupov (Navbahor), Abduvohid Nematov (Nasaf), Botirali Ergashev (Neftchi).

Defans oyuncuları: Rustam Ashurmatov (Esteghlal), Farrukh Sayfiev (Neftchi), Khojiakbar Alijonov (Pakhtakor), Sherzod Nasrullaev (Nasaf), Umar Eshmurodov (Nasaf), Abdukodir Khusanov (Manchester City), Abdulla Abdullaev (Dibba), Bekhruz Karimov (Surkhon), Jakhongir Urozov (Dinamo Samarqand), Avazbek Ulmasaliev (AGMK).

Orta saha oyuncuları: Otabek Shukurov (Baniyas), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal), Odiljon Hamrobekov (Tractor), Oston Urunov (Persepolis), Jamshid Iskanderov (Neftchi), Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor), Abbosbek Fayzullaev (İstanbul Başakşehir), Akmal Mozgovoy (Pakhtakor), Azizjon Ganiev (Al Bataeh), Sherzod Esanov (Buhara).

Forvetler: Eldor Shomurodov (İstanbul Başakşehir, Roma'dan kiralık), Igor Sergeev (Persepolis), Azizbek Amonov (Buhara).

Takım haberleri ve kadrolar

Portekiz milli takımı Roberto Martinez tarafından yönetiliyor, ancak şu anda Selecao kadrosu hakkında doğrulanmış herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmuyor. Maç öncesinde muhtemel bir kadro açıklanmadı; maçın başlama saatine yaklaştıkça güncellemeler eklenecektir.

Özbekistan'ın başında Fabio Cannavaro bulunuyor, ancak Beyaz Kurtlar kadrosu için de şu aşamada herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi teyit edilmemiştir. Tahmini ilk 11 kadrosu, maç yaklaştıkça yayınlanacaktır.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Portekiz, son beş maçının dördünü kazanarak formda bir şekilde turnuvaya geliyor. En son 10 Haziran'da Nijerya'yı 2-1 mağlup ettiler; bunun yanı sıra daha önceki hazırlık maçlarında Şili'yi 2-1 ve ABD'yi 2-0 yendiler. Meksika ile 0-0 berabere kalmaları bu galibiyet serisini kesintiye uğrattı, ancak bu dönemde elde ettikleri diğer tek sonuç, Dünya Kupası elemelerinde Ermenistan'ı 9-1'lik skorla ezici bir şekilde mağlup etmeleriydi. Bu beş maçta Portekiz 14 gol atıp 3 gol yedi.

Özbekistan'ın son dönemdeki performansı ise daha karışık. Son iki maçını kaybeden takım, 8 Haziran'da Hollanda'ya 2-1, 2 Haziran'da ise Kanada'ya 2-0 yenildi. Bundan önce ise Venezuela ve Gabon'u mağlup ederken, Çin ile 2-2 berabere kalmıştı. Son beş maçında Beyaz Kurtlar altı gol atıp yedi gol yedi; turnuvaya girerken son üç maçında sadece bir galibiyet elde edebildi.

Karşılaşma Geçmişi

POR Son maç UZB 1 Galibiyet 0 Beraberlikler 0 Galibiyetler Portekiz 5 - 2 Özbekistan 5 Gol sayısı 2 2,5 gol üzeri maçlar 1/1 Her iki takım da gol attı 1/1

Portekiz ve Özbekistan, mevcut kafa kafaya istatistiklerde sadece bir kez karşılaştı. 18 Eylül 2012'de oynanan bu maç bir dostluk maçıydı ve Portekiz 5-2 kazandı. Kayıtlarda sadece bir karşılaşma olduğu için, bu Dünya Kupası grup aşaması karşılaşması için yararlanılabilecek tarihsel bağlam sınırlıdır.

Puan Durumu

En son puan durumu verilerine göre, K Grubu’nda Portekiz şu anda üçüncü, Özbekistan ise dördüncü sırada yer alıyor.