Portekiz milli takım teknik direktörü, ayrılacağına dair haberlere yanıt verdi… ve Dünya Kupası’nın açılış maçı öncesinde şok edici bir haber duyurdu

Portekiz Milli Takımı’nın İspanyol teknik direktörü Roberto Martínez, “Avrupa’nın Brezilya’sı” olarak anılan takımın geleceği konusunda ortaya çıkan tartışmalara son verdi ve Portekiz Milli Takımı’nın turnuvadaki ilk maçı olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaşmasından birkaç saat önce, tüm dikkatini 2026 Dünya Kupası’na verdiğini vurguladı.

Şampiyonluk için en güçlü adaylardan biri olan Portekiz Milli Takımı, mevcut sözleşmesinin sona ermesinin ardından Martinez’in takımdaki geleceğine dair artan spekülasyonlar arasında, Houston’da Demokratik Kongo ile oynayacağı maçla Dünya Kupası’na başlayacak.

"Herhangi bir haber yok"

Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, turnuva sonrasında ayrılacağına dair haberler sorulan Martínez, bu konunun bu kadar tartışılmaya değer olmadığını vurguladı.

İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre İspanyol teknik direktör, "Geleceğimle ilgili herhangi bir haber yok. Odak noktamız, 3 buçuk yıl önce başlattığımız çalışmaya devam etmek. 40 maç oynadıktan ve Avrupa Uluslar Ligi'nde şampiyon olduktan sonra şimdi Dünya Kupası'ndayız. Tüm dikkatimiz turnuvaya yönelmiş durumda, bu yüzden tekrar söylüyorum: herhangi bir haber yok" dedi.

Hazırlık sürecine övgü

Martínez, turnuva başlamadan önce Portekiz milli takımının hazırlıklarından tamamen memnun olduğunu belirterek, takımın her düzeyde gerekli hazırlık düzeyine ulaştığını vurguladı.

"Hazırlık döneminin her açıdan mükemmel geçtiğini düşünüyorum. Tek sorunumuz, Ruben Diaz’ın henüz tam hazırlığa ulaşmamış olması; bu nedenle ilk maçta forma giyemeyecek. Özellikle bireysel antrenmanlarına devam ettiği için onu riske atmak istemiyoruz," dedi.

"Bunun dışında, hazırlık dönemi son derece olumluydu ve antrenmanların seviyesi çok yüksekti. Saat farkına alıştık, Miami'deki nem ve sıcaklık koşullarına uyum sağladık ve artık maça çıkmaya hazırız."

Rubén Díaz’a Şok

Portekiz teknik direktörü, savunma oyuncusu Ruben Diaz’ın durumuna değinerek, oyuncunun yakın zamanda geçirdiği sakatlık nedeniyle açılış maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Martínez, “Rubén Díaz, kulübüyle İngiltere Lig’inde 90 dakika boyunca sahada kaldıktan sonra kampımıza iyi bir durumda geldi, ancak Nijerya ile oynadığımız hazırlık maçı sırasında sert bir çarpışma yaşadı,” dedi.

Martínez sözlerine şöyle devam etti: “Tıbbi testler olumlu çıktı, ancak onun gibi önemli bir oyuncuyu riske atmanın zamanı değil. Dünya Kupası maçları için onun %100 hazır olmasını istiyoruz.”

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden uyarı

Martínez, turnuvadaki en büyük rakibini küçümsemeyi reddetti ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımının zorlu bir rakip olmasını sağlayacak özelliklere sahip olduğunu vurguladı.

Martínez, “Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımına büyük saygı duymalıyız. Uzun süredir takımın başında olan bir teknik direktörleri var ve hazırlık için yeterli zamana sahip oldular. Ayrıca etkileyici bir hazırlık dönemi geçirdiler ve önce Nijerya’yı eleyip ardından dünya play-off’larını geçerek Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandılar” dedi.

Sözlerine şöyle devam etti: “Kongo milli takımı sadece geriye çekilip savunma yapan bir takım değil, aynı zamanda büyük bir taktiksel esnekliğe sahip. Afrika milli takımları son yıllarda çok gelişti, daha çeşitlilik kazandı ve Avrupa’nın en güçlü liglerinde forma giyen çok sayıda oyuncuyu kadrosunda barındırıyor.”