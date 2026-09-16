Portekiz, 4 Ekim 2026'da Porto'daki ikonik Estádio do Dragão'da UEFA Uluslar Ligi maçında Norveç'i ağırlıyor. Tempolu geçmesi beklenen bu mücadelede, Avrupa'nın en dinamik iki milli takımı turnuva puan durumu açısından kritik puanlar için karşı karşıya gelecek.

GOAL, Estádio do Dragão'daki yerinizi ayırtmanız için ihtiyaç duyduğunuz tüm temel bilgileri bir araya getirdi. Resmi bilet detaylarını, ikinci el piyasadaki fiyatları ve biletlerinizi bugün nasıl alabileceğinizi keşfedin.

Portekiz - Norveç UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Portekiz - Norveç maçı, Porto'daki Estadio do Dragao'da oynanacak. Başlama saati ise bölgesel yayıncınız aracılığıyla daha sonra doğrulanacak.

UEFA Nations League A - Hafta 4 4 Eki 2026 - 14:45 Estadio do Dragao

Portekiz - Norveç biletleri nereden alınır?

Resmi maç biletleri, iç saha maçlarının birincil dağıtımını yürüten Portekiz Futbol Federasyonu'nun (FPF) bilet satış portalı üzerinden doğrudan satın alınabilir. Resmi FPF sitesi, ön satış ve genel satış aşamalarında biletleri liste fiyatı üzerinden almak için ilk uğrak noktanızdır.

Resmi sitedeki ilanlar tükenirse, StubHub gibi ikincil platformlar tercih edilebilir.

Portekiz - Norveç biletleri ne kadar?

Resmi FPF bilet satış portalında standart bilet fiyatları, genellikle kalelerin arkasındaki genel kategori koltuklar için 35 €'dan başlar. Maliyetler, koltuk kategorisine ve sahaya yakınlığa göre artar.

Şu anda StubHub gibi ikincil pazar yerlerinde bilet fiyatları koltuk başına 105 €'dan başlıyor ve oturma bölümü, konum ve gerçek zamanlı piyasa talebine bağlı olarak değişiyor.

Portekiz - Norveç UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Portekiz - Norveç form durumu

Portekiz, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı; dokuz gol atıp iki gol yedi. Son maçında Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'ya 1-0 kaybetti. Bu yenilgiden önce son 16 turunda Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti ve grup aşamasında Kolombiya ile 0-0 berabere kaldı. Portekiz ayrıca bu beş maçlık süreçte Özbekistan'ı 5-0 yendi ve DR Kongo ile 1-1 berabere kaldı.

Norveç'in son beş maçında üç galibiyet ve iki yenilgi çıktı; takım sekiz gol atarken dokuz gol yedi. Son sonucu, Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'ye karşı alınan 2-1'lik yenilgiydi. Bundan önce Fransa'ya 4-1 kaybettikten sonra, Brezilya'yı 2-1 ve Fildişi Sahili'ni 2-1 yenerek eleme aşamasında üst üste iki galibiyet aldı. Norveç, bu beş maçlık seriye Senegal karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle başladı.

Portekiz - Norveç: Son karşılaşmalar

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, 29 Mayıs 2016'da oynanan bir hazırlık maçında gerçekleşti ve Portekiz sahasında 3-0 kazandı. Kayıtlara geçen son dört maçta Portekiz üç, Norveç ise bir galibiyet aldı; beraberlik çıkmadı. Portekiz bu maçlarda beş gol atarken, Norveç bir gol kaydetti.



