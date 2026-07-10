Portekiz milli takımının başına geçtikten sonra… Cristiano Ronaldo, Jesus’un yönetiminde neler başardı?

Bugün Cuma günü Roberto Martínez’in yerine resmen milli takımın başına geçen Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, yeni görevine başlarken, Suudi Arabistan’ın Al-Nassr takımında birlikte çalıştıkları “Denizciler”in kaptanı Cristiano Ronaldo’yu çok iyi tanıması gibi bir avantaja sahip.

Rakamlar, bu ikilinin işbirliğinin ne kadar başarılı olduğunu ortaya koyuyor. Ronaldo, geçen sezon Al-Nassr’da Jesus’un yönetiminde oynadığı 33 maçta 29 gol attı ve maç başına ortalama 87 dakika sahada kaldı.

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Portekiz Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası'nda İspanya'ya 1-0 yenilerek son 16 turunda elenen Portekiz'in İspanyol teknik direktörü Roberto Martínez'in yerine, Jorge Jesus'u A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olarak atadığını duyurdu.

Portekiz Milli Takımı'nın "X" platformundaki resmi hesabı, Jesus'un bir fotoğrafını paylaşarak "Bugün yeni bir yolculuk başlıyor" yazısını paylaştı.

Jesus, 36 yıllık kariyeri boyunca dikkat çekici bir teknik direktörlük geçmişine sahiptir. Benfica'yı iki farklı dönemde çalıştırmış, ayrıca Sporting Lizbon, Brezilya'nın Flamengo ve Türkiye'nin Fenerbahçe takımlarının da teknik direktörlüğünü yapmıştır.

Son üç sezonda ise Suudi Arabistan Ligi'nde görev aldı; önce Al-Hilal'ı çalıştırdı, ardından 2025 yazında Al-Nassr'a geçti. Bununla birlikte, Jesus ilk kez uluslararası düzeyde bir takımın başına geçiyor.

Kariyeri boyunca Jesus, 25 şampiyonluk kazandı. Bunların arasında Benfica ile kazandığı 3 Portekiz Ligi şampiyonluğu, Flamengo ile kazandığı Brezilya Ligi şampiyonluğu ve Al-Hilal ile Al-Nassr ile kazandığı Suudi Arabistan Ligi şampiyonlukları yer alıyor.



