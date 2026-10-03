Portekiz - Norveç: Maç detayları

UEFA Nations League A - Hafta 4 4 Eki 2026 - 14:45 Estadio do Dragao

Portekiz ile Norveç, 4 Ekim 2026'da saat 18.45 GMT'de (14.45 EST / 19.45 BST / 20.45 SAST) karşı karşıya gelecek.

A4 Grubu'nun lideri, çıkışa geçmek isteyen Norveç'i ağırlıyor

Portekiz, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi A Ligi A4 Grubu serüveninin 4. maç gününde Norveç'i ağırlamak üzere Porto'daki Estádio do Dragão'ya dönüyor. Açılış maçlarını kayıpsız geçen Jorge Jesus'un Portekiz'i, kusursuz gidişatını sürdürmeyi ve zirvedeki kontrolünü sağlamlaştırmayı hedefliyor. Ståle Solbakken'in Norveç'i içinse Cardiff'teki yürek burkan yenilginin ardından Portekiz deplasmanına gitmek, A Ligi'nde kalma mücadelesini yeniden canlandırmak adına acil bir fırsat sunuyor.

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Portekiz'in Kopenhag'daki altı gollü nefes kesen galibiyeti

Portekiz, 3. maç gününde (1 Ekim) Kopenhag'da Danimarka karşısında deplasmanda aldığı etkileyici 4-2'lik galibiyetin ardından pazar gecesine büyük bir özgüvenle giriyor. João Cancelo (13), Gonçalo Ramos (25), Vitinha (67) ve oyuna sonradan giren João Félix'in (87) golleri, heyecan dolu galibiyeti getirdi. Galler'e karşı alınan 1-0'lık ve Norveç'e karşı Oslo'da elde edilen 2-1'lik galibiyetlerin ardından Portekiz, maksimum puanla A4 Grubu'nun zirvesinde yer alıyor.

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Norveç'in hayal kırıklığı: Cardiff'te son anda gelen yıkım

Norveç, 3. maç gününde (1 Ekim) Galler'e deplasmanda 2-1 kaybettiği can sıkıcı yenilginin ardından Porto'ya, kampanyasını yeniden rayına oturtma hedefiyle gidiyor. Orta saha oyuncusu Oscar Bobb, 11. dakikada Norveç'i öne geçirdi ancak savunmacı Torbjørn Heggem'in ilk yarının bitiminde gördüğü kırmızı kart maçın seyrini değiştirdi. Galler, ikinci yarıda bunun avantajını kullanarak üç puanı aldı ve Erling Haaland ile kaptan Martin Ødegaard'ı Portekiz topraklarında bir reaksiyon göstermeye kararlı bıraktı.

Haaland ve Ødegaard, Portekiz'in oyun kurulumuna meydan okuyor

Bu iki takım arasındaki karşılaşmalar, dinamik bire bir eşleşmelere ve üst düzey hücum kalitesine sahne oluyor. Vitinha, Bruno Fernandes ve Rúben Neves'in liderlik ettiği Portekiz orta sahası, topa sahip olmayı kontrol etmeyi ve Rafael Leão ile Gonçalo Ramos'u boş alanlarda topla buluşturmayı amaçlayacak. Norveç ise Martin Ødegaard'ın yaratıcı vizyonuna büyük ölçüde yaslanarak Erling Haaland'ı Rúben Dias ve Renato Veiga'ya karşı etkili kılmaya çalışacak. A4 Grubu'nda kritik puanların söz konusu olduğu bu pazar günkü mücadele, ilk düdükten itibaren yüksek tempolu bir drama vaat ediyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Portekiz: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; J Neves, Vitinha; Neto, Fernandes, Felix; Ramos

Norveç: Nyland; Ryerson, Ajer, Pedersen, Wolfe; Odegaard, Berge, Aasgaard; Bobb, Haaland, Nusa

Takım haberleri ve kadrolar

Portekiz'i Jorge Jesus yönetiyor ancak ev sahibi ekip için şu anda doğrulanmış herhangi bir sakatlık ya da ceza bilgisi bulunmuyor. Kadroya ilişkin güncellemeler, maçın başlama saatine yaklaştıkça eklenecek.

Norveç'in başında Stale Solbakken bulunuyor ve benzer şekilde bu aşamada doğrulanmış resmi bir sakatlık ya da ceza verisi yok. Ancak Martin Odegaard, Oslo'daki ilk karşılaşmanın ardından aksayarak yürürken görülmüştü ve bu maç öncesinde durumu takip edilecek. Yeni takım haberleri geldikçe paylaşılacak.

Form durumu

Portekiz bu maça formda geliyor. Son beş maçının üçünü kazandı, birinde berabere kaldı ve tek yenilgisini Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'ya 1-0 karşı aldı. Son maçında Oslo'da Norveç'i Uluslar Ligi'nde 2-1 mağlup eden Portekiz, ondan önce de Uluslar Ligi açılışında Galler'i 1-0 yendi. Bu beş maçta dokuz gol atan ve sadece iki gol yiyen Portekiz, Jesus döneminin ayırt edici özelliklerinden biri olan savunma sağlamlığını ortaya koydu.

Norveç son beş maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti. Son sonucu Oslo'da Portekiz'e karşı alınan 2-1'lik yenilgi oldu ancak 1. maç gününde Danimarka'yı 3-2 mağlup ettikten sonra moralli gelmişti. Norveç ayrıca Dünya Kupası'nda da çeyrek finale yükseldi; eleme turlarında Brezilya ve Fildişi Sahili'ni mağlup ettikten sonra İngiltere'ye 2-1 yenildi. Son beş maçında sekiz gol atan takım, kalesinde ise dokuz gol gördü ve bu karşılaşmaların hiçbirinde gol yemeden maçı tamamlayamadı.

İkili rekabet geçmişi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 27 Eylül 2026'da Oslo'da oynandı ve Portekiz UEFA Uluslar Ligi'nde 2-1 kazandı. Bu maç, çekişmeli geçmesi beklenen grup aşaması çift randevusunun ilk ayağıydı. Ondan önce taraflar en son Mayıs 2016'daki bir hazırlık maçında karşılaşmış ve Portekiz sahasında 3-0 kazanmıştı. Kayıtlara geçen son beş buluşmada Portekiz dört, Norveç ise bir galibiyet aldı ve Portekiz ekibi bu eşleşmede istikrarlı bir üstünlük ortaya koydu.

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