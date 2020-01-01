Portekiz ligi (Liga NOS) maçları hangi kanalda? Yayıncı kuruluş hangisi?

Portekiz'de futbol 3 Haziran'da seyircisiz olarak oynanacak maçlarla geri dönüyor...

Salgın sonrası liglere devam edileceğini açıklayan olan ülkelerden olan Porteki'de 1. Futbol Ligi (Liga NOS), 3 Haziran Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla başlıyor.

ligi maçları hangi kanalda?

Portekiz Liga NOS'un 'deki yayın hakları S Sport 2 kanalında bulunuyor.

Maçlar ayrıca S Sport Plus uygulaması üzerinden online olarak da izlenebiliyor.

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S Sport 2 kanalı hangi platformda, kaçıncı kanalda?

S Sport 2 kanalına Turkcell TV+'ın yanı sıra Kablo TV'den de ulaşılabiliyor.

Portekiz Liga NOS'ta haftanın maçları

3 Haziran Çarşamba

21:00 | Portimonense - Gil Vicente

23:15 | Famalicao -

4 Haziran Perşembe

20:00 | Maritimo - Vitoria Setubal

21:15 | - Tondela

23:15 | Vitoria Guimaraes -

5 Haziran Cuma

21:00 | Santa Clara - Braga

23:15 | Desportivo Aves - Belenenses

6 Haziran Cumartesi

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23:15 | Boavista - Moreirense

7 Haziran Pazar

23:00 | Rio Ave - Paços De Ferreira