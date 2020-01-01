Portekiz ligi (Liga NOS) maçları hangi kanalda? Yayıncı kuruluş hangisi?
Salgın sonrası liglere devam edileceğini açıklayan olan ülkelerden olan Porteki'de 1. Futbol Ligi (Liga NOS), 3 Haziran Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla başlıyor.
Portekiz ligi maçları hangi kanalda?
Portekiz Liga NOS'un Türkiye'deki yayın hakları S Sport 2 kanalında bulunuyor.
Maçlar ayrıca S Sport Plus uygulaması üzerinden online olarak da izlenebiliyor.
S Sport 2 kanalı hangi platformda, kaçıncı kanalda?
S Sport 2 kanalına Turkcell TV+'ın yanı sıra Kablo TV'den de ulaşılabiliyor.
Portekiz Liga NOS'ta haftanın maçları
3 Haziran Çarşamba
21:00 | Portimonense - Gil Vicente
23:15 | Famalicao - Porto
4 Haziran Perşembe
20:00 | Maritimo - Vitoria Setubal
21:15 | Benfica - Tondela
23:15 | Vitoria Guimaraes - Sporting Lizbon
5 Haziran Cuma
21:00 | Santa Clara - Braga
23:15 | Desportivo Aves - Belenenses
6 Haziran Cumartesi
23:15 | Boavista - Moreirense
7 Haziran Pazar
23:00 | Rio Ave - Paços De Ferreira