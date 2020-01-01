Primeira Liga

Portekiz ligi (Liga NOS) maçları hangi kanalda? Yayıncı kuruluş hangisi?

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Portekiz'de futbol 3 Haziran'da seyircisiz olarak oynanacak maçlarla geri dönüyor...

Salgın sonrası liglere devam edileceğini açıklayan olan ülkelerden olan Porteki'de 1. Futbol Ligi (Liga NOS),  3 Haziran Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla başlıyor.

Portekiz ligi maçları hangi kanalda?

Portekiz Liga NOS'un Türkiye'deki yayın hakları S Sport 2 kanalında bulunuyor.

Maçlar ayrıca S Sport Plus uygulaması üzerinden online olarak da izlenebiliyor.

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    S Sport 2 kanalı hangi platformda, kaçıncı kanalda?

    S Sport 2 kanalına Turkcell TV+'ın yanı sıra Kablo TV'den de ulaşılabiliyor.

    Portekiz Liga NOS'ta haftanın maçları

    3 Haziran Çarşamba

    21:00 | Portimonense - Gil Vicente

    23:15 | Famalicao - Porto

    4 Haziran Perşembe

    20:00 | Maritimo - Vitoria Setubal

    21:15 | Benfica - Tondela

    23:15 | Vitoria Guimaraes - Sporting Lizbon

    5 Haziran Cuma

    21:00 | Santa Clara - Braga

    23:15 | Desportivo Aves - Belenenses

    6 Haziran Cumartesi

    Haberin devamı aşağıda

    23:15 | Boavista - Moreirense

    7 Haziran Pazar

    23:00 | Rio Ave - Paços De Ferreira

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